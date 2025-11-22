Европейцы обвиняют Трампа в «новом Мюнхенском сговоре»

2 732 19
Европейцы обвиняют Трампа в «новом Мюнхенском сговоре»

Похоже, антироссийская истерия в Европе достигла своего апогея: немецкая пресса сравнивает представленный Трампом мирный план с «Мюнхенским сговором» — заключенным в 1938 соглашением, касавшимся пересмотра границ Чехословакии.

Авторы опубликованной в газете Die Welt статьи сетуют, что по плану Трампа на определенные уступки якобы предлагается пойти исключительно Украине. Особое негодование немцев вызывает то, что согласно одному из ключевых пунктов документа, России должна отойти вся территория Донбасса, включая эшелонированные линии обороны, создаваемые Украиной на протяжении более десяти лет. По мнению авторов материала, в этом случае Украина окажется в положении, подобном ситуации, в которой оказалась в 1938 году Чехословакия, лишенная возможности оказывать сопротивление немецким войскам.

При этом почему-то у авторов сомнительного опуса не возникло мысли сравнить с «Мюнхенским сговором», например, заключенные при посредничестве Трампа израильско-палестинские соглашения или осуществленный при участии США и Европы раздел Югославии.

Кроме того, в статье указывается, что, согласно пунктам 10 и 22, в случае нарушения Украиной перемирия предусмотрена возможность отмены гарантий безопасности и возобновления боевых действий. Авторы предполагают, что российские спецслужбы могут инсценировать атаки ВСУ, чтобы использовать эти провокации в качестве повода для ударов по Украине. Стоит отметить, что тут напрашивается аналогия с атакой ХАМАС на Израиль, которая, по мнению некоторых экспертов, была спровоцирована Моссадом. Зачем это делать России, в статье не указывается...
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. faterdom Звание
    faterdom
    +6
    Сегодня, 19:35
    Вообще-то "Мюнхенский сговор" был сотворен исключительно ведущими европейскими державами, принеся в жертву европейскую же мелкую страну более крупной.
    Так что, именно эти месье знают толк в извращениях.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 19:40
      Все это в одной фразе.Вор кричит-...Держи вора!
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        0
        Сегодня, 20:28
        Если бы Германия не проиграла войну СССР, то европейцы до сих пор считали бы это соглашение правильным..
  2. ANB Звание
    ANB
    +2
    Сегодня, 19:36
    . Авторы предполагают, что российские спецслужбы могут инсценировать атаки ВСУ, чтобы использовать эти провокации в качестве повода для ударов по Украине.

    А авторы не предполагают, что России проще не подписывать это невыгодное соглашение и продолжать мочить укров?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 19:42
      Ну,вроде гарант сказал,что нынешняя ситуация устраивает
      1. Igool Звание
        Igool
        +2
        Сегодня, 19:55
        Цитата: dmi.pris1
        Ну,вроде гарант сказал,что нынешняя ситуация устраивает


        Видимо кто-то ему на ухо нашептал, что противоположную сторону не устроит и она не согласится на данные условия.
        Тогда вроде все становится понятным. Мы согласны- они нет, лишайте их возможности воевать- денег, поставок вооружения, разведданных.
      2. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        -2
        Сегодня, 20:00
        гарант сказал,что нынешняя ситуация устраивает


        Зря он (гарант) так сказал, потому что Зеля же отверг план Трампа. А раз так, то боевые действия будут продолжаться. Кто виноват? Естественно, Россия. Значит что!? Санкции, санкции. Вот и все. Подумаешь бином Ньютона. А вой шакалов - это просто подтанцовка.
  3. poquello Звание
    poquello
    0
    Сегодня, 19:36
    "в статье не указывается..."
    чет не помню чтобы фашисты с чехословацкими воевали, а не нравится вступайте в войну самостоятельно
  4. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +4
    Сегодня, 19:36
    Мюнхенский сговор - это уж точно не к США. Это к Франции и Великобритании. И в первую очередь к самой Чехословакии. Не надо было отдавать Гитлеру Судетскую область. Там в горах были построены серьёзные укрепления. Чешская армия насчитывала около 1 млн. человек. Чешская военная промышленность выпускала в достаточном количестве танки и артиллерию. Германия в 1938 была ещё не так сильна. Не имела большого боевого опыта. Через горы Вермахт никак не смог бы пройти.

    Но чехи с перепугу испортили воздух и наложили в штаны. Не только не стали сопротивляться, но даже отдали до кучи ещё полякам Тешинскую область. Жалкие трусливые и подленькие человечки. Зато теперь сносят памятники нашим воинам-освободителям. Когда ещё нет войны, то здесь они герои! Будут гадить нам так, как только смогут.
    1. Наган Звание
      Наган
      +2
      Сегодня, 19:51
      Цитата: Eugen 62
      Но чехи с перепугу...
      ...Жалкие трусливые и подленькие человечки.
      В гуситские войны в Чехии были в большинстве своем уничтожены носители генов воинственности и пассионарности, а выжили приспособленцы. И в этом ключе они воспитали своих детей, а те своих, и т.д..
      Такой вот отбор по Дарвину, хотя от гуситских войн до Дарвина столетия.lol
  5. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +2
    Сегодня, 19:36
    А мы как китайцы, с интересом наблюдаем,что же они там нарешают не спрашивая нас.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:46
      Цитата: Dizel200
      А мы как китайцы, с интересом наблюдаем,что же они там нарешают не спрашивая нас.

      Предполагаю, что Россия тоже не станет спрашивать разрешения этой русофобской шайки, когда в свою очередь будет править "мирный план".
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 19:37
    Европейцы обвиняют Трампа в «новом Мюнхенском сговоре»

    И герр Мерц тоже так считает?
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 19:43
    Что то я не вижу в этом "сговоре" хоть толику выгоды для РФ.
    1. Igool Звание
      Igool
      +2
      Сегодня, 19:58
      Цитата: AK-1945
      я не вижу в этом "сговоре" хоть толику выгоды для РФ.


      Наверное потому, что там её нет. Не предусмотрена выгода для России со стороны наших противников.
      Ведь это же не безоговорочная капитуляция страны 404, а возможность передышки и накопления новых сил.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 19:48
    Да ладно, у самих гейропейцев столько "скелетов в шкафу", что полосатикам их догонять и не догнать, никогда...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:55
      Цитата: rocket757
      Да ладно, у самих гейропейцев столько "скелетов в шкафу", что полосатикам их догонять и не догнать, никогда..

      Тот самый случай, когда верно выражение - оба стоят друг друга.
  9. Victor19 Звание
    Victor19
    +1
    Сегодня, 20:00
    Цитата: rocket757
    их догонять и не догнать, никогда...

    Ну они истребили туземное население целого континента (североамериканских индейцев). Оставшихся поселили, как скот, в резервации. Очень много миллионов.
    Десятки миллионов за много веков, начиная с 17-го века, черных африканцев погибли во время транспортировки в Северную Америку. Что было с рабами уже в Америке хорошо показано в знаменитой "Хижине дяди Тома". Я думаю, что они стоят друг друга.
  10. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 20:21
    Мюнхенский сговор был не так уж плох и в общем отображал справедливость

    Во второй мировой войне виноват прежде всего не Гитлер ,а эта публика которая сегодня возмущается планам Трампа

    Эта публика тонко сыграла на людоедских планах Гитлера, развязав ему руки и надеялась прежде всего что он направит свою экспансию на СССР ,но просчиталась, Гитлеру понадобилась вся Европа

    На сегодняшний день наследники тех заговорщиков представлены глобалистскими элитами ,которые правят Евросоюзом и у них те же планы которые за сотни лет так и не изменились

    Направить экспансию внешних и внутренних сил на разрушение и расчленение России

    Вот поэтому они и бесятся что США при Трампе резко изменила вектор своей внешней политике направив ее на решение преде всего внутренних проблем и наведению порядка в запущенной стараниями этих глобалистов собственной экономике

    В США наконец то поняли что ЕС в нынешнем виде не союзник, а конкурент и потенциальный враг Америке

    Но можно быть железобетонно уверенным что глобалисты так просто Россию не отпустят и поэтому нам надо готовится к следующему раунду этой битвы