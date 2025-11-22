Ракеты за миллион не годятся: французский генерал собрался бороться с «Шахедами»

Ракеты за миллион не годятся: французский генерал собрался бороться с «Шахедами»

Начальник штаба ВВС Франции Жером Белланжер на слушаниях в парламенте заявил о необходимости поиска решения для борьбы с БПЛА:

Использование УРВВ MICA стоимостью более миллиона евро для сбивания беспилотника ценой в несколько тысяч долларов нецелесообразно. Мы должны развивать наши экономичные огневые возможности или адаптировать наши системы управления огнём для борьбы с «Шахедами».

После модернизации истребитель Mirage 2000D получил возможность нести пушечный контейнер CC422. Однако он может работать только по наземным целям. Для применения против дронов (и вообще воздушных целей) требуется заново проводить адаптацию, внеся изменения в систему управления вооружением (которые затронут индикацию, расчёт упреждения, блок управления пушкой, нашлемную систему целеуказания).



На этом фоне генерал собрался бороться с дронами, интегрировав с истребителями Mirage 2000 или Rafale уже имеющиеся на рынке ракеты с лазерным наведением. Пока неизвестно, какой именно тип выберут ВВС Франции. Thales производит 68-мм ACULEUS-LG и 70-мм FZ275, BAE Systems выпускает APKWS II, которая уже задействовалась в Красном море, отражая атаки хуситов.

Белланжер не исключает возможности использования иностранного решения – сгодятся любые средства:

Нам просто нужно сделать решительный шаг и согласиться установить на наших самолётах что-то, отличное от ракет «сделано во Франции».
  1. самый главный Звание
    самый главный
    +1
    Сегодня, 20:17
    А что делать? Можно только порекомендавать им воздушный таран!
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +1
      Сегодня, 20:28
      2 ф-16 были уже потеряны после догфайта с дронами у них. Уже по датам не скажу. Старость не радость. Но факт есть факт и 1 емнип они признали даже.
  2. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +2
    Сегодня, 20:22
    Нам просто нужно сделать решительный шаг и согласиться установить на наших самолётах что-то, отличное от ракет «сделано во Франции».

    Видать, америкосы или израильтяне хороший чемодан челу занесли. А, может, и из 404-й предложили банки с помидорами закупить - "трошки для сэбэ".
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 20:37
      Тоже версия
      Cейчас на этой проблеме нагреются множество мошенников и прохиндеев
      Потому что толком как ее решить пока не знает никто
  3. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 20:34
    Генералу прежде всего надо уяснить главное
    Что ни Миражи ни какие либо другие продвинутые современные самолеты для борьбы с Шахедами не годятся, даже если "сделать решительный шаг и согласиться установить на наших самолётах что-то, отличное от ракет «сделано во Франции»."
  4. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 20:35
    Зассали получается, ну и правильно.