28 пунктов Трампа – мирный договор или троянский конь?
Итак, свершилось. Американцы выдвинули свой план урегулирования российско-украинского конфликта. Но что же это за план? Давайте попробуем проанализировать, что нам предлагают.
Безусловно, представленный Вашему вниманию анализ страдает вторичностью, так как основывается не на первоисточнике, а на публикациях, каковые могут страдать ошибками перевода – случайными, а то, может быть, и специальными. Но за неимением гербовой бумаги будем писать на простой.
Также я не буду рассматривать все 28 пунктов Трампа, многие из них – откровенная «вода», так что разберу лишь наиболее интересные.
1. Суверенитет Украины будет подтвержден
С этим едва ли кто-то будет спорить. Ликвидация государственности Украины никогда не декларировалась целью СВО. Руководство РФ добивалось не уничтожения Украины как государства, а изменения нацистских порядков, царящих в нем.
2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными
Вот тут уже начинаются вопросы. То есть Российская Федерация должна признать правомерным и расширение НАТО на восток, и базы ПРО в Европе? Это невозможный пункт: мы можем признавать это «де факто», но не «де юре».
3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше
Это пункт, ограничивающий РФ в куда большей степени, нежели НАТО. Согласно ему НАТО сохраняет за собой право вторгаться в соседние страны. Для нас же боевые действия по образцу войны 08.08.08 становятся нарушением данного соглашения.
4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития
Это в целом нейтральный и ни к чему не обязывающий пункт, он может быть принят. И таких вот пунктов о создании рабочих групп по предотвращению конфликтов в будущем и т. д. в программе Трампа достаточно.
5. Украина получит надежные гарантии безопасности
Это, наверное, неплохо, но необходима конкретизация этих гарантий. А то, простите, возможна ситуация, когда «нерасширение НАТО на Восток» согласно п. 3 данного плана может быть обойдено путем заключения союза, при котором Украина формально не будет членом НАТО, но по факту получит преференции такого членства. И, как мы увидим ниже, вероятность этого явно отлична от нуля.
6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек
Первый по-настоящему тревожный звонок. Дело в том, что данный пункт не подразумевает какого-либо ограничения вооруженных сил Украины. Общеизвестно, что для вооруженных сил существуют два вида численности – мирного времени и военного времени. Так вот, численность ВСУ мирного времени была более чем вполовину меньше, она до начала СВО составляла что-то порядка 260 тыс. чел. В военное время ВСУ «доросло» до 800 тыс. чел. и более – по крайней мере, на бумаге. Зеленский заявлял, что в 2025 г. численность ВСУ составляет 880 тыс. чел. Цифра эта, естественно, завышенная, и сильно – она, вероятно, показывает штатную численность соединений ВСУ без учета их реальной численности. А реальная численность, в силу объективных причин…
…весьма далека от штатной. Таким образом, для того чтобы выполнить данный пункт мирного соглашения, Зеленскому всего только и надо будет объявить реальную численность ВСУ. Никаких сокращений ему проводить не придется.
И опять же – нужно помнить, что речь идет именно о вооруженных силах Украины. Кто помешает объявить те же нацистские бригады полицейскими соединениями, не входящими в состав вооруженных сил? Эдаким бандеровским аналогом нашей Росгвардии? Кто вообще будет проверять, какова реальная численность ВСУ? Кристально честные европейские наблюдатели? Хм...
В целом же вердикт таков. Для армии мирного времени квота, установленная Трампом, заведомо избыточна, а для текущей численности ВСУ – вполне достаточна, ее без труда можно «уложить» в разрешенные 600 тыс. чел. путем нехитрых манипуляций. Данное требование не требует сокращения текущей численности ВСУ. Они могут оставаться ровно в той же силе, что и сейчас. Запомним это.
7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем
Это хороший и правильный тезис, при условии, что он будет дополнен – Украина не должна получить гарантии, которые имеют страны НАТО. Иначе возможна ситуация, при которой, как я уже говорил выше, НАТО-вские крючкотворы распространят гарантии НАТО на Украину, формально не включая ее в блок.
8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине
Отличный пункт, безоговорочно согласен.
9. Европейские истребители будут размещены в Польше
Не совсем понятно, что здесь имеется в виду. Польша вообще-то и так имеет иностранные гарнизоны на своей территории, пускать к себе европейские ВВС ей вроде бы не запрещено.
10. Гарантии США
Вот тут начинается веселье, поскольку данный пункт состоит из ряда весьма занятных подпунктов:
10.1. США получат компенсацию за предоставленные гарантии. Простите, а за чей счет банкет? С чего бы это нам платить какие-то компенсации за гарантии Украине?
10.2. Если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии – это логично, но что такое вторжение? Вообще-то военное вторжение – это агрессивное пересечение границы одной страны вооружёнными силами другой страны с целью оккупации, завоевания или изменения политической власти. Будет ли считаться вторжением артиллерийский обстрел? Атака ракетами или БПЛА? Вроде бы должны, не так ли? Но если так, то почему тогда в четвертом подпункте мы читаем:
10.3. Если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными. Это как? То есть, получается, что по двум нашим столицам стрелять ракетами нельзя, а по остальной территории – на здоровье? Это же не вторжение, так? Потому что если бы ракетная, артиллерийская или БПЛА атака считалась бы вторжением, то данный подпункт терял бы всякий смысл.
Может быть, в американском оригинале написано по-другому, не знаю, не читал. Но из того, что выложено в широкий доступ, получается следующее. Есть термин военное вторжение, а есть – военная агрессия. Последний трактуется более широко. Если вторжение – это пересечение границы с целью захвата территории и/или изменения политической власти, то агрессия – любое незаконное применение силы против другого государства. То есть, используя термин «вторжение», а не «агрессия», Трамп оставляет украинцам лазейку – возможность продолжать обстрел наших территорий без денонсации соглашения и потери гарантий.
Возможно, конечно, я неправ, и все это ошибки перевода с английского. Но возможно, что и нет. Однако перейдем к третьему подпункту, который я поставил крайним.
10.4. Если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы. Простите, я не ослышался? О каком «решительно-скоординированном ВОЕННОМ ответе» идет речь? На Украину распространили 5-ую статью Североатлантического альянса, и нападение на нее является нападением на остальных ее членов? А как же пункт 3 настоящего мирного соглашения, в котором сказано, что НАТО не расширяется больше?
Воля ваша, а что-то тут нечисто.
11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок
Пункт для нас неприятный, так как закрепляет, по сути, экономическую ориентацию Украины на Европу. Но... Объективно, тут ничего не поделаешь – чтобы ввести украинцев в орбиту российской экономики, нужно было сохранять Януковича у власти. Мы этого не сделали, а теперь уже поздно.
12. Пакет мер по восстановлению Украины
Подробно перечислять его не буду – там, по сути, вода о создании некоего Фонда развития Украины, восстановления инфраструктуры и т. д. и т. п. Много благих начинаний и ни слова о том, кто будет за это платить, а из участников упоминаются одни только США.
13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику
Начинание-то благое, только как это собираются делать? Порядок сформулирован в 3 тезисах:
13.1 Снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке. Все бы ничего, но в переводе с юридического на русский это звучит так: «Мы не имеем никаких обязательств по снятию санкций с РФ и будем снимать только те из них и только тогда, когда посчитаем нужным». То есть санкции как были, так и будут продолжены. А может, даже и новые будут придуманы – как ни смешно, мирное соглашение этого не запрещает.
13.2. США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей. Опять же, в переводе с юридического на русский, в условиях тотальных санкций против РФ США оставляют себе право нарушать эти санкции там, где это выгодно для США.
13.3. Россию пригласят обратно в G8. Вот спасибочки... Только что нам с этого? Давайте, Европа лучше Путина признает Императором Альфа-Центавра – толку с этого будет столько же. Даже больше – вдруг наши отдаленные потомки до Альфы-Центавра доберутся, а тут такой исторический прецедент...
14. Замороженные средства будут использованы следующим образом
А вот тут начинается самое интересное. Поэтому все подпункты я перечислю без комментариев.
14.2. США получат 50 % прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;
14.3. Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.
То есть по сути дела предлагается следующее – из 300 млрд долл., которые наш ЦБ столь любезно предоставил в пользование европейцам, нам придется отказаться от трети суммы сразу, а оставшиеся две трети перевести под контроль США. Причем фраза «создать мощный стимул не возвращаться к конфликту» косвенно устанавливает лазейку для изъятия данных средств в случае нарушения мирового соглашения.
Ну хорошо, а что получит Россия от всего этого? Это регламентирует пункт 21 «Территории»:
- Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;
- Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
- Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
В принципе, на этом анализ «28 пунктов Трампа» можно и заканчивать, потому что все основные тезисы были разобраны выше.
Получается следующее. ВСУ сегодня отчаянно нуждаются в передышке. США не хотят и дальше финансировать Украину, по крайней мере – в тех объемах, в которых это было при Байдене. Европа, наоборот, финансировать Украину очень даже хочет, но европейские кошельки уже давно показали дно. То есть желание-то есть, но вот с возможностями – беда.
Таким образом, европейцам (и Украине, она ж «це Европа») позарез нужна передышка и деньги. Но «28 пунктов Трампа» дадут ей и то и другое!
Пункт 28 гласит:
Соответственно, перемирие может наступить очень быстро. А что потом?
О возможных неприятностях
Смоделируем некую эвентуальность, вероятность наступления которой «28 пунктов Трампа» вполне себе допускают:
1. Итак, огонь прекращен. Мы останавливаемся по линии боевого соприкосновения в Донецке, Херсоне и Запорожье, а в иных местах – отступаем. Отдаем землю, которую потом и кровью своей освобождали наши воины. Тут же на возвращенные Украине земли «набигает» ВСУ и восстанавливает оборонительные линии – с учетом опыта, как они их теряли, так что теперь эти территории, в случае чего, придется освобождать еще большей кровью.
2. ВСУ отступают только из Донецка – той его части, что пока под их контролем. И то, как сказать... Все «фортеции» сохраняются, потому что наши войска туда не заходят. В теории, можно послать туда какие-то гражданские структуры, типа МЧС, на ликвидацию линий обороны, да только вот ВСУ, по понятным причинам, за всякие там банды мародеров не отвечают. И если наши гражданские будут атакованы «неизвестными», то ВСУ вроде как и ни при чем. А прикрыть наших некому, потому что по условиям мирного соглашения российские войска туда войти не могут.
3. США моментально перехватывают контроль над 300 млрд долл. наших замороженных средств. Технически это делается элементарно, Запад не делал этого потому, что такое изъятие будет считаться по международному праву банальным воровством, от которого репутацию европейских банкиров не отмыть никогда – мировое доверие к банкам Европы будет подорвано. А теперь, раз уж РФ сама согласилась передать эти средства в совместные с США проекты... Это уже вроде как и не воровство никакое.
4. Проходит немножко времени, ВСУ перегруппировываются, отдыхают, восстанавливают силы. А затем… происходит Инцидент. Военные в российской форме, под российским флагом, в шапках ушанках, на танках, украшенных развесистой клюквой, распивая водку, под звуки гармошки внезапно атакуют какой-нибудь украинский населенный пункт. Может, даже на «Абрамсах» атакуют или на «Леопардах». Да, у российской армии на вооружении таких танков нет, но это же такие мелочи, право... Что? Говорите – инсценировка? Вторая Буча? Да кто ж вас слушать-то будет...
5. ВСУ рывком входят в демилитаризованную зону Донбасса и отхватывают, что успеют, пока наши не вмешаются.
И все начинается снова. Только вот мы потеряли часть с таким трудом освобожденных территорий, дали ВСУ оправиться после тяжелых боев и обеспечили европейцам право использовать наши ранее замороженные триста миллиардов на финансирование войны.
Собственно, из текста «28 пунктов» примерно понятно даже, когда это произойдет. Согласно пункту 25:
То есть Зеленский, поставив подпись на этом мировом соглашении, останется легитимным на 100 дней, а затем может вновь начать боевые действия и сохранить за собой власть и далее. Разумеется, не по собственной инициативе. Разумеется, это все коварные русские виноваты, кто ж еще.
В общем, эдакий чёрный юмор – отыграв Наполеона в кино, Зеленский, в случае принятия «28 пунктов Трампа», вполне может попытаться отыграть Наполеона и в жизни, спародировав знаменитые «100 дней» Бонапарта. У реального Наполеона, правда, эти 100 дней означали немного другое, он не вернулся через 100 дней, а императорствовал 100 дней после возвращения к власти. Но параллели все равно просматриваются.
Будет ли все именно так, как я описал выше, если мы примем предложение Трампа? Может -- да, а может – и нет. Но возможность негативного сценария прямо-таки заложена в этот документ. В представленном общественности виде он скорее призван обеспечить не длительный мир, а небольшое перемирие.
Означает ли это, что нам нужно гневно его отвергнуть? Совершенно не обязательно. «28 пунктов Трампа» приемлемы в качестве начальной точки переговоров. Но для того, чтобы отвечать требованиям Российской Федерации, этим пунктам следует очень сильно измениться – и не в лучшую для Украины сторону.
А то, знаете ли, возможно, будет в высшей степени странное. К примеру, пункт 20 звучит так:
Это ведь можно прочитать и как требование внедрить пропаганду ЛГБТ в наших школах. В Европе кто не толерантен, тот погряз в предрассудках и в чем-то даже расист, не так ли? А если мы не подчинимся, тогда что? Мирное соглашение долой, да здравствует «решительно-скоординированный военный ответ»?
И еще. Кто-то из уважаемых читателей может напомнить, что многие европейские политики после публикации «28 пунктов Трампа» с криком «Это капитуляция перед Путиным!!!» и заламыванием рук впали в состояние, весьма напоминающее истерику. Это действительно так. Но...
Во-первых, после того как небезызвестная Кая Каллас заняла должность Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности, я, как бы это повежливее сказать...
…слегка разочарован в здравомыслии европейских политиков. А во-вторых, я ведь могу и ошибаться, и они, наоборот, умнейшие люди. Которые сейчас разыгрывают перед нами обстоятельный такой маркетинговый спектакль. Смотрите, как мы рыдаем, как бьемся головой об стену в полном бессилии! Покупайте, русские, не скупитесь! И не вздумайте упустить, это же прекрасная сделка!
Информация