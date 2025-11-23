Келлог: США как никогда близки к мирному соглашению по Украине

Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы завершить конфликт на Украине мирным путем. Киеву придется принять несколько очень трудных решений. Об этом заявил спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Отставной генерал, объявивший об уходе с должности спецпосланника, дал интервью телеканалу Fox News, в котором прокомментировал так называемый «план Трампа» по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, этой войне нужно положить конец, а США никогда не были так близки к урегулированию конфликта. Однако Киеву придется принять ряд очень трудных решений, особенно в вопросе территориальных уступок.



Мы сейчас находимся в двух метрах от цели, мы почти там. Им предстоит принять несколько тяжелых решений. Вы знаете, этой войне нужно положить конец.


Ранее сообщалось, что Келлог собрался в отставку из-за «разочарования» уровнем поддержки России в администрации Белого дома. По мнению генерала, США нужно было оказывать поддержку Зеленскому, а на Москву давить со всех сторон, добиваясь отказа от выдвинутых условий. Не зря же он столько раз посетил Киев для встреч с «нелегитимным».

Трамп заменил Келлога, назначив министра армии США Дэниела Дрисколла своим спецпредставителем, задачей которого будет координация усилий по принятию мирного договора.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 07:10
    ❝ США как никогда близки к мирному соглашению по Украине ❞ —

    — Близки пока только США ...
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 07:17
      А Русские то и не знают !!! Что то там планируют составляют планы и т.д. ))))) У нас котел образовался продолжаем мочить !!
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +5
        Сегодня, 07:43
        Это будут два самых длинных метра в истории дипломатии янки. Если серьезно, янки и мелкобриты правы в одном - укропов нужно спасать для перезагрузки против России. Дело в том, что продолжение может оказаться крахом всего фронта и мы можем забрать ВСЮ Украину и ввод войск НАТО или типа кфор неважно - на это они не пойдут в реальности. Ядерная доктрина довольно четко прописана, в столкновении с НАТО ни Россия, ни СССР не планировала ограничиваться обычными вооружениями, это чистая математика!
        Есть еще одна проблема - демография укропов действительно беспокоит запад из-за будущей прокси войны их руками. Гибель огромного количества кастрюль призывного возраста, бегство мужчин на запад - ставит под угрозу второй раунд агрессии против России hi
        1. Baro Звание
          Baro
          0
          Сегодня, 07:57
          Нормально написали ..Согласен !! soldier
        2. Naum_2 Звание
          Naum_2
          0
          Сегодня, 09:08
          Это в будущем. Шашками махать рановато. В отдалении ещё Славянск и Краматорск, а о переправе через Днепр и говорить не приходится. А если вспомнить о паритизанском движении (а фанатиков там хватает), то "Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги, как по ним ходить". Об ударах тактическом ЯО это тоже явный перебор. Не забывайте, что у миллионов людей (а не зверей) в нашй стране много родственников на Украине.
          1. lubesky Звание
            lubesky
            0
            Сегодня, 09:12
            Цитата: Naum_2
            Это в будущем. Шашками махать рановат


            Как это относится к моему тексту? Где я предложил махать шашками? Когда произойдет контакт, шашками махать будет поздно.
            Я лишь напоминаю, что при столкновении с НАТО, мы никогда не планировали НЕ применять ОМП. Это же очевидно и нам и им. Иначе нас в 90-е уже разобрали бы на улусы

            И в случае большой войны поверьте, не до родственников будет hi
            1. Naum_2 Звание
              Naum_2
              0
              Сегодня, 09:17
              Мой ответ был на ваши слова "Дело в том, что продолжение может оказаться крахом всего фронта и мы можем забрать ВСЮ Украину".
              1. lubesky Звание
                lubesky
                0
                Сегодня, 09:20
                Цитата: Naum_2
                Мой ответ был на ваши слова "Дело в том, что продолжение может оказаться крахом всего фронта и мы можем забрать ВСЮ Украину"


                Ну так это прогнозы разведки янки, они учитывают не только реальное положение на земле, но и наши ресурсы и перспективы к увеличению сил и средств. Учитывают ограниченные возможности производства у себя и логистики. Для янки - это удаленный ТВД, даже Сирию они смогли забрать только когда Россия сильно отвлеклась.

                Ну и если фронт рухнет, кто же нас остановит?
    2. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +2
      Сегодня, 07:21
      Да, "кажется" пока только мерикатосам...
      1. Baro Звание
        Baro
        0
        Сегодня, 07:40
        Цитата: a.s.zzz888
        Да, "кажется" пока только мерикатосам...

        Да над ними уже большинство стран в мире просто ржут Шериф )))) А Зеленский это тот еще кадр ..Страна разваливается по факту уже лежит и кровью захлебываетс ..А этот мелкий все по ЕС гастролирует и что то там выпрашивает постоянно ..Обнимается там и т.д.
        США тоже в луже сидят и пытаются что то там выцыганить ..А репарации придется заплатить уже всему коллективному западу ! К этому все идет ..Россия знает теперь ,кто развязывает все эти мировые войны и наживается на этом ..Схемы известные и мы в открытую уже всему миру показываем на своем примере ,как это действует и что происходит потом ..
        1. orionvitt Звание
          orionvitt
          +1
          Сегодня, 07:57
          Цитата: Baro
          Россия знает теперь ,кто развязывает все эти мировые войны и наживается на этом

          Все всегда знали это знали, ещё со времён "Капитала" Маркса. Ну или по крайней мере все, кто задавался этим вопросом. Нам в своё время вбивали работы Ленина, в частности "Империализм, как высшая стадия развития капитализма", так вот это как раз про то.
          1. Baro Звание
            Baro
            0
            Сегодня, 09:08
            Цитата: orionvitt
            Цитата: Baro
            Россия знает теперь ,кто развязывает все эти мировые войны и наживается на этом

            Все всегда знали это знали, ещё со времён "Капитала" Маркса. Ну или по крайней мере все, кто задавался этим вопросом. Нам в своё время вбивали работы Ленина, в частности "Империализм, как высшая стадия развития капитализма", так вот это как раз про то.

            Да многие сейчас поняли каррикатуры в журнале "Крокодил " и то что нам говорили по тв "Международная понарама " ..Все один в один !!
            Сбылось ,кроме загнивания запада ..Они грабили и грабят ..Им Россия нужна с ее ресурсами богатейшими !
            Русскую. культуру пытаются запретить и вообще ВСЕ , что связано с Россией !! Вот она ненависть вековая то ..Проявилась !
            Империализм и сионизм сейчас во всей красе проявился и маски сброшены )))) Разделяй и влавствуй, уже всему миру понятен на фоне бойни славян на украине ..И крики ату еще кричат ЕС..
            Но скоро штыки повернутся в другую сторону !!
    3. Елис_С Звание
      Елис_С
      0
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ США как никогда близки к мирному соглашению по Украине ❞ —

      — Близки пока только США ...

      Мы сейчас находимся в двух метрах от цели, мы почти там.

      Почти - не считается!
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:04
      Владимир Владимирович Воронцов
      Близки пока только США

      hi Пингвины всегда бегут впереди паровоза. wassat
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 09:14
        ❝ Пингвины всегда бегут впереди паровоза ❞ —
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 07:20
    Это заявление-просто пиар.Больше ничего,оторванное от реальности
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      -1
      Сегодня, 07:41
      Я думаю за 8 или какая там по счету. Рыжий зелекоксу занес наверно. Да им какая проблема.Еще начепятают. Для них увы технику на печатном станке не начепятаешь. Нужно произодство реальное. А у них там столько подрядчиков. ЧТобы настроить производство чего-то, там порой и не десятки их нужны. У них производство децентрализовано. У нас с этим проще. Еще со времен ВоВ. Ну не просто. Но вполне.
    2. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 07:44
      Цитата: dmi.pris1
      Это заявление-просто пиар.Больше ничего,оторванное от реальности

      Ну как всегда все на пиаре и грабежах в этом англосаксом мире..! Россия это все исправит такова наша миссия историческа ..Какая драка мировая без Русских ! Мы за справедлвость всегда и в этом наша сила !!
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 07:23
    Мы сейчас находимся в двух метрах от цели, мы почти там. Им предстоит принять несколько тяжелых решений. Вы знаете, этой войне нужно положить конец.
    Быстрые мерикатосы, как понос laughing И слишком самоуверенные ...
    1. Baro Звание
      Baro
      -1
      Сегодня, 07:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Мы сейчас находимся в двух метрах от цели, мы почти там. Им предстоит принять несколько тяжелых решений. Вы знаете, этой войне нужно положить конец.
      Быстрые мерикатосы, как понос laughing И слишком самоуверенные ...

      Вашингтон и Лондон Русские еще не брали ..А зря там вся нечисть сидит и стравливает народы ,а потом грабит их ..Колониальную систему мы им разрушили ,но суть осталась И это недоработка Сталина !! Будем исправлят ,да нас мало осталось ,но мы в тельняшках и РВСН за нами !!
  4. arhitroll Звание
    arhitroll
    -2
    Сегодня, 07:45
    Задача ов - заварить затяжной кровопролитный конфликт, перевести все в тлеющий, всех ослабить и со всех собрать бабки - да действительно 3.14индостан в двух шагах от своей цели...

    Зы после начала обмена ядерными ударами с США можно будет писать на этом форуме 3.14досы без камуфляжа?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 07:52
      Цитата: arhitroll
      Зы после начала обмена ядерными ударами с США можно будет писать на этом форуме 3.14досы без камуфляжа?

      Можно, но только чем-то острым на остекленевшей земле.
      1. Baro Звание
        Baro
        0
        Сегодня, 09:14
        Цитата: Товарищ Берия
        Цитата: arhitroll
        Зы после начала обмена ядерными ударами с США можно будет писать на этом форуме 3.14досы без камуфляжа?

        Можно, но только чем-то острым на остекленевшей земле.

        Напильником можно или алмазом нацарапать " Слава КПСС !"
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    Сегодня, 07:49
    Трамп говорит, что предложенный им мирный план это вроде как не окончательно, и вообще Украина может продолжить бороться, если захочет.
    В целом глупо ожидать, что США возьмут и разберут на запчасти таран против России, который так хорошо работал.
  6. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 08:03
    "..Вы знаете, этой войне нужно положить конец..."

    "Нам необходимо ЭТО чтобы начать новую войну,поближе,в Венесуэле! Две не потянем!"..
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:09
    Выдавать желаемое за действительно... так бывает и не редко.
    Впрочем, будем посмотреть...
  8. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 08:11
    Всё это конечно страшно интересно, но вот только Россию забыли спросить. Что то там чёркают, предлагают, выдвигают с умным видом, типа проблему решают. Главное одно. Запад сточился (не говоря уже про Украину) и судя по всему "давилка" на Россию сломалась. Нет, они конечно могут ещё продлить свою истерику и агонию Украины, с чем их сердечно поздравляю. Тут как в том анекдоте.
    - Доктор, я жить буду?
    - Будете, а смысл?
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 08:39
      Цитата: orionvitt
      - Доктор, я жить буду?
      - Будете, а смысл?

      - Доктор, а ходить я буду?
      - Да, но только под себя.
    2. lisikat2 Звание
      lisikat2
      0
      Сегодня, 08:50
      "а смысл"мне, почему-то,не смешно от Вашего анекдота .
      Хоть,у нас и несколько специфический юмор,но мы стараемся дозировать его
      1. orionvitt Звание
        orionvitt
        0
        Сегодня, 09:12
        Цитата: lisikat2
        почему-то,не смешно от Вашего анекдота

        Анекдот, применительно к одной какой то ситуации, не всегда может быть смешным. Но иногда он точно подмечает момент.
  9. lisikat2 Звание
    lisikat2
    0
    Сегодня, 08:45
    Доброе утро друзья.
    Простите,что не в тему. Почти,все из вас,хоть раз,но думал,что женщины глупе
    Вам не кажется,что Келлог глупее "блондинки_"?
    РS
    Кстати, поверьте женщине и медику:это заблуждение,что блондинки глупее. Тут срабатывает южный генотип: брюнетки более экспансивные ,а блондинки ,точнее,скаандинавки более медлительны
    Я, вспомнила,о блондинках после слов "чтоб завершить конфликт на Украине" конфликтуют две стороны,а значит завершить его должны 2 стороны?
    Так что слова генерала Келлог а состояние воздуха