ВС РФ вошли в Мирноград со стороны села Ровное, сбив опорники ВСУ
3 9999
Российские штурмовики вошли в Мирноград еще с одного направления, уничтожив опорники ВСУ в районе села Ровное. Такая информация поступает от российских ресурсов.
О боях за Ровное, а также зачистке этого населенного пункта сегодня сообщало Минобороны, но о продвижении вглубь Мирнограда с этой стороны информации не было. По данным военного ведомства, за сутки боев здесь в плен сдались трое украинских военных, самостоятельно вышедших к нашим позициям с поднятыми руками. И вот теперь приходит информация, что прорыв все же случился, наши снесли опорники ВСУ и со стороны Ровное вошли в Мирноград.
Штурмовые подразделения ВС РФ, пробившись через опорные пункты ВСУ, вошли в Мирноград со стороны н. п. Ровное.
В самом Мирнограде штурмовики 51-й армии группировки «Центр» продолжают активно продвигаться в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Не имеющий возможности выйти из города противник пока оказывает ожесточенное сопротивление, сражения идут за отдельные здания. Наши активно применяют дроны и авиацию, накрывая позиции ВСУ ФАБами.
В Покровске продолжается зачистка, Минобороны подробностей практически не дает, но, по данным российских ресурсов, в ближайшее время военные объявят о полном освобождении города. Также наши подбираются к Гришино, откуда противник все еще пытается контратаковать.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация