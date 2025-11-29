Войны, воины, их оружие и доспехи эпохи Средних веков



«Иисус Навин атакует царя амаликитян. Сад наслаждений». Изготовлено в аббатстве Хоэнбург, Франция, в 1185 г. Херрадом из Ландсберга. Репродукция картины Кристиана Мориса Энгельгардта, 1818 г.

«Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику».

Второе послание Тимофею от Апостола Павла, 2:4



Наемники эпохи императора Траяна: германцы-дубинщики и сирийские лучники. Барельеф с колонны Траяна в Риме



Так-е Бостан – восточная окраина Керманшаха в Иране, где находятся высеченные в скале рельефные изображения персидских царей



Комплекс Таке-Бостан состоит из двух скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III–VII века). На главном барельефе внизу высечена большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом и одетого в кольчугу. Царь восседает на коне, также облаченном в конский доспех. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение

«Молчание! В рядах оглядеться! Не волноваться! Занять свое место! Следовать за знаменем! Не покидать знамя и наступать на врага!»



Барельефы в Таке-Бостан привлекают множество туристов…



Шах Хосров Парвиз в снаряжении конного латника. Барельеф внутри арки разделен небольшим высеченным уступом на две части, верхнюю и нижнюю. Внизу изображен огромный барельеф, изображающий шаха Хосрова. Звали коня Шабдиз, он был чернее ночи, и никто не мог угнаться за ним. На барельефе конь изображён в военной сбруе, в зубах у него удила, на круп наброшена металлическая попона, защищающая также грудь лошади. Седло богато украшено пушистыми кисточками. К сожалению, изображение повреждено вандалами, которые изуродовали ноги и голову животного. Сам всадник сверхчеловеческих размеров одет в массивные доспехи. Все его тело покрывает кольчуга, на голове шлем, украшенный тонкой цепью, в левой руке он держит круглый щит, закрывая грудь от удара, в то время как правая рука вонзает огромное копьё в тело врага. Все детали царского снаряжения, включая колчан на боку, выполнены с бережной предупредительностью; так что вся его эта экипировка представляет самый настоящий подарок внимательному археологу

* Отсюда и пошел термин «вандализм».

** Интересно, что в качестве боевого оружия праща применялась во Франции даже во время гугенотских войн конца XVI в. наряду с луками, арбалетами и огнестрельным оружием.

*** Например, такие императоры, как Проб (276-282), Диоклетиан (284-305) и Максимиан (286-305), были по рождению иллирийцами.

**** Считается что длина древка этого дротика с оперением как у стрелы составляла около 90 см.

***** В переводе на наши сегодняшние меры веса это почти 1400 г хлеба, 900 г мяса, 1 л вина и 70 г масла.