США готовы начать новую фазу операции по свержению Мадуро

2 977 16
США готовы начать новую фазу операции по свержению Мадуро

США не отказались от планов свергнуть Мадуро, новая фаза операций против Венесуэлы начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.

Свержение Николаса Мадуро и передача власти проамериканским венесуэльским политикам является одной из задач операции, планируемой США в Венесуэле. В ближайшие дни американцы начнут новую фазу, как это будет выглядеть, никто не знает, подробностей нет. Возможна военная операция, но скорей всего будет тайная. В самой Венесуэле уже активно работают агенты ЦРУ, подготавливая почву.



Соединенные Штаты Америки готовятся в ближайшие дни начать новую фазу операций, связанных с Венесуэлой.


Однако сроки и масштаб операции являются неизвестными. Также до сих пор нет информации о том, принял ли Трамп окончательное решение действовать. То, что он одобрил тайные операции в Венесуэле, сообщалось ранее. Предполагается, что ЦРУ готовят военное вторжение со сценарием прихода США «на помощь» венесуэльскому народу.

Стоит отметить, что США сосредоточили в районе Венесуэлы довольно мощные силы, готовые к вторжению. Вашингтон уже выпустил предупреждение о рисках полетов в небе Боливарианской республики.

В августе этого года Трамп дал американским военным разрешение на применение силы против венесуэльских наркокартелей, заявив, что его задача — уничтожить поставщиков наркотиков в США. Однако Венесуэла не является лидером по количеству наркокартелей и поставкам. Это просто повод для вторжения, Трампу нужна венесуэльская нефть.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:47
    ❝ США готовы начать новую фазу операции по свержению Мадуро ❞ —

    — Опять рыбаков топить будут ...
    1. Baro Звание
      Baro
      -3
      Сегодня, 07:25
      Да зассат США !! Ну могут мочкануть пару раз и ВСЕ !! Там кстате большие интересы у Китая и России ..Так что поддержка будет мощная .! Вон транспортники постоянно туда летают и даже Ту-160 там посадку делал ..А это особоя полоса нужна посадочная и т.д. ..
      Амерсам нужна нефть !!! Убьют Мадуро ,придет еще более смелый и жесткий и тогда уже ракеты там разместим или базу БПЛА ударных !! Не злите амерсы Россию ..Наше терпение не безгранично хоспода
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 08:51
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 06:47 Опять рыбаков топить будут

      hi Кроме нефти рыжему нарциссу из Фашингтона льстит новая "Доктрина Донро" ( взамен Монро ), с которой хочет оставить след в истории, если откажут в медальке Нобеля. request
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:26
    Трампу нужна венесуэльская нефть.

    Да уж захлебнулся бы этой нефтью вместе со всем Пентагоном! am
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 07:29
      ❝ Да уж захлебнулся бы этой нефтью ❞ —
    2. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 08:42
      Цитата: Егоза
      Трампу нужна венесуэльская нефть.

      Да уж захлебнулся бы этой нефтью вместе со всем Пентагоном! am

      Да Елена ..Все не насытяться англосаксы падлы..
      Грабежами живут за свою историю !!!..Где нефть там сразу дерьмократию пытаются установить !!!
      Но с Венесуэлой у них не прокатит ..Там Русские с китайцами сидят тихо и готовы ответить по АУГ-м сша И есть чем !! Убьют Мадуро ,придет другой,еще более мотивированный
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 07:50
    А что будет с ценами на нефть ,информированные источники Рёйтер не говорят?И как на это посмотрит КНР?
    1. smart fellow Звание
      smart fellow
      +1
      Сегодня, 08:20
      При удачном раскладе янки смогут влиять на цены на нефть.
      Китай в 2024 снизил закупки нефти в Венесуэле, зато увеличились поставки венесуэльской нефти в Индию и в США где 2 нефтеперерабатывающим компаниям разрешили покупать нефть в Венесуэле т.к. тяжелая нефть требуется им по техпроцессу. Также прочитал недавно заявление КНР в защиту Кубы, но про Венесуэлу молчок. Там не все так как нам видится, а китайцы следуют поговорке "молчание золото".
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 08:31
        А PDVSA заявляет добыча и экспорт растёт ,кому верить .С сентября добыча больше 1 млн барелей в сутки ,впервые с 2019 г .Октябрь уже - 1млн 132 барелей .КНР притащили в венесуэлу свою буровых платформу .( сми Венесуэлы )2025 г экспорт летом в КНР был 500 -600 тыс барелей в день ,счас наверно больше раз добыча растёт.Куба живёт на венесуэльской нефти ,как она туда попадает это уже другой вопрос.
        1. smart fellow Звание
          smart fellow
          -1
          Сегодня, 08:32
          Добыча растет, но это не противоречит тому, что я написал.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:16
            Как то так с Венесуэлой у КНР.Мадуро исполнилось 63 года 23 ноября.Кто его поздравил есть список.(контразведка ВС Венесуэлы тоже работает, ликвидировано 16 взрывных устройств )Так что там весело.
  4. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 08:37
    Венесуэла не является лидером по количеству наркокартелей
    Все прекрасно понимают, что наркоторговля это лишь повод, причём притянутый за уши. По поводу наркококартелей, они бы лучше на Мексику взглянули, в частности на крупнейший в Латинской Америке картель "Синалоа". Но нельзя, как говорится, это другое. Начнут Мексику бомбить, мексиканские мигранты, южные штаты США по кирпичику разберут. Их там давно больше чем самих американцев. И основной язык общения на юге США уже не английский, а испанский. Кстати. Вся Латинская Америка, очень недовольна. Пусть там некоторые, типа Колумбии Венесуэлу недолюбливают. Но в любом случае, это свои, латиносы. А тут какие то гринго лезут и бряцают оружием.
    1. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 09:05
      Цитата: orionvitt
      в Латинской Америке картель "Синалоа"


      Синалоа - эта программа Лэнгли

      Цитата: orionvitt
      Начнут Мексику бомбить


      Поэтому не начнут
  5. sergey4791 Звание
    sergey4791
    -1
    Сегодня, 08:44
    Попытка быстро навязать нам мир на Украине и вторжение в Венесуэлу - взаимоувязанные вещи. Вероятно, штаты чувствуют, что не потянут финансирование нескольких войн одновременно, и им нужно решать проблемы одна за одной. Вывод: нам никак нельзя отступать от своих условий по Украине - есть шанс их продавить полностью, невоенным путем, одновременно отттягивая вторжение в Венесуэлу
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 08:57
    Свержение Николаса Мадуро и передача власти проамериканским венесуэльским политикам является одной из задач операции, планируемой США в Венесуэле.

    Власти США (и Трамп в их числе) напоминают тех капризных детей, которые привыкли, что родители и близкие беспрекословно выполняют их прихоти...Меры перевоспитания таких «детей» непопулярны в либеральных кругах, где считают иначе...
    Но, истерия и капризы, легко устраняются розгами из орешника...
    wink
  7. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 08:58
    Самое подходящее время Китаю синхронно с операцией американцев начать вторжение на Тайвань
    Око Мордора будет испытывать затруднения держать в поле зрения сразу два направления