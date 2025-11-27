Изживший элемент: зачем нам тактическое ядерное оружие?

Изживший элемент: зачем нам тактическое ядерное оружие?


Наше новое ТЯО


Для начала стоит разобраться, для чего вообще придумано тактическое ядерное оружие. Первое – для уничтожения скоплений техники и личного состава противника вблизи фронта и в неглубоких тылах. Второе – для разрушения эшелонированной обороны. Еще можно представить уничтожение критической инфраструктуры вдали от фронта. На примере Украины такими объектами вполне могли бы стать плотины, аэродромы, мосты и крупные железнодорожные узлы. Есть такой термин «эскалация ради деэскалации». В этом случае ТЯО выступает больше элементом психологической войны – несколько ударов по территории противника могут остудить пыл западных спонсоров и ускорить капитуляцию киевского режима. Это как вариант. Не менее правдоподобно выглядит и обратная картина – применение ТЯО приведет к обострению конфликта и прямому вовлечению Запада. А там уже и до применения межконтинентальных ракет недалеко.

Логика подсказывает, что самым удобным временем для применения тактического ядерного оружия были первые недели и даже дни специальной военной операции. Противник не успел развернуть боевые подразделения – большая часть находилась в пунктах постоянного базирования. Методичные удары ТЯО могли быстро и сравнительно безболезненно обескровить украинскую армию. А еще оружие массового поражения выключило бы из игры все военные аэродромы с авиатехникой, которые до сих пор вполне функциональны. Разумеется, ядерные удары сопровождал бы весь спектр сопутствующего ущерба – массовая гибель гражданских, радиоактивное заражение и остро негативная реакция мирового сообщества. Дискуссионный вопрос – включились бы в боевые действия после такого силы НАТО или нет? Как бы то ни было, никто проверять не стал.




Ядерная авиационная бомба РН-28

С середины 2023 года стало понятно, что на территории врага не осталось достойных военных целей для ТЯО. Разве что аэродромы с F-16, но это уже совсем не уровень столь мощного оружия. К тому времени сформировалось новое оружие массового поражения – дроны в связке с разведкой и связью. Отныне на фронте исключается любое сосредоточение, не только на уровне корпусов и дивизий, но и на тактическом уровне. Отделение, взвод и рота потеряли свое значение, превратившись в боевые «двойки» и «тройки». Все дело в тотальной и круглосуточной разведке по обе стороны фронта, моментально определяющей любое скопление техники и личного состава. То есть для ядерного удара любой мощности банально нет целей – командные пункты рассредоточены и многократно замаскированы ложными целями, техника и личный состав также размещаются крайне разреженно по линии фронта и в тылах.

Эти совершенно вынужденные шаги стали возможны только за счет широкого распространения связи и средств визуального контроля. Если говорить о военно-промышленном комплексе, то противник раздробил производственные цепочки, рассеяв их по всей Украине. В лучших традициях террористического ХАМАСа, прикрыв важнейшие узлы гражданскими объектами. Здесь показаны только хирургические удары ракетами и дронами-камикадзе. Есть адепты массированных ядерных ударов по пропускным пунктам на границах Украины, дескать, через них идет трафик военной техники и оружия. Это так, но отрезать противника от западной помощи нельзя даже через испепеление всей Западной Украины – через сухопутную границу всегда найдутся пути провоза. И это не говоря о том, что подобные акции вызовут, мягко говоря, неоднозначную реакцию НАТО.

Можно с высокой долей уверенности говорить об обоюдной адаптации России и Украины под современный вид боевых действий, в котором нет места ТЯО. Повторимся, новым ядерным оружием стала воздушная и космическая разведка, связь и массовые беспилотники.

Психология ТЯО


Представители неравнодушной публики часто недоумевают, почему нельзя очередной укрепрайон ВСУ стереть с лица земли тактическим ядерным боеприпасом. Например, в том же самом Покровске. Ударить спецбоеприпасом хотя бы из 203-мм «Малки» – и дело с концом. Примерная мощность такого изделия составляет от двух до трех килотонн. Что это значит? Это значит, что предварительно придется отводить российские подразделения на полтора-два километра от точки удара. Иначе они все погибнут, либо потеряют боеспособность на очень длительное время. Эвакуация не может остаться незамеченной для противника и крайне опасна – именно в процессе отхода будут нанесены наибольшие потери. Мало того, противник начнет движение вслед, там самым обесценивая удар спецбоеприпасом.

Ситуация особо усложняется шириной «серой зоны», которая в ряде случаев может достигать 10-15 километров, при этом ни о какой линии фронта речи быть не может. Это не линия фронта, а перемешанные по территории передовые группы, многие из которых размещены за спинами противника, фактически в оперативном окружении. Если же отнести цель для удара ТЯО подальше, дабы не задеть своих, очень велики шансы поразить гражданских – все-таки перед нами оружие массового поражения, пусть и тактическое. Пропаганда противника в итоге выжмет из такого инцидента максимум возможного, нарисовав такое, чего и в страшном сне не придумаешь. Военное значение удара ТЯО в этом случае стремится к нулю.


И еще один немаловажный аспект. Подготовку к применению ТЯО очень сложно скрыть. Еще на этапе развертывания спецбоеприпасов спутниковая и радиоэлектронная разведка (не исключено, что и агентура внутри страны) дискредитирует эффект внезапности. Даже если подготовку маскировать учениями с имитацией применения ТЯО. Второе – российские войска вблизи предполагаемых ударов необходимо оснастить средствами индивидуальной защиты. Хотя бы противогазами. Работа спецбоеприпасов будет целесообразна только в том случае, если после взрывов наши подразделения пойдут в атаку.

Кстати, наступать придется по старым уставам – вся электронная техника, в первую очередь дроны и системы их управления, погорит от электромагнитных импульсов. Пересекать разрушенные ядерными ударами позиции противника придется в средствах индивидуальной защиты. А этому предшествует серьезная подготовка, которую также невозможно скрыть от противника. Эффект неожиданности будет утерян. Мало того, коалиция противников (и даже наших кажущихся союзников) может сделать некие шаги на упреждение, которые несложно представить.

Все вышесказанное в немалой степени дискредитирует тактическое ядерное оружие в качестве реального силового аргумента. Особенно подкосило веру в ТЯО вторжение противника в Курскую область. Вот тут только из политических целей следовало продемонстрировать мощь русского оружия. Так рассуждала немалая часть наблюдателей. Но не сложилось. Недоброжелатели сделали вывод – Кремль совершенно необязательно применит ядерные козыри, если солдат НАТО вступит на русскую землю. Это очень опасный вывод, и часть экзальтированных европейских политиков (особенно в восточной части) явно в него верит.
  1. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 03:46
    Ожидание наказания зачастую страшнее самого наказания.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      -3
      Сегодня, 06:10
      Автор не совсем правильно понимает цели и задачи использование ТЯО, это не только уничтожение живой силы противника, но и уничтожение инфраструктурных объектов и коммуникаций противника.
      С помощью ТЯО возможно решить определённые задачи СВО, например уничтожив Бескидский туннель, парализовав логистику лохлов. В туннеле люди не живут, сопутствующие жертвы будут минимальными. Можно так же применить ТЯО против ПГХ (подземных газовых хранилищ), мостам и т.д. Во всех этих случаях воздействие непосредственно на людей - минимально.
  2. Дырокол Звание
    Дырокол
    0
    Сегодня, 03:47
    Автор забыл упомянуть, что люди находящиеся в укрытиях в радиусе свыше 300 м. от эпицентра конечно же умрут, но через несколько лет, что не совсем то что было бы запланировано. Эффект от ядерного взрыва будет намного меньше, чем того хотелось бы. Местность конечно выровняет, сделает гладкой, но артиллерия и минометы находящиеся в тылу останется не задетой. В общем шуму и суеты будет много, а результат околонулевой. Это при воздушном взрыве. При наземном еще меньше.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -4
      Сегодня, 04:30
      Цитата: Дырокол
      В общем шуму и суеты будет много, а результат околонулевой.

      Поэтому нужно бить СЯО, по центру принятия решений - это уже в крайнем случае.
      1. Дырокол Звание
        Дырокол
        -1
        Сегодня, 04:33
        Цитата: Uncle Lee
        Поэтому нужно бить СЯО, по центру принятия решений - это уже в крайнем случае.

        И это тоже ничего не даст. Принимающие решения находятся в укрытии, откуда их может выковырять только сверхточный противобункерный боеприпас с спец БЧ, а у нас таковых нет.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          -1
          Сегодня, 04:40
          Цитата: Дырокол
          И это тоже ничего не даст.

          Тогда смысл всего ЯО ? Шобы токи булО ? request
          1. Дырокол Звание
            Дырокол
            -1
            Сегодня, 04:58
            Цитата: Uncle Lee
            Тогда смысл всего ЯО ?

            Мы же о тактическом ЯО говорим. Я наверное несколько приврал касаемо неэффективности, вернее у меня большие сомнения о наших возможностях эффективно его применить. Для должного эффекта нужна очень высокий уровень организации ибо применять нужно много, сразу, с тщательной подготовкой своих подразделений, что вызывает у меня определенный скепсис. Как то не сильны мы в этом. Т.е. период времени от применения до получения стратегического результата с которым придется смириться союзникам противника очень небольшой. На пример во времена холодной войны в планах нашего командования после применения ТЯО при наступлении в Европе на выход к Атлантике давалось на сколько помню пару недель для блокирования возможного подвоза резервов из США и постановкой руководства США перед фактом, что если применять ЯО, то придется уничтожать Европу. Т.е. быстрота действий позволит избежать глобальной ядерной войны. Ну по крайней мере так планировалось.
            1. Uncle Lee Звание
              Uncle Lee
              0
              Сегодня, 05:04
              Цитата: Дырокол
              Ну по крайней мере так планировалось.

              А нынче все поменялось, и театр военных действий, и методы их ведения, и применяемая техника ....
              1. Дырокол Звание
                Дырокол
                -1
                Сегодня, 05:10
                Цитата: Uncle Lee
                А нынче все поменялось

                В принципе можно подстроиться под новые реалии, подготовиться... Но это требует время и ресурсов. Одно форсирование Днепра чего стоит, а без этого никак. Я к тому что если завтра нанести серию ударов ТЯО как по передовой, так и по тылам, не факт что удастся в короткое время выйти к границе с Польшей и Приднестровьем. После первого удара время будет работать против нас.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 04:27
    После применения ТЯО останется зараженная территория на много лет вперед...зачем она нам такая нужна?
    Поэтому ТЯО следует применять по территории стран НАТО...в случае нападения на Россию естественно.
    Но у меня большие сомнения, что Кремль обладает решительностью для применения подобного вида оружия. request
    30 прошедших лет показали что кроме уступок западу и кратковременных вспышек государственного патриотизма наши кормчие на большее не способны. what
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 04:36
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      После применения ТЯО останется зараженная территория на много лет вперед

      Глупости, можете съездить на место проведения учений "Снежок", там все чисто. Или в Хиросиму, которая не стала закрытой зоной.
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      у меня большие сомнения, что Кремль обладает решительностью для применения подобного вида оружия

      Просто осознают, что его применение не даст требуемого эффекта и приведет к большим осложнениям.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        -2
        Сегодня, 04:49
        можете съездить на место проведения учений "Снежок", там все чисто. Или в Хиросиму, которая не стала закрытой зоной.

        Ага..щас...как то не хочется проверять свой организм на воспримчивость к остаточной радиации.
        Вот скажите мне... что будем делать когда НАТО заблокируют БМ и Калининград и введут свои войска на Украину.
        Хватит ли у Кремля решительности и обычных сил без применения ТЯО для срыва этих планов?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          -1
          Сегодня, 05:02
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Ага..щас...как то не хочется проверять свой организм на воспримчивость к остаточной радиации.

          Есть замеры, фон в пределах естественного.
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          что будем делать когда НАТО заблокируют БМ и Калининград и введут свои войска на Украину.

          Если применить ТЯО, прорвать небольшой участок и снова увязнуть в новой полосе обороны, то последствия будут такие. Если применение ТЯО приведет к выходу на границу с Польшей и Приднестровьем за неделю, две, то утрутся.
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            0
            Сегодня, 05:32
            Исскуственные радионуклиды Цезий 137 токсичнее природных радионуклидов. Стронций 90 токсичнее цезия 137 в несколько раз, а ряд реакторных изотопов плутония опаснее и радиотоксичнее цезия и стронция вместе взятых.
            Употребление данных продуктов с пищей, попадание в лёгкие с пылью и микробами это очень нехорошо...легко рак подхватить. what
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 06:52
          Впклинюсь в ваш спор.Дело не в нерешительности,ее действительно нет.Как и возможности прыгнуть выше головы,своих технических ,политических, экономических возможностей.Наверху все же видят то,о чем мы догадываемся,отказываемся в это верить.
  4. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 05:01
    Глубоко убеждён что применять тяо по территории украины категорически нельзя . Как бы там ни было это русская земля , населена русскими , как бы они себя не называли. А тяо это для Европы и Азии
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +1
      Сегодня, 05:11
      Цитата: FoBoss_VM
      А тяо это для Европы и Азии

      Применение ЯО против "невоюющих" стран НАТО это 100% глобальная ядерная война.
      1. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        -1
        Сегодня, 06:13
        А зачем его без войны применять ? Не надо. Я совсем не об этом говорил... Вот когда будет война с Европой , через пару тройку лет , настоящая , вот тогда и применим. Но по Европе , не по Украине . Свою то землю зачем загаживать ?
        1. Дырокол Звание
          Дырокол
          0
          Сегодня, 06:16
          Цитата: FoBoss_VM
          Свою то землю зачем загаживать ?

          Ее и без нас загадят. Верно? Или вы полагаете, что ответа не последует? Типа "они же не посмеют!"
    2. Per se. Звание
      Per se.
      -1
      Сегодня, 06:35
      Цитата: FoBoss_VM
      это русская земля , населена русскими , как бы они себя не называли
      И без ядерных ударов, нам достаются руины, каждая деревня, каждый городок. "Перемалывание", так же, в первую очередь, уничтожение русскоговорящего населения юго-востока Украины.
      Вот, скажите, как и чем надо было думать, чтобы не поддержать "Русскую весну", не признать пророссийские референдумы на Донбассе, но признать тех, кого называли путчистами, организаторами антиконституционного переворота, признать целостность Украины? После всего этого дать нацистской власти 8 лет убивать русских на Донбассе, зачищать пророссийских активистов, вооружаться ВСУ и создавать укрепрайоны... Имея у себя президента Украины, его премьера, официальное обращение за помощью, и, дать легализоваться бандеровщине, не потребовать всеукраинский референдум на примере Крыма и Донбасса... Как потомки это должны оценить? Ко всему, нет никаких "боевиков", есть регулярная армия Украины, в которой мобилизованных обязали защищать целостность страны, нашим же руководством и признанную, мы для них "агрессоры", и это стало определяющим для западной пропаганды. Если уж начали запоздалое вторжение в 2022 году,так, хоть за 8 лет могли бы подготовиться, и, дать реально армии воевать, а не "оперировать" в лобовых штурмах, разоряя Россию и получая руины на той земле, что могла и без вторжения стать нашей ещё в 2014 году.
  5. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 06:06
    Отныне на фронте исключается любое сосредоточение, не только на уровне корпусов и дивизий, но и на тактическом уровне.

    Только ВСУ постоянно создают группировки в несколько тысяч человек. То перед вторжением в Курск, то на границе с Белгородской областью. В городах сидят - доклады бодрые идут: окружены 5000 человек