Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы завершить конфликт на Украине мирным путем. Киеву придется принять несколько очень трудных решений. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.Отставной генерал, объявивший об уходе с должности спецпосланника, дал интервью телеканалу Fox News, в котором прокомментировал так называемый «план Трампа» по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этой войне нужно положить конец, а США никогда не были так близки к урегулированию конфликта. Однако Киеву придется принять ряд очень трудных решений, особенно в вопросе территориальных уступок.Ранее сообщалось, что Келлог собрался в отставку из-за «разочарования» уровнем поддержки России в администрации Белого дома. По мнению генерала, США нужно было оказывать поддержку Зеленскому, а на Москву давить со всех сторон, добиваясь отказа от выдвинутых условий. Не зря же он столько раз посетил Киев для встреч с «нелегитимным».Трамп заменил Келлога, назначив министра армии США Дэниела Дрисколла своим спецпредставителем, задачей которого будет координация усилий по принятию мирного договора.