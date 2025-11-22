Reuters: мирный план Трампа может быть итогом визита Кирилла Дмитриева в Майами

Мирный план президента США Дональда Трампа может быть итогом визита главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, состоявшегося в конце октября. Он встретился там с представителями американской администрации.

Такую версию предлагают журналисты агентства Reuters.

Соединенные Штаты на неформальной встрече представляли спецпосланник президента США Сив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер.

По мнению журналистов Reuters, именно эти переговоры привели к появлению плана мирного урегулирования на Украине, состоящего из 28 пунктов. Этот документ, как и состоявшаяся ранее встреча с российским эмиссаром, застали врасплох многих высокопоставленных чиновников США и стали причиной их тревоги. Помимо этого, план резко раскритиковали киевские власти и их европейские союзники.

По мнению СМИ, главной целью поездки Дмитриева в США была разработка совместного с американцами плана по прекращению военных действий на Украине. Впрочем, у журналистов есть сомнения по поводу того, приехал ли представитель РФ в Майами с определенными требованиями и были ли они учтены впоследствии в мирном плане Трампа.

Они утверждают также, ссылаясь на информированные источники, что о подготовке мирного плана не были проинформированы заранее и узнали в самый последний момент многие высокопоставленные чиновники Госдепа и Совета национальной безопасности США. Они обеспокоены и возмущены тем, что Уиткофф и Кушнер обошли стороной сложный межведомственный процесс, провели без их ведома переговоры и составили мирный план с учетом интересов России.
  1. codetalker Звание
    codetalker
    +2
    Сегодня, 16:54
    Для нас допустим только один мирный план: НАТО в любом виде сдристывает с территории бывшей Украины (могут забрать своих местных прихвостней, хотя… когда они это делали); ВСЯ территория бывшей Украины переходит под контроль ВС РФ (что там делать, решим сами: создать нейтральное государство, включить в состав РФ, в состав Союзного государства, варианты есть).
    В этом случае мы можем не выставлять «счет» странам НАТО, за войну с нами (с тем, что с нами воюет блок НАТО на территории Украины, а не Украина, по-моему уже не спорит никто в мире).
  2. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 17:08
    Что Дмитриев мог обсуждать с Уиткоффом и Кушнером?
    Деньги. Как их заработать и разделить. А 404 отдыхает.
  3. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 17:09
    Сколько уже читаю наши новостные сайты и вот что подмечаю - это кто это и когда это позволил или не возражает на верху, против того, что уже как норма пишут - «в Украине»? Я все понимаю, санкции и так далее, но получается нашим СМИ навязали такой вариант. Я не специально, на автомате до сих пор говорю и пишу - «на Украине»!

    Если я отстал конечно от чего то, поправьте меня товарищи!