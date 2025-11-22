Трамп: «мирный план по Украине» не является окончательным предложением

Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что представленный его администрацией план мирного урегулирования украинского кризиса не является окончательным предложением.

В комментарии представителям американской прессы Трамп в очередной раз заявил, что убежден, что вооруженный конфликт на Украине в принципе не должен был начаться. На вопрос о своих действиях в случае, если украинская сторона все же не согласится с «мирным планом» США, Трамп ответил, что Украина в праве «продолжать бороться изо всех сил».

В то же время, по информации британского издания The Guardian, Вашингтон предупредил своих союзников по НАТО, что если Зеленский не согласится принять предложенный Трампом мирный план, любое следующее предложение будет значительно хуже для Киева.

На недавней встрече с представителями европейских членов альянса американская сторона потребовала максимально ускорить переговорный процесс и напомнила, что Киев находится в крайне затруднительных условиях, учитывая которые, единственным выходом для Зеленского является подписание предложенного документа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ подчеркнул, что Москва готова к мирным переговорам и разрешению украинского кризиса мирным путем, однако ее полностью устраивает обстановка на фронте и, если Киев откажется от предложенных ему условий, ВС РФ обеспечат мир в регионе военным путем.
