На очередном саммите «Большой двадцатки», на который не приехали лидеры России, Китая и США, вопреки устоявшейся традиции, совместная декларация была принята в первый же день. В документе подчеркивается необходимость достижения устойчивого мира на Украине, а также в других регионах мира, где в настоящее время продолжаются боевые действия.Выступивший после принятия декларации президент Франции Эммануэль Макрон обвинил «двадцатку» в том, что страны-участницы «сталкиваются с большими трудностями в урегулировании крупных международных кризисов», и предположил, что G20 «подходит к концу цикла своего существования». По мнению Макрона, «двадцатка» утрачивает смысл своего существования.Встретившиеся на полях саммита уже встретились британский премьер Стармер, Макрон и немецкий канцлер Мерц обсудили план Трампа по урегулированию украинского кризиса и пришли к выводу, что следует в большей мере учитывать интересы Украины. Кроме того, по мнению европейских лидеров, все же было бы неплохо экспроприировать замороженные российские активы, невзирая на риски, которые этот шаг несет для экономики всей еврозоны.Лидеры ЕС, Канады и Японии по итогам встречи в Йоханнесбурге потребовали доработать предложенный администрацией Трампа проект мирного плана по кризису на Украине. В опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении содержатся призывы не допустить «изменения границ Украины силой».Таким образом, очевидно, что повестка мероприятия в ЮАР плавно сместилась к обсуждению украинского вопроса и миротворческих инициатив американского президента.

