Украинцы предлагают Зеленскому использовать сценку Райкина про «насосы и колёса»

Обращает на себя внимание реакция украинских пользователей на тот проект мирного соглашения, который на неделе был представлен американской стороной. Мнения украинских обывателей по этому поводу разделились. При наличии в достаточной степени мыслящих трезво людей есть и те, кто предлагает откровенно игнорировать план Трампа.

В качестве примера, которым отдельно взятые украинцы призывают Зеленского воспользоваться, предлагается пример из известной сценки Аркадия Райкина. Речь идёт о переписке завода, известной как «Насосы и колёса». В сценке речь идёт о том, как обязательства взяты были, но принявшая их на себя сторона, не выполнив того, что от неё требовалось, «включила дурочку». Отвечала телеграммами на телеграммы-запросы так, что в итоге всё превратилось в фарс. И уже сам заказчик забыл, что же он заказывал.

Тот факт, что сценарий писался в советское время, украинцев в данном случае нисколько не смущает. «Это другое»... Никакой десоветизации.

Зеленскому предлагается принять пункты плана Трампа, но ничего в итоге не выполнять - давать обещания, но не более того. Если будут спрашивать, отвечать, что «Киев со своей стороны всё выполняет». Основной акцент на том, что нужно просто пересидеть Трампа и ещё надеяться на дело Эпштейна в США.

По большому счёту, ничего для Киева нового в этом и нет. Он и без этого «включает дурочку», продолжая использовать этот вариант годами. Взять хотя бы заявление о том, что «условия будут выполнены, но сначала нужно добиться от России прекращения огня». Чем не вариант «насосов и колёс», когда сами прекрасно понимают, что врут, но продолжают делать вид, что говорят серьезно.

Сами эти предложения от отдельно взятых украинских граждан в адрес Зеленского дают лишний повод поднять вопрос о том, а будет ли противник выполнять свои обязательства, даже если что-то в итоге подпишет?
  1. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    +3
    Сегодня, 18:26
    Два Минска должны бы научить наших что едиственным гарантом мирных соглашений может быть росийская армия на всей территории оставшейся окраины. Что противная сторона ничего соблюдать не будет это ясно у нас всем. Только на другой стороне еще наивно полагают, что по этой схеме нас можно водить за нос бесконечно.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      +1
      Сегодня, 18:33
      Цитата: Павел_Свешников
      Два Минска должны бы научить наших что едиственным гарантом мирных соглашений может быть росийская армия на всей территории оставшейся окраины.

      Как говорил один персонаж - "Должны, но не обязаны".
    2. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +1
      Сегодня, 18:34
      Зеленскому предлагается принять пункты плана Трампа, но ничего в итоге не выполнять - давать обещания, но не более того.

      Цитата: Павел_Свешников
      Два Минска должны бы научить наших

      yes
  2. zontov79 Звание
    zontov79
    +3
    Сегодня, 18:30
    Да уж, неужели великий партнёр запада, который любит со всеми дружить, ещё не дошёл до мысли, что таких как зеленский нужно уничтожать. Как антибиотик уничтожает бактерии. Неужели не понимает, что при устранении этого наркета все поменяется?? И не надо мне писать что ни чего не поменяется, что он марионетка, избавте меня от вашей дури.
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 18:30
    Интересно, затянуть переговоры предлагают бандерогеи находящиеся за границами швайнерейха и имеющие бронь от свиноловов из ТЦК или обычные грамодяне?
  4. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +3
    Сегодня, 18:32
    Обманывают на таком уровне только тех, кто "сам обманываться рад". В политике , "наивным дурачкам" места нет. А, "полезных идиотов" необходимо от принятия политических решений отстранять немедленно.
  5. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    0
    Сегодня, 18:49
    Вспомнил последнюю фразу из этой сценки Аркадия Райкина:
    "Куры передохли зпт высылайте новый телескоп тчк" fellow