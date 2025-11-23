❝ США готовы начать новую фазу операции по свержению Мадуро ❞

США не отказались от планов свергнуть Мадуро, новая фаза операций против Венесуэлы начнется в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться анонимными.Свержение Николаса Мадуро и передача власти проамериканским венесуэльским политикам является одной из задач операции, планируемой США в Венесуэле. В ближайшие дни американцы начнут новую фазу, как это будет выглядеть, никто не знает, подробностей нет. Возможна военная операция, но скорей всего будет тайная. В самой Венесуэле уже активно работают агенты ЦРУ, подготавливая почву.Однако сроки и масштаб операции являются неизвестными. Также до сих пор нет информации о том, принял ли Трамп окончательное решение действовать. То, что он одобрил тайные операции в Венесуэле, сообщалось ранее. Предполагается, что ЦРУ готовят военное вторжение со сценарием прихода США «на помощь» венесуэльскому народу.Стоит отметить, что США сосредоточили в районе Венесуэлы довольно мощные силы, готовые к вторжению. Вашингтон уже выпустил предупреждение о рисках полетов в небе Боливарианской республики.В августе этого года Трамп дал американским военным разрешение на применение силы против венесуэльских наркокартелей, заявив, что его задача — уничтожить поставщиков наркотиков в США. Однако Венесуэла не является лидером по количеству наркокартелей и поставкам. Это просто повод для вторжения, Трампу нужна венесуэльская нефть.

