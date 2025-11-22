«Новая звезда бронетехники»: потенциал продаж немецких БМП Lynx KF41

«Новая звезда бронетехники»: потенциал продаж немецких БМП Lynx KF41

Немецкий концерн Rheinmetall впервые представил БМП Lynx KF41 в 2018 году. После заключения двух экспортных контрактов (в 2020 году с Венгрией на поставку 218 ед. за более чем €2 млрд и в ноябре 2025 года с Италией на 21 ед. ориентировочно за €500 млн) компания заявила о грандиозных планах обеспечить потенциальных заказчиков тысячами бронемашин этой модели.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер назвал Lynx KF41 «новой звездой бронетехники». Согласно представленному им списку, покупателями БМП могут стать 8 стран (включая Украину), заявлен общий спрос на 6148 экземпляров, при этом только на США и Италию приходится почти 5000 единиц.



Потенциал продаж БМП Lynx KF41 по подсчётам Rheinmetall:



Как указывается в издании Hartpunkt, Паппергер не предоставил информации о конкретных сроках или вероятности выхода на соответствующий рынок. При этом во время презентации он допустил две ошибки, перепутав Индонезию с Польшей [видимо, из-за того, что у стран одинаковые флаги] и заявив о подписании контракта с Румынией, что впоследствии было опровергнуто Бухарестом.

Машина массой более 40 тонн оборудована 12-цилиндровым дизельным двигателем Liebherr D9612 мощностью 1140 л. с. и коробкой передач Renk. БМП оснащена обитаемой башней Lance 2.0, вооруженной 30-мм пушкой MK 30-2/ABM. Опционально она может быть дополнена ПУ для ПТУР Spike LR2. Благодаря большому внутреннему объёму Lynx вмещает 3 членов экипажа и пехотное отделение численностью до 9 чел. Габариты машины 8,49х3,8х3,73 м.

  1. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 18:36
    Этот ПОпАпергер от скромности не умрет. Скорее всего его грохнут. laughing
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 18:36
    После заключения двух экспортных контрактов (в 2020 году с Венгрией на поставку 218 ед. за более чем €2 млрд и в ноябре 2025 года с Италией на 21 ед. ориентировочно за €500 млн
    ...Они либо так подорожали за 5 лет,либо макаронников "обвесили"...😉
    1. Yuliy Звание
      Yuliy
      0
      Сегодня, 18:42
      макаронникам только каркас взвесили :) сделай сам :)
  3. Ua3qhp Звание
    Ua3qhp
    0
    Сегодня, 18:43
    [quote]видимо, из-за того, что у стран одинаковые флаги[quote] При таком подходе у нас и с францией, великобританией и сша флаги одинаковые. А, что набор цветов тот же самый.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 18:59
    А если цены перевести в золото ? Бешанные (кг) получаются.А противодроновый " ёжик" в комплекте ?А так машинка нормальная ,но цена запредельная.