Попытка Киева атаковать Крым провалилась: дроны ПВО перехватывала над морем
Киевский режим осуществил очередную массированную атаку беспилотниками на Россию, попытавшись нанести удары по 9 российским регионам. Основной удар противник нанес в южном направлении, но предпринимал попытки прорыва и на Москву.
Согласно данным российского Минобороны, в ночь с субботы на воскресенье, 23 ноября, средствами ПВО сбито и перехвачено 75 украинских беспилотников самолётного типа. Из этого количества 50 дронов попытались атаковать Крым и побережье Краснодарского края.
Противник снова применил тактику захода беспилотников со стороны Черного моря, но наши военные эту уловку давно знают, поэтому встречали дроны еще над водой, сбив 36 БПЛА над морем. 10 дронов добралось до Крыма и были перехвачены над его территорией. Власти республики никакой информации по возможным последствиям не дают, в Севастополе тоже все нормально.
В Краснодарском крае, по данным военных, ПВО сбила всего четыре беспилотника, однако местные ресурсы сообщают, что под утро было слышно около 8-10 взрывов в районе Анапы (Витязево) и Новороссийска. Это говорит о том, что часть дронов ПВО перехватила над морем. Также взрывы были слышны в районе Славянска-на-Кубани. Информации по последствиям нет.
Остальные 25 БПЛА были сбиты над следующими регионами: 9 — над Брянской областью (без последствий), 7 — Воронежской (сведений нет), 3 — Смоленской (пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано), по 2 — над Подмосковьем (шли на Москву) и Белгородской областью, по 1 — над Калужской и Рязанской областями. Везде без последствий, согласно поступающей на данный момент информации.
Основными целями противника по-прежнему являются объекты топливно-энергетического сектора России. Зеленский поставил задачу нарастить количество ударов.
