Киев реформирует Иностранный легион якобы из-за возросших потерь среди иностранных наемников. Решение об этом уже принято и обсуждению не подлежит. Об этом сообщают украинские ресурсы.Образованный в 2022 году и подчиняющийся командованию Сухопутных сил Иностранный легион будет в ближайшее время реформирован. По планам украинских генералов, три батальона легиона будут разделены, а личный состав будет переведен в регулярные части ВСУ, в том числе в созданные совсем недавно штурмовые войска. На базе четвертого батальона будет развернут учебный центр для подготовки прибывающих на Украину наемников.Все это подается как реформа, задачей которой является снижение потерь среди иностранцев, стандартизация условий службы иностранных и украинских военнослужащих, оптимизация распределения личного состава. Кроме того, командование хочет лишить Иностранный легион той автономии, которой он обладал с 2022 года. При этом командиры подразделений ВСУ в недоумении, они не понимают, как работать с иностранными наемниками без переводчиков, как их адаптировать, да и вообще не ясно, что задумали генералы.Между тем некоторые военные уже заявляют, что фактическое расформирование Иностранного легиона лишит его боевой эффективности. Некоторые отмечают, что таким образом генералы намерены пополнить состав штурмовых войск, несущих потери и не имеющих резервов.Подчеркивается, что под изменения попадает только Иностранный легион Сухопутных войск ВСУ, а подчиненный ГУР Международный легион это не коснется.

