Лукашенко по просьбе Трампа помиловал осужденных в Белоруссии украинцев

Александр Лукашенко помиловал более 30 украинцев, совершивших преступления на территории Белоруссии. Всех помилованных уже передали украинской стороне. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталия Эйсмонт.

31 украинец отправился домой после того, как Лукашенко подписал помилование. Как пояснили в Минске, это решение было принято по просьбе Трампа для прекращения вооруженного конфликта. Да и Украина соответствующий запрос сделала.



В развитии договоренностей между президентом США Трампом и президентом республики Беларусь Лукашенко, по просьбе Украины, в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, помилован 31 гражданин Украины.



Все помилованные ранее совершили различные преступления на территории Белоруссии и были осуждены на различные сроки от 2 до 11 лет лишения свободы. Передача прошла на границе Белоруссии и Украины, это подтвердил Координационный штаб Украины.

Как подчеркнула Эйсмонт, Лукашенко выступает за стабилизацию обстановки в регионе, завершение конфликта на Украине мирным путем и налаживание контактов между странами. Вот только его доброта не окупается, Зеленский опять вертит носом, отвергая мирный план американцев.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:58
    Хотя бы один украинец упирался перед депортацией на " фарш",пересекая границу Белоруссии ?
    1. красноярск Звание
      красноярск
      +2
      Сегодня, 18:01
      Ну, Бацька, не ожидал, что ты своим действом пополнишь ряды ВСУшников. am
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +1
        Сегодня, 18:07
        Батя прям дорейший, все простил и отпустил, жаль не на 4ре стороны мира.
  2. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +3
    Сегодня, 18:02
    Непонятно как это способствует миру. Наоборот, значит можно совершать преступления - большие дяди откуда хочешь своих исполнителей вытащат.
    Обмен ещё туда-сюда, но тут вообще непонятно что взамен получили.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 18:06
      Получили ну молодец, на те зеркальце.
    2. Eragon Звание
      Eragon
      +1
      Сегодня, 18:11
      Цитата: ГолыйМужик
      Непонятно как это способствует миру. Наоборот, значит можно совершать преступления - большие дяди откуда хочешь своих исполнителей вытащат.
      Обмен ещё туда-сюда, но тут вообще непонятно что взамен получили.

      Не обращайте внимания на трёп на актуальную тему. Кто знает о чём договаривались Трамп и Лукашенко. Лукашенко под шумок решает проблемы Белоруссии, но не Украины с Россией.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 18:05
    На границе наверное их принял ТЦК.
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Сегодня, 18:10
    Лукашенко от Путина болезнь жестов доброй воли подхватил или там какой-то хитрый расчет как с Тихановским?
    П.с. Ход с Тихановским конечно был гениален, ведь случайно оказалось что идол белорусской оппозиции - просто тупой гопник )) и даже не сколько гопник сколько тупой что еще хуже
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      +1
      Сегодня, 18:33
      Да не болезнь. Бацка опять себе на уме. Решает свои вопросы как может. Договариваться.... На самолётике теперь может летать не только в Москву.
  5. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 18:13
    Ждем на ЛБС в ближайшие недели, а то и дни. Гуманизм гуманизмом. Но не до такой же степени. negative
    З.Ы, При
    отправился домой
  6. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 18:15
    Ну спасибочки Батя-удружил belay Союзник ж. belay
    Написали бы хоть по каким статьям были осуждены помилованные. Надеюсь не терроризм.
    1. Igool Звание
      Igool
      0
      Сегодня, 18:48
      Цитата: Бывший солдат
      Надеюсь не терроризм.


      Ну исходя из сроков: "на различные сроки от 2 до 11 лет лишения свободы"- скорее всего криминал.
  7. Есаул Звание
    Есаул
    0
    Сегодня, 18:26
    Зря, опыт Януковича его похоже ничему не научил...