Обращает на себя внимание реакция украинских пользователей на тот проект мирного соглашения, который на неделе был представлен американской стороной. Мнения украинских обывателей по этому поводу разделились. При наличии в достаточной степени мыслящих трезво людей есть и те, кто предлагает откровенно игнорировать план Трампа.В качестве примера, которым отдельно взятые украинцы призывают Зеленского воспользоваться, предлагается пример из известной сценки Аркадия Райкина. Речь идёт о переписке завода, известной как «Насосы и колёса». В сценке речь идёт о том, как обязательства взяты были, но принявшая их на себя сторона, не выполнив того, что от неё требовалось, «включила дурочку». Отвечала телеграммами на телеграммы-запросы так, что в итоге всё превратилось в фарс. И уже сам заказчик забыл, что же он заказывал.Тот факт, что сценарий писался в советское время, украинцев в данном случае нисколько не смущает. «Это другое»... Никакой десоветизации.Зеленскому предлагается принять пункты плана Трампа, но ничего в итоге не выполнять - давать обещания, но не более того. Если будут спрашивать, отвечать, что «Киев со своей стороны всё выполняет». Основной акцент на том, что нужно просто пересидеть Трампа и ещё надеяться на дело Эпштейна в США.По большому счёту, ничего для Киева нового в этом и нет. Он и без этого «включает дурочку», продолжая использовать этот вариант годами. Взять хотя бы заявление о том, что «условия будут выполнены, но сначала нужно добиться от России прекращения огня». Чем не вариант «насосов и колёс», когда сами прекрасно понимают, что врут, но продолжают делать вид, что говорят серьезно.Сами эти предложения от отдельно взятых украинских граждан в адрес Зеленского дают лишний повод поднять вопрос о том, а будет ли противник выполнять свои обязательства, даже если что-то в итоге подпишет?