28 пунктов Трампа – мирный договор или троянский конь?

1. Суверенитет Украины будет подтвержден

2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться урегулированными

3. Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше

4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития

5. Украина получит надежные гарантии безопасности

6. Численность вооруженных сил Украины будет ограничена 600 тыс. человек

7. Украина закрепит в своей конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем

8. НАТО не будет размещать свои войска на Украине

9. Европейские истребители будут размещены в Польше

10. Гарантии США

11. Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок

12. Пакет мер по восстановлению Украины

13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику

14. Замороженные средства будут использованы следующим образом

14.1. $100 млрд замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;



14.2. США получат 50 % прибыли от этой операции; Европа добавит $100 млрд, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства России в Европе будут разморожены;



14.3. Остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях. Этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту.

- Крым, Донецкая и Луганская области признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;



- Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;



- Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;



- Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.

Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.

О возможных неприятностях

На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.

Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков.