Войны, воины, их оружие и доспехи эпохи Средних веков
«Иисус Навин атакует царя амаликитян. Сад наслаждений». Изготовлено в аббатстве Хоэнбург, Франция, в 1185 г. Херрадом из Ландсберга. Репродукция картины Кристиана Мориса Энгельгардта, 1818 г.
Второе послание Тимофею от Апостола Павла, 2:4
Военное дело целого тысячелетия. Сегодняшним материалом мы начинаем новый продолжительный цикл статей, посвященных оружию и доспехам эпохи Средних веков, то есть периоду истории с 476 года – год падения Западной Римской империи, и вплоть до 1500 года, который в принципе может считаться концом Средневековья. Ну а первый материал будет посвящен теме видов оружия и их развития на протяжении целого тысячелетия.
Итак, 476 год. Германский вождь Одоакр свергает последнего императора Ромула Августа и отправляет его регалии в Константинополь. Однако крах Римской империи стал не только итогом накопившихся в ней многовековых системных проблем. Он затронул и окружавшие Рим народы. До этого все они в той или иной степени испытали на себе влияние римской культуры, в том числе и военной. Однако влияние внутренних проблем стало следствием того, что в последние века империи качество военного дела в Риме значительно снизилось.
Так, кованые металлические латы легионеров вновь заменила кольчуга, которая, в свою очередь, стала недоступной для большинства воинов. Шлем, щит – вот и всё защитное вооружение римских воинов поздней империи. В составе армии всё активнее используются наемники: африканская легкая конница, тяжеловооруженная конница сарматов, сирийские лучники, дубинщики-германцы, пращники с Балеарских островов. События 410 года — захват и разграбление Рима готами под предводительством Алариха, и 455 года — разграбление Рима вандалами*, красноречиво свидетельствовали, что он уже не может сам себя защитить от вторжения извне.
Наемники эпохи императора Траяна: германцы-дубинщики и сирийские лучники. Барельеф с колонны Траяна в Риме
Тем не менее именно в это время как раз и сложился тот самый тип вооружения, который на целые столетия сделался доминирующей формой снаряжения воина. Наступательным оружием римлян, византийцев и близких им народов стало тяжелое копье (лат. лансея), легкие метательные копья (лат. хаста, гаста). Меч – средней длины, более длинный, нежели старый легионерский гладиус, но более короткий по сравнению с мечом всадников (лат. спата). Ранее презираемый римлянами лук стали использовать не только наемники, служившие в римских войсках, но и сами римляне. Бедняки поступали в отряды пращников, поскольку ременная кожаная праща финансовых расходов не требовала, ведь для нее требовалась лишь небольшая полоска кожи**. Как и прежде, даже эти облегченные войска добивались победы за счет своей выучки и дисциплины.
Так-е Бостан – восточная окраина Керманшаха в Иране, где находятся высеченные в скале рельефные изображения персидских царей
Важной причиной, почему все это произошло, причем именно так, а не как-нибудь иначе, помимо сугубо внутренних неурядиц, стала серьезная внешняя угроза, вызванная таким впечатляющим явлением, как Великое переселение народов. Здесь вряд ли имеет смысл пытаться разобраться в его причинах, куда важнее их следствие. А оно было таково: по существовавшему между Чёрным морем и северными лесами «степному коридору» в Европу из Азии одна за другой стали накатываться волны переселенцев. Причем надолго осесть в степях Причерноморья никому из них не удавалось, потому что их сметал новый «вал», отчего прежние обитатели устремлялись все дальше к границам Римской империи…
Сначала римлянам довелось познакомиться с сарматами и их конницей, вооруженной длинными копьями и мечами и одетой в пластинчатые панцири. Римляне сумели даже привлечь их на свою сторону, но тут в 375 году в степях Нижнего Поднестровья появились хунны (гунны), многие годы до этого воевавшие против Китая. Они разбили войска государства германцев-готов, живших по Днепру и Днестру к этому времени уже более 150 лет, и вынудили их просить защиты у римлян. Взаимовыгодные отношения между готами и римлянами не сложились, и дело закончилось восстанием готов, уже против самого Рима.
Два года император Валент собирал войска для борьбы с ними, причем многие посланные против готов отряды перешли на их сторону. А затем 9 августа 378 года между римлянами под командованием самого императора и готами под предводительством вождя Фритигерна произошло решающее сражение неподалеку от Адрианополя. Воспользовавшись отсутствием конницы готов (лошади варваров находились на пастбище), римляне атаковали их лагерь. Когда атака римской пехоты была отражена, вперед была брошена конница. В это время на поле сражения в свою очередь прибыла конница готов, которая, как писал об этом Аммиан Марцелин, римский историк IV века, будучи поддержана аланами, обрушилась на фланги римской армии «подобно грому, грянувшему с горных вершин». Тем временем готы-пехотинцы также вышли из лагеря и атаковали римлян с фронта. Теснота получилась такая, что многие римские воины не могли даже применить свое оружие. Кончилось все тем, что римские всадники бежали с поля сражения, а легионеры были окружены и прямо-таки затоптаны конницей готов. Погибло две трети римских воинов, девять высших командиров и сам император. Валента раненым унесли с поля боя, но дом, в котором он укрылся, был подожжен, и он погиб в огне.
Комплекс Таке-Бостан состоит из двух скальных гротов и скального рельефа и относится к эпохе правления династии Сасанидов (III–VII века). На главном барельефе внизу высечена большая гигантская конная статуя царя Хосрова II Парвиза (591-628 гг.), вооруженного копьем и щитом и одетого в кольчугу. Царь восседает на коне, также облаченном в конский доспех. Выше высечена сцена коронации этого царя. Слева от него бог Ахура-Мазда, справа богиня Анахита. Они вручают Хосрову символы царской власти и свое благословение
Понятно, что если бы у победившей стороны не было хорошего защитного вооружения, такого впечатляющего успеха она бы не добилась, в каком бы количестве готы ни атаковали римские войска. Конечно, вряд ли все готы имели защитные доспехи из металла, хотя известно, что готская знать отличалась своим богатым защитным вооружением. Но даже простые панцири из кожи и костяных пластинок, наверное, хорошо послужили им в этом сражении. Тем более что сделать их людям, занимавшимся скотоводством, не составляло большого труда.
Не менее совершенным было вооружение и тех самых гуннов, отступая перед которыми, готы начали свою войну с Римом. Шлемы у них были из железных полос, склепанных между собой, нередко увенчанные плюмажем либо фигурой фантастического животного. Кольчугу гунны знали и использовали, но кроме нее носили также длинные ламеллярные (т. е. пластинчатые), словно из рыбьей чешуи, панцири из связанных между собой металлических пластинок — нередко с такой же чешуйчатой пелериной, к которой прикреплялись оплечья из металлических полос. Руки гуннских воинов были защищены наручами. И хотя потом римлянам все-таки удалось разгромить гуннов в 451 году в битве на Каталаунских полях (неподалеку от города Шалона во Франции), мнение о полном превосходстве конницы над пехотой стало всецело подавляющим в умах современников.
Впрочем, о коннице, как эффективном средстве ведения войны, римляне задумались еще задолго до этого тяжелого поражения, в результате чего роль конницы в римском войске постепенно возрастала.
Так, император Галлиен (253-268) справедливо рассудив, что новый противник, появившийся на границах империи, требует и новой тактики – уже в 258 году создал кавалерийские подразделения из далматинцев, арабов и малоазийских конных лучников. Они должны были играть роль подвижного заслона на ее границах. Сами легионы отводились с границ в глубину территории, чтобы уже оттуда наращивать удар по прорвавшемуся противнику.
При императоре Диоклетиане кавалерийских частей в римской армии стало еще больше. Однако дальше всех в реорганизации армии зашел третий император — Константин Великий (306-337), который еще больше увеличил ее численность и сократил число воинов в пехотных подразделениях до 1500 человек. Реально их было еще меньше, а в большинстве отрядов не больше 500! По-прежнему называвшиеся легионами, они по сути дела представляли собой уже совершенно другие войска. Для их пополнения теперь использовали систему рекрутских наборов, и в армии римляне оказались на одном положении с варварами, тем более что многие части теперь комплектовались по национальному признаку. Все это еще больше понизило боеспособность армии, хотя из этой новой социальной среды в IV–V веках выдвинулось немало талантливых полководцев и даже императоров***.
Обновленной организации соответствовало и новое вооружение, которое стало куда более легким и в достаточной степени универсальным. Тяжеловооруженный пехотинец теперь назывался педес, имел на вооружении копъе-лансею, меч-спату, длинные и короткие дротики, причем оказалось, что именно эти виды оружия в наибольшей степени соответствуют времени. Причем короткие дротики, явившиеся прообразом современных «дартс», оказались весьма оригинальным оружием и представляли собой небольшие метательные стрелки длиной 10-20 см и весом до 200 г, имевшие оперение и утяжеленные посередине свинцом, из-за чего их еще называли плюмбата (от лат. плюмбум — свинец). Щиты стали круглыми, с характерным цветным изображением для каждого воинского соединения, а шлемы — коническими, хотя «шлемы с гребнем» наподобие древнегреческих также использовались. Тяжелый дротик пилум, являвшейся ранее традиционным оружием римских легионеров, был заменен на спикулум — более легкий, но все-таки достаточно «тяжелый» дротик с гарпуновидным наконечником на трубке длиной около 30 см.****
Такими дротиками теперь вооружалась легкая пехота, зачастую не имевшая другого защитного вооружения, кроме щитов, а вместо шлемов носившая на голове шапки-таблетки из меха, так называемые «шапки из Паннонии».
Лук римляне сначала недооценивали, считали его «коварным», «ребячливым», не заслуживающим внимания настоящего воина «оружием варваров». Теперь же отношение к нему изменилось, и в римских войсках появились целые отряды лучников-пехотинцев.
Построение римлян также изменилось и стало следующим: первая линия — пехота в доспехах с копьями и щитами; вторая линия — воины с дротиками в защитном вооружении или же без него, и, наконец, третья — состоявшая уже только из лучников.
Рекомендовавший его в своем труде «Против Аланов» Арриан так и писал, что если первый ряд воинов должен выставить копья вперед и держаться, сомкнув щиты, то уже воины трех последующих должны стоять так, чтобы свободно бросать свои дротики по команде и поражать ими лошадей и всадников противника. Последующим рядам следовало применять свое метательное оружие через головы стоящих впереди воинов, благодаря чему непосредственно перед первой шеренгой создавалась сплошная зона поражения. При этом глубина построения должна была быть не меньше 8 шеренг, но и не больше 16. Лучники занимали всего одну шеренгу, но их количество непрерывно возрастало, так что на пятерых пехотинцев стал обязательно приходиться один лучник.
Было известно римлянам и построение в виде зауженной спереди колонны, т. е. «кабанья голова» (или «свинья», как называли его у нас на Руси). Предназначалось оно только для прорыва неприятельского фронта пехоты, поскольку конные воины могли легко охватить «кабанью голову» с флангов.
Интересно, что кроме луков на вооружении стрелков были уже и арбалеты, называвшиеся соленарион, хотя долгое время считалось, что на Западе они появились только в эпоху крестовых походов, будучи заимствованными на Востоке крестоносцами. Между тем, судя по дошедшим до нас изображениям, это оружие достаточно широко применялось уже в армии «поздней Римской империи» не только на Востоке, но также и на Западе.
Правда, в отличие от более поздних и совершенных образцов, натягивались они, видимо, руками, из-за чего их убойная сила была не так уж и велика. Продолжала широко применяться праща — оружие дешевое и действенное, поскольку хорошо тренированный пращник до 100 шагов редко мог дать промах по стоящему человеку.
Срок службы воинов новой римской пехоты, которой теперь все чаще и чаще приходилось отражать удары конницы, достигал теперь 20 лет. Если педес служил дольше, то он получал дополнительные привилегии. Новобранцев-рекрутов военному делу учили. В частности, они должны были уметь в одиночном бою действовать копьем и щитом и метать дротики-плюмбаты, которые обычно носились на задней стороне щита в обойме из 5 штук. Во время метания дротиков следовало выставить левую ногу вперед. Сразу после метания нужно было выхватить меч и, выставив вперед правую ногу, прикрыться щитом.
Команды, судя по дошедшим до нас текстам того времени, подавались весьма необычные:
Подавались они как при помощи голоса, так и жестами, а также условными сигналами с помощью трубы.
От воина требовалось умение маршировать в рядах и колоннах по различной местности, наступать на врага плотной массой, строить черепаху (род боевого построения, когда воины со всех сторон, а также сверху закрывались щитами), использовать оружие, смотря по обстоятельствам. Кстати, кормление воинов в то время было достаточно обильным и даже отчасти превосходило армейские рационы американцев и англичан в годы Второй мировой войны! Рядовому воину римских частей в Египте полагалось три фунта хлеба, два фунта мяса, две пинты вина и 1/8 пинты оливкового масла в день.*****
Вполне возможно, что на севере Европы вместо оливкового масла выдавали сливочное, а вино заменяли пивом, что и эту провизию поставщики часто просто расхищали. Однако там, где все выдавалось, как положено, солдаты не голодали.
Барельефы в Таке-Бостан привлекают множество туристов…
Вооружение римским воинам сначала поставлялось за счет государства. В частности, к V веку только в Риме имелось 35 «предприятий», которыми выпускались все виды оружия и военного снаряжения от панцирей до катапульт. Но быстрое падение производства на территории Западной Римской империи привело к тому, что уже где-то в 425 году большая часть армии вынуждена была снаряжаться за счет своего жалования. Неудивительно, что при таком «дефиците» снабжения многие воины стремились купить себе вооружение подешевле, а, следовательно, и полегче, и всячески избегали покупать себе дорогие защитные доспехи. В обычное время и легкие, и тяжеловооруженные пехотинцы одевались практически одинаково. Те, у кого были доспехи, надевали их только в решающие сражения, а в походах везли за собой на телегах. Таким образом, «варваризированная» пехота римской армии оказалась чрезмерно облегченной, чтобы воевать с достаточно многочисленной и тяжелой конницей противника. Понятно, что в такую пехоту шли самые бедняки, а те, кто имел хотя бы каких-то лошадей, стремились служить в коннице. Но... такие конные части, как, впрочем, и любые наемники, были весьма ненадежны. Как итог – военное могущество Рима продолжало стремительно падать.
Интересно, что кавалерия, состоявшая из тяжеловооруженных всадников-катафрактов (то есть «панцирников»), в римской армии была уже во II веке н. э., а в III–IV веках ее удельный вес возрос еще больше. Но... заполучить таких воинов было для римлян не так-то легко, ведь в то время они были только у персов, и нужно было с ними воевать и побеждать их для того, чтобы иметь доспехи, подобные персидским, у себя. Так, например, единственное на всю армию подразделение конных латников император Север сумел увеличить только после того, как он снял латы с погибших персидских воинов и обрядил в них своих собственных. Большой роли такая конница, понятно, сыграть не могла. Не говоря уж о том, что, не имея надежного седла и стремян, римские катафракты не могли наносить сильные удары своими длинными копьями. Тем не менее первый шаг к появившейся в Средние века рыцарской коннице был уже сделан, и нужно было совсем немного времени для того, чтобы ее усовершенствовать.
Тогда же было замечено и то обстоятельство, что очень многое в достижении победы зависит не столько от вооружения воинов, сколько от умелой тактики их командиров, а также от того, насколько в той или иной армии учитываются национальные особенности как ее собственные, так и ее противников. Например, персидские конные лучники не могли сражаться против тяжеловооруженных копейщиков, если тех в свою очередь поддерживали конные стрелки; конница готов была уязвима для имперских конных лучников, а вот легкая конница вандалов, вооруженная копьями, могла оказаться добычей и тех, и других.
Умело используя все эти особенности, византийский император Юстиниан I (526-565) провел целый ряд удачных войн против варваров. В 533 году им были разгромлены вандалы и вновь присоединена Северная Африка, после чего от власти готов были освобождены Италия и Рим (536-539). В решающей битве при Тагине (552) конница готов атаковала императорские войска, которые были построены полумесяцем, причем лучники находились на флангах и были вооружены точно такими же луками, что были у гуннов и персов. Стрел они выпускали так много, и летели они так часто, что оказавшаяся под перекрестным обстрелом конница готов была обращена в бегство и, отступая, смяла собственную пехоту. Интересно, что хотя у готов было весьма совершенное по тому времени защитное вооружение, от стрел византийцев оно их не спасло. Не помогли готам и большие круглые щиты из досок, обтянутые кожей. Впоследствии лучники еще не раз и не два своими умелыми действиями громили тяжеловооруженных всадников, вот только никаких уроков из этих поражений долгое время никто не извлекал.
В 555 году последовала победа византийцев над персами в битве при Лазике, после которой персидский государь Хосров I (531-579) вынужден был заключить с «империей ромеев» мир. Причин для столь тяжелого поражения было несколько. Одна из них заключалась в том, что вплоть до VI века в войске династии Сасанидов пехота играла вспомогательную роль, а главной ударной силой была тяжеловооруженная конница, которой оказалось недостаточно, чтобы «сломать» сложные боевые порядки византийской армии, где подобная конница сражалась при поддержке конных лучников и многочисленной пехоты.
Шах Хосров Парвиз в снаряжении конного латника. Барельеф внутри арки разделен небольшим высеченным уступом на две части, верхнюю и нижнюю. Внизу изображен огромный барельеф, изображающий шаха Хосрова. Звали коня Шабдиз, он был чернее ночи, и никто не мог угнаться за ним. На барельефе конь изображён в военной сбруе, в зубах у него удила, на круп наброшена металлическая попона, защищающая также грудь лошади. Седло богато украшено пушистыми кисточками. К сожалению, изображение повреждено вандалами, которые изуродовали ноги и голову животного. Сам всадник сверхчеловеческих размеров одет в массивные доспехи. Все его тело покрывает кольчуга, на голове шлем, украшенный тонкой цепью, в левой руке он держит круглый щит, закрывая грудь от удара, в то время как правая рука вонзает огромное копьё в тело врага. Все детали царского снаряжения, включая колчан на боку, выполнены с бережной предупредительностью; так что вся его эта экипировка представляет самый настоящий подарок внимательному археологу
Интересно, что сам процесс становления рыцарской конницы начался как раз в Сасанидской державе, лежащей на перекрестке всех путей с Востока на Запад. Только теперь эту конницу римляне стали называть клибанариями (по названию римской печи для выпечки хлеба!), а катафрактами именовали вспомогательные войска, рекрутируемые в странах Ближнего Востока. Именно клибанарии стали синонимом собственно тяжелой конницы эпохи заката Римской империи, причем само их вооружение, в отличие от пехотинцев, не только усложнилось, но и стало весьма совершенным. Конская броня на их конях также улучшилась, хотя вес ее и уменьшился.
* Отсюда и пошел термин «вандализм».
** Интересно, что в качестве боевого оружия праща применялась во Франции даже во время гугенотских войн конца XVI в. наряду с луками, арбалетами и огнестрельным оружием.
*** Например, такие императоры, как Проб (276-282), Диоклетиан (284-305) и Максимиан (286-305), были по рождению иллирийцами.
**** Считается что длина древка этого дротика с оперением как у стрелы составляла около 90 см.
***** В переводе на наши сегодняшние меры веса это почти 1400 г хлеба, 900 г мяса, 1 л вина и 70 г масла.
