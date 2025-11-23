Это полное предательство Украины… Где их союзники? Где их друзья? Украинцам был предъявлен ультиматум: начать переговоры на этих позорных условиях.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал предложенный американцами мирный план. Как пишет Daily Mail, Джонсон назвал его «предательством Украины».США предали Украину, предложив «пророссийский план» урегулирования конфликта. Особенно Джонсону не понравились пункты с территориальными уступками и сокращением украинской армии. По его словам, документ предусматривает «военную кастрацию» Украины. При этом он снова завел старую пластинку о якобы «огромнейших потерях» российской армии, «разорванной в клочья» российской экономике и неспособности ВС РФ продвигаться вперед.Весь этот бред предназначался для «друзей Украины», которые до сих пор не смогли победить Россию, а теперь «капитулируют» перед ней, да еще и на «позорных условиях». Кинул камень Джонсон и в огород британцев, которые тоже слились, хотя при его премьерстве оказывали Киеву всю необходимую поддержку.Напомним, что именно Джонсон отговорил Зеленского принимать условия России в 2022 году и тем самым стал одним из виновников сегодняшней ситуации на Украине. Было бы справедливо судить его вместе с Зеленским.