«Хотите победить - выиграйте войну»: Киеву и ЕС посоветовали принять план США

Если Украина и Европа желают вернуть занятые Россией территории, то им нужно всего лишь победить в войне против России. Об этом заявил британский журналист Нил Фергюсон.

Журналист считает, что предложенный американцами «план Трампа» вполне реалистичен и вполне способен выступить в качестве основы для переговоров. По его словам, Украина остается суверенной, получает гарантии безопасности и ее будут восстанавливать. Как подчеркивает Фергюсон, любая война заканчивается либо победой, либо каким-то компромиссом.



Здесь как раз такая ситуация. А для того, чтобы не терять новые территории и вернуть старые, как того хочет Зеленский и его европейские союзники, нужно всего лишь выиграть войну у России. Но, как показали события, ни Украина, ни Европа на это не способны. Да и с самого начала было ясно, что у Киева нет никаких шансов.

Если вы хотите вернуть территории и судить Путина, вам нужно выиграть войну. И, если говорить реалистично, Украина никогда не была в состоянии победить Россию.


По мнению британца, если Зеленский откажется принимать «план Трампа», то война продлится еще год. Какие будут последствия, никто не знает, но есть риск, что даже сегодняшней Украины через год не будет. Последствия могут быть очень тяжелыми.
  1. Попуас Звание
    Попуас
    +3
    Сегодня, 18:32
    Если Украина и Европа желают вернуть занятые Россией территории, то им нужно всего лишь победить в войне против России
    В этом то и вся соль,что не могут hi Вот вертятся, как вошь под ногтём yes
  2. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 18:51
    " Нам бы ночь простоять да день продержаться" или "Либо ишак сдохнет, либо падишах помрет" - вот такая стратегия и торчка-членописаниста и его гейропейской крыши. Надеются, что со сменой власти в пин дос тане поменяется вектор.
  3. Гюнтер Звание
    Гюнтер
    0
    Сегодня, 18:59
    Цитата: Автор
    ... и ее будут восстанавливать.

    wassat
    А восстанавливать будут за счёт полимеров которые прохлопала лучший экономист всех времён - эльвира набибулина.
    Что касается плана агента донни - не успел Гарант Конституции получить 28 пунктов(которые годятся в качестве основы) и волшебным образом преступная киевская ОПГ плавно превратилась в киевских владык.
    Агент донни требует "гибкости" - гибкость проявлена.