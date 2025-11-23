Штурмовики ВС РФ закрепились на окраинах Богуславки Харьковской области
После довольно долгого затишья активизировался еще один участок фронта, российские войска пошли вперед в районе Богуславки Харьковской области на Сватовско-Кременском направлении. И вполне успешно. Об этом сообщают российские ресурсы.
Активные боевые действия начались на Боровском участке фронта, штурмовые подразделения группировки «Запад» после длительного затишья сделали рывок и продвинулись до 4 км в сторону реки Оскол. Одновременно наши штурмовики зашли в Богуславку, сумевши закрепиться на южных окраинах населенного пункта. На данный момент наши расширяют зону контроля в селе, занимая жилую застройку.
Атака ВС РФ пехотным подразделениям в направлении населённого пункта Богуславка. Штурмовым отрядом заняты позиции в жилой застройке на юге поселка.
Противник пытается выбить наших с позиций, используя беспилотники, наши также активно используют дроны, артиллерию и авиацию, отрабатывая по позициям ВСУ ФАБами. Занятие Богуславки, а к этому всё и идет, у противника не слишком большие здесь силы, грозит попаданием в окружение украинским формированиям, держащим оборону в районе Новой Кругляковки.
Как ранее сообщалось, основной задачей российских войск на этом участке было взятие Боровой — крупного логистического узла украинской армии на левом берегу Оскола. Однако продвижение ВС РФ было приостановлено, активизировались другие направления. Противник был вынужден снять часть своих резервов с этого участка.
