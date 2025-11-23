«Изучаем тяжёлые истребители в бою»: идёт «вояж» по Европе Су-30МКИ ВВС Индии

Участие индийской авиации стало незабываемой возможностью познакомиться с Су-30МКИ – безусловно, одной из самых современных модификаций, состоящих на вооружении не только российских ВВС.

Garuda 25 даёт площадку для отработки тактик в реалистичной среде. Су-30МКИ позволяют нашим пилотам изучать тяжёлые истребители в бою, что бесценно для готовности коалиции.

Учения оттачивают боевые навыки ВВС Индии и укрепляют стратегические партнёрства страны, согласуясь с её видением безопасного и взаимосвязанного мира.