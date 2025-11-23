Европа обещает Зеленскому военную и финансовую помощь, которой у неё нет

3 712 12
Европа обещает Зеленскому военную и финансовую помощь, которой у неё нет

Европа в конфликте с Россией решает свои собственные проблемы, обещая Зеленскому всё что угодно, лишь бы он продолжал воевать с Россией. На самом деле денег Европы не хватает даже для организации обороны. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Европейские политики нагло врут «нелегитимному», снова обещая военную поддержку Украине в войне с Россией. Однако, как показывают события, у Брюсселя нет денег, а обещания оказываются «пустыми». Зеленский же верит во всё это, потому что не хочет завершать конфликт на условиях России, ведь это означает его конец как политика, да и не только.



На сегодняшний день Европа обещает Киеву «всеобщую поддержку», большие денежные вливания в оборону, внедрение европейских технологий и открытие производств вооружений на территории Украины. Но это всё слова, на самом деле никакой «единой поддержки» давно уже нет, Европа разобщена и не может даже наскрести 60 млрд долларов, срочно необходимых Киеву для покрытия дефицита бюджета.

К тому же европейцы уже не играют ведущих ролей в политике, но всё еще воображают себя правителями великих держав. Пыжатся, грозно надувают щеки, но в итоге ничего сделать не могут.

Печальная правда в том, что европейские лидеры ведут себя так, будто играют роль в политике великих держав, однако на деле Европа уже давно утратила эту способность.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 07:50
    Это не так. Слой жира который накопили в Европе за все время достаточно чтобы вести войну чужим мясом ещё 100 лет. Будут подрезать русофобским ножом комфорт европейских жителей и усе...
    1. Baro Звание
      Baro
      +2
      Сегодня, 08:05
      Цитата: arhitroll
      Слой жира который накопили в Европе за все время достаточно чтобы вести войну чужим мясом ещё 100 лет.

      Нет, жирок то тонкий стал ..)) Вот они сейчас как пауки в банке ..А еще этот мелкий с хитрыми еврейскими глазами бегает по ЕС выпрашивая все больше и больше для войны с Русским миром (уже думаю триллион потратил коллекивный запад 2/3 разворовано ))) , а украина кровью захлебывается и фактически уничтожена ,как страна ..А ведь Украина была жемчуженной СССР ..Столько туда было вложено всеми народами Союза !! И где ВСЕ ?
      А потом жалуются ,почему евреев не любят а мире ....Вот за это все !!!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 08:58
      hi Гейропа клянётся в чистой вечной любви к бандерштату.
      Но обещать не значит жениться.
      События последних месяцев и недель свидетельствуют об усталости таковой любви во многих отказах новым щирым свидомым. negative
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:53
    ❝ Правда в том, что европейские лидеры ведут себя так, будто играют роль в политике великих держав, однако на деле Европа уже давно утратила эту способность ❞ —

    — «Сдулась Европа» ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      -2
      Сегодня, 07:59
      Нет.Регулярно находятся и деньги,и вооружение подкидывают.Единственно,что помощь со стороны США ограничена.Статья-очередной душеподьемный опус
    2. lubesky Звание
      lubesky
      +4
      Сегодня, 08:10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Сдулась Европа»


      Я лишь напомню коллега! Когда гейропе угрожал РЕАЛЬНЫЙ кризис (не высосанный из пальца типа агрессии России) в виде подделывающих финотчеты греков, реально обворовав ЕС на огромные по тем временам средства - на самом деле РЕАЛЬНО тушить пузырь греков пришлось немцам СВОИМИ деньгами, огромной суммой. Даже тогда Европа так и не нашла желающих скинуться… wassat
  3. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 07:58
    Чтобы какая-то европейская страна вновь стала великой, ей надо по старой доброй традиции подмять под себя остальную Европу. На каком языке в этот раз заговорит вся Европа? Снова на немецком или на французском? Вот будет прикол, если на польском!
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +4
      Сегодня, 08:06
      Ну,про "польского сантехника" известно.Но тут есть возможность заговорить на арабском
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:07
    Все познаётся в сравнении или по итогам...
    В сравнении... обещают дать того, сего, по фактам, дают но уже не всего и поменьше...
    По итогам... кукуевские отступает и жалуются, ругаются на всех и вся... пока так.
  5. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 08:15
    А куда Европе деваться? Если уж Министерство войны США начало свое расследование "Где деньги, Зин?", то они ж могут и на ЕС выйти. И как бы Кая Каллас не крутилась, а денюжки утекали через эстонские банки.
  6. orionvitt Звание
    orionvitt
    +1
    Сегодня, 08:25
    Европа разобщена и не может даже наскрести 60 млрд долларов
    Найдут. На крайняк, заберут у своих пенсионеров (только ни в коем случае у мигрантов, это святое). И оружие последние отдадут и деньги. Не для того они столько сил и средств потратили, загубили свои экономики, что вот так взять и слиться. Только, что бы они ни делали, как говорят в народе выхлопа нет, КПД очень низкий, близкий к нулю. В любом случае будут бодаться до последнего, ибо такой великолепный и дешевый расходный материал против России, как Украина, они больше нигде не найдут.
  7. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 09:22
    Предположим, что так называемый план из 28 пунктов (и моя интуиция мне это подсказывает) — подделка!
    В любом случае, было и остаётся предсказуемым, что ЕС со своими военными преступниками и поджигателями войны будет действовать против любого мирного плана. Всё это делается для того, чтобы прикрыть их (Каллас, Мерцлер, Макрон, фон дер Ляйен, Туск и им подобные) глупую, некомпетентную «политику» и остаться у власти.

    ЕСовским клоунам нужен чётко обозначенный враг! И этот враг — Россия! ЕС загнан в угол «Мирным планом 28» и вынужден (слишком много вложив в коррумпированный киевский режим) продолжать борьбу с Россией.
    И снова коррумпированному ЕС, евромафии нужна война, чтобы остаться у власти.
    И это происходит за счёт россиян и украинцев. Украинцы, в частности, используются коррумпированным ЕС в качестве пушечного мяса на передовой.
    Зеленский выкачивает каждый евро из ЕС, США выкачивает каждый евро из ЕС.
    Похоже, всё это — подставная «игра»! Подставная игра, призванная разрушить экономику ЕС.
    Россия? Россия должна сохранять спокойствие, идти своим путём. Россия должна не допустить дальнейшего втягивания в эту войну!

    Остальной мир (примерно 80%), глобальный Юг, Китай, Индия, на этой неделе увидели, кто настоящие военные преступники, настоящие разжигатели войны! И это продажные клоуны ЕС: Каллас, Макрон, Стармер, Мерцлер, Туск и т.д.