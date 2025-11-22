В развитии договоренностей между президентом США Трампом и президентом республики Беларусь Лукашенко, по просьбе Украины, в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, помилован 31 гражданин Украины.

Александр Лукашенко помиловал более 30 украинцев, совершивших преступления на территории Белоруссии. Всех помилованных уже передали украинской стороне. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталия Эйсмонт.31 украинец отправился домой после того, как Лукашенко подписал помилование. Как пояснили в Минске, это решение было принято по просьбе Трампа для прекращения вооруженного конфликта. Да и Украина соответствующий запрос сделала.Все помилованные ранее совершили различные преступления на территории Белоруссии и были осуждены на различные сроки от 2 до 11 лет лишения свободы. Передача прошла на границе Белоруссии и Украины, это подтвердил Координационный штаб Украины.Как подчеркнула Эйсмонт, Лукашенко выступает за стабилизацию обстановки в регионе, завершение конфликта на Украине мирным путем и налаживание контактов между странами. Вот только его доброта не окупается, Зеленский опять вертит носом, отвергая мирный план американцев.