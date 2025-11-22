Пресса ФРГ: Европа рассчитывает изменить как минимум четыре пункта плана Трампа

По информации немецкой прессы, европейские страны рассчитывают добиться изменения как минимум четырех пунктов предложенного администрацией Трампа плана мирного урегулирования украинского кризиса.Как пишет немецкое издание Bild, в первую очередь Европа настаивает на вычеркивании из плана Трампа одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, выводе ВСУ из оккупированной Украиной части ДНР и признании Донбасса и Крыма российскими. В совместном заявлении представителей Европы подчеркивается, что «границы не должны меняться силой».Кроме того, европейские правительства считают рискованным сокращение украинской армии даже до 600 тысяч военнослужащих. Лидеры стран Европы также сомневаются в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, утверждая, что Москва якобы уже нарушала прежние договоренности. Какие именно договоренности, по мнению европейского руководства, были когда-либо нарушены Россией — не уточняется.Европу не устраивает также декларируемый администрацией Трампа подход к вопросу судьбы замороженных российских активов. Европейцы считают недопустимым любой вариант, при котором Россия сможет получить от них какую-либо выгоду.Отмечается, что европейцы планируют внести в план существенные изменения и представить переписанный документ как конструктивное обновление. Таким образом лидеры стран Европы стараются выиграть время для Украины, чтобы Киев получил возможность продолжить получать американскую поддержку после установленного Трампом крайнего срока.

