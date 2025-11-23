«Позорные условия»: Джонсон раскритиковал план Трампа и заодно «друзей Украины»
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал предложенный американцами мирный план. Как пишет Daily Mail, Джонсон назвал его «предательством Украины».
США предали Украину, предложив «пророссийский план» урегулирования конфликта. Особенно Джонсону не понравились пункты с территориальными уступками и сокращением украинской армии. По его словам, документ предусматривает «военную кастрацию» Украины. При этом он снова завел старую пластинку о якобы «огромнейших потерях» российской армии, «разорванной в клочья» российской экономике и неспособности ВС РФ продвигаться вперед.
Весь этот бред предназначался для «друзей Украины», которые до сих пор не смогли победить Россию, а теперь «капитулируют» перед ней, да еще и на «позорных условиях». Кинул камень Джонсон и в огород британцев, которые тоже слились, хотя при его премьерстве оказывали Киеву всю необходимую поддержку.
Это полное предательство Украины… Где их союзники? Где их друзья? Украинцам был предъявлен ультиматум: начать переговоры на этих позорных условиях.
Напомним, что именно Джонсон отговорил Зеленского принимать условия России в 2022 году и тем самым стал одним из виновников сегодняшней ситуации на Украине. Было бы справедливо судить его вместе с Зеленским.
