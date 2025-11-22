ВС РФ вошли в Мирноград со стороны села Ровное, сбив опорники ВСУ

3 999 9
ВС РФ вошли в Мирноград со стороны села Ровное, сбив опорники ВСУ

Российские штурмовики вошли в Мирноград еще с одного направления, уничтожив опорники ВСУ в районе села Ровное. Такая информация поступает от российских ресурсов.

О боях за Ровное, а также зачистке этого населенного пункта сегодня сообщало Минобороны, но о продвижении вглубь Мирнограда с этой стороны информации не было. По данным военного ведомства, за сутки боев здесь в плен сдались трое украинских военных, самостоятельно вышедших к нашим позициям с поднятыми руками. И вот теперь приходит информация, что прорыв все же случился, наши снесли опорники ВСУ и со стороны Ровное вошли в Мирноград.



Штурмовые подразделения ВС РФ, пробившись через опорные пункты ВСУ, вошли в Мирноград со стороны н. п. Ровное.



В самом Мирнограде штурмовики 51-й армии группировки «Центр» продолжают активно продвигаться в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Не имеющий возможности выйти из города противник пока оказывает ожесточенное сопротивление, сражения идут за отдельные здания. Наши активно применяют дроны и авиацию, накрывая позиции ВСУ ФАБами.

В Покровске продолжается зачистка, Минобороны подробностей практически не дает, но, по данным российских ресурсов, в ближайшее время военные объявят о полном освобождении города. Также наши подбираются к Гришино, откуда противник все еще пытается контратаковать.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 17:25
    ❝ Российские штурмовики вошли в Мирноград ещё с одного направления ❞ —

    — У наших свой «Мирный план» ...
    (Работайте, братья!)
    1. Mitos Звание
      Mitos
      -1
      Сегодня, 18:09
      Этот мирный план более правильный и стабильно обеспечит мир на долго.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 17:33
    Так держать,ребята! До так называемого "перемирия" надо отвоевать как можно больше своих территорий.
    1. Reindeer Звание
      Reindeer
      0
      Сегодня, 17:40
      Никакого перемирия не будет, а распространять незалэжны нарративы - такое себе.
  3. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +1
    Сегодня, 17:42
    А зачем Герасимов наврал Путину про Купянск, а Путин сделал вид, что поверил?
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 17:46
      А что в статье вообще написано про Купянск? Тут и слова-то такого нет.
  4. olbop Звание
    olbop
    +1
    Сегодня, 17:59
    Карта, сама основа, практически не меняется уже несколько дней. По-прежнему нет сплошного кольца окружения вокруг Мирнограда. Показана какая-то непонятная серая зона с розовыми участками к северу от Ровного.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 18:15
      Я тоже об этом думал не раз. Вчера только несколько всушников хвастались, что вышли живыми из котла. Но видимо это всегда лотерея, когда проход 1,8 км шириной. С другой стороны, если попробуют массово там пойти, то разредят их прилично и без своих потерь. На то и расчет. Ибо выковыривать их из гродской застройки в разы сложнее.
  5. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 18:15
    Че там по поводу нытья укр о том что якобы их укровермахт держится из последних сил...ага....в реале все 4 года идут битвы за каждый куст и каждый кирпич....при этом все нас. пункты стираются под ноль..в пыль...и все они превращаются в министалинграды. После такого ожесточенного сопротивления этих укрофашистских фанатиков....когда у них все иссякнет..особенно боеприпасы и дроны они сдадутся..скрипя зубами..и их потом...что.....попу будут мыть или все таки уже о мытье попы раньше было предложение.. а сейчас всех в расход...надеюсь?