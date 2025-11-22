Похоже, антироссийская истерия в Европе достигла своего апогея: немецкая пресса сравнивает представленный Трампом мирный план с «Мюнхенским сговором» — заключенным в 1938 соглашением, касавшимся пересмотра границ Чехословакии.Авторы опубликованной в газете Die Welt статьи сетуют, что по плану Трампа на определенные уступки якобы предлагается пойти исключительно Украине. Особое негодование немцев вызывает то, что согласно одному из ключевых пунктов документа, России должна отойти вся территория Донбасса, включая эшелонированные линии обороны, создаваемые Украиной на протяжении более десяти лет. По мнению авторов материала, в этом случае Украина окажется в положении, подобном ситуации, в которой оказалась в 1938 году Чехословакия, лишенная возможности оказывать сопротивление немецким войскам.При этом почему-то у авторов сомнительного опуса не возникло мысли сравнить с «Мюнхенским сговором», например, заключенные при посредничестве Трампа израильско-палестинские соглашения или осуществленный при участии США и Европы раздел Югославии.Кроме того, в статье указывается, что, согласно пунктам 10 и 22, в случае нарушения Украиной перемирия предусмотрена возможность отмены гарантий безопасности и возобновления боевых действий. Авторы предполагают, что российские спецслужбы могут инсценировать атаки ВСУ, чтобы использовать эти провокации в качестве повода для ударов по Украине. Стоит отметить, что тут напрашивается аналогия с атакой ХАМАС на Израиль, которая, по мнению некоторых экспертов, была спровоцирована Моссадом. Зачем это делать России, в статье не указывается...

