Пресса ФРГ: Европа рассчитывает изменить как минимум четыре пункта плана Трампа

По информации немецкой прессы, европейские страны рассчитывают добиться изменения как минимум четырех пунктов предложенного администрацией Трампа плана мирного урегулирования украинского кризиса.

Как пишет немецкое издание Bild, в первую очередь Европа настаивает на вычеркивании из плана Трампа одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, выводе ВСУ из оккупированной Украиной части ДНР и признании Донбасса и Крыма российскими. В совместном заявлении представителей Европы подчеркивается, что «границы не должны меняться силой».

Кроме того, европейские правительства считают рискованным сокращение украинской армии даже до 600 тысяч военнослужащих. Лидеры стран Европы также сомневаются в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, утверждая, что Москва якобы уже нарушала прежние договоренности. Какие именно договоренности, по мнению европейского руководства, были когда-либо нарушены Россией — не уточняется.

Европу не устраивает также декларируемый администрацией Трампа подход к вопросу судьбы замороженных российских активов. Европейцы считают недопустимым любой вариант, при котором Россия сможет получить от них какую-либо выгоду.

Отмечается, что европейцы планируют внести в план существенные изменения и представить переписанный документ как конструктивное обновление. Таким образом лидеры стран Европы стараются выиграть время для Украины, чтобы Киев получил возможность продолжить получать американскую поддержку после установленного Трампом крайнего срока.
  1. Седов Звание
    Седов
    +6
    Сегодня, 18:11
    Ну и хорошо. Значит мы идём дальше. В этом случае капитуляция укрорейха выглядит привлекательне peace deal Трампа.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 18:13
    ❝ Европа рассчитывает изменить как минимум четыре пункта плана Трампа ❞ —

    — А вы составьте свой план и меняйте в нём всё что угодно хоть по три раза в день, только его никому не показывайте ...
    (Без вас разберёмся)

    — ❝ Не суй свой нос, куда собака хвост не совала ❞ ©
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 18:25
      По информации немецкой прессы, европейские страны рассчитывают добиться изменения как минимум четырех пунктов предложенного администрацией Трампа плана мирного урегулирования украинского кризиса.

      План с одной стороны, встречный план с другой стороны, сверка позиций, не сошлись мнениями, и снова разъехались до следующей встречи. На столбе мочало, начинай сначала, а тем временем ЛБС движется на запад...

      Глядя на эту возню, вспомнился куплет из старой хулиганской песенки:
      "Сидят они, кривляются,
      В картишки ковыряются,
      Друг друга на... обмануть они хотят." smile
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 18:58
        Цитата: Монтесума
        Друг друга на... обмануть они хотят."

        Ну некоторые и сами обманываться рады. laughing
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 18:14
    в первую очередь Европа настаивает на вычеркивании из плана Трампа одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, выводе ВСУ из оккупированной Украиной части ДНР и признании Донбасса и Крыма российскими.

    Да? Значит пусть договариваются друг с другом.
    Европу не устраивает также декларируемый администрацией Трампа подход к вопросу судьбы замороженных российских активов. Европейцы считают недопустимым любой вариант, при котором Россия сможет получить от них какую-либо выгоду.

    Тем более - никаких шансов на конструктив! Что называется "Без меня меня женили, без меня и развели."
  4. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 18:36
    европейские страны рассчитывают добиться изменения как минимум четырех пунктов предложенного администрацией Трампа плана мирного урегулирования украинского кризиса.
    А изменялка хоть выросла или давно уже атрофировалась? Мозг использовать не пробовали? Это помогает, хотя в их тяжёлом случае вряд ли.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 18:45
    В совместном заявлении представителей Европы подчеркивается, что «границы не должны меняться силой».

    Мне вот этот пункт у них больше всего нравится. А на границы своих государств посмотреть не хотите? И раз "проклятый СССР" вам землицы добавил, то отдайте исконным хозяевам!!! laughing Без применения силы, исключительно добрососедски. Вы ж там в ЕС все "братья-сестры навек" tongue