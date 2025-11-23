Печальная правда в том, что европейские лидеры ведут себя так, будто играют роль в политике великих держав, однако на деле Европа уже давно утратила эту способность.

Европа в конфликте с Россией решает свои собственные проблемы, обещая Зеленскому всё что угодно, лишь бы он продолжал воевать с Россией. На самом деле денег Европы не хватает даже для организации обороны. Об этом пишет The Daily Telegraph.Европейские политики нагло врут «нелегитимному», снова обещая военную поддержку Украине в войне с Россией. Однако, как показывают события, у Брюсселя нет денег, а обещания оказываются «пустыми». Зеленский же верит во всё это, потому что не хочет завершать конфликт на условиях России, ведь это означает его конец как политика, да и не только.На сегодняшний день Европа обещает Киеву «всеобщую поддержку», большие денежные вливания в оборону, внедрение европейских технологий и открытие производств вооружений на территории Украины. Но это всё слова, на самом деле никакой «единой поддержки» давно уже нет, Европа разобщена и не может даже наскрести 60 млрд долларов, срочно необходимых Киеву для покрытия дефицита бюджета.К тому же европейцы уже не играют ведущих ролей в политике, но всё еще воображают себя правителями великих держав. Пыжатся, грозно надувают щеки, но в итоге ничего сделать не могут.