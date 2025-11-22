Западная пресса: китайский беспилотник выдал себя за британский истребитель

Западная пресса: китайский беспилотник выдал себя за британский истребитель

Для международного контроля полётов в авиации действует система ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast), позволяющая передавать данные о местоположении самолёта и другую информацию на наземные станции и другие воздушные суда, оснащённые этой системой.

Полученные таким образом сведения поступают на многочисленные веб-сайты, осуществляющие мониторинг воздушного движения в режиме реального времени (FlightRadar24, ADSB Exchange, RadarBox и прочие).



При этом данные, передаваемые ADS-B самолётами, могут быть подделаны, в чём убедились ВВС Британии.

Как сообщается в UK Defence Journal, 20 ноября пользователи приложения FlightRadar24 были удивлены, увидев британский истребитель Eurofighter Typhoon (позывной: YILO2400, код ZK334), который облетел китайский остров Хайнань, где расположена база подводных лодок, и совершил на него посадку:

Это напоминание о том, насколько легко манипулировать ADS-B.

Как отмечается в западной прессе, ЛА, выдававший себя за британский Typhoon, на самом деле являлся китайским беспилотником, вероятно, типа MALE (средневысотный, большой продолжительности полета):

Пока неизвестно, какова была цель этого манёвра. Это может стать началом испытаний, в ходе которых НОАК будет отрабатывать новые приёмы дезинформации.
  1. Юра Звание
    Юра
    +6
    Сегодня, 17:48
    Дрон Хамелеон, ну а что таким образом мимикрировать для сноса крыши противника, неплохой финт и задумка. Скоро китайцы стаи воробьёв и других пернатых снабдят чипами, и тогда ПВО, ПРО врагов рухнет. Это я так, пошутить, хотя чем чёрт не шутит.
  2. Tarasios Звание
    Tarasios
    +2
    Сегодня, 18:04
    кажется, стало понятнее, почему в последнее время "российские беспилотники" зачастили по Европам шастать ;)
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 18:06
    Во дают ребята. laughing Не хотел бы я бодаться с Китаем.
  4. Кмет Звание
    Кмет
    +3
    Сегодня, 18:06
    Визуализировать цель, конечно, возможно, однако в период ведения военных дйствий на это времени не будет и автоматика просто отработает по целям, либо пропустит цели, приняв их за союзные силы.