«Позорные условия»: Джонсон раскритиковал план Трампа и заодно «друзей Украины»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал предложенный американцами мирный план. Как пишет Daily Mail, Джонсон назвал его «предательством Украины».

США предали Украину, предложив «пророссийский план» урегулирования конфликта. Особенно Джонсону не понравились пункты с территориальными уступками и сокращением украинской армии. По его словам, документ предусматривает «военную кастрацию» Украины. При этом он снова завел старую пластинку о якобы «огромнейших потерях» российской армии, «разорванной в клочья» российской экономике и неспособности ВС РФ продвигаться вперед.



Весь этот бред предназначался для «друзей Украины», которые до сих пор не смогли победить Россию, а теперь «капитулируют» перед ней, да еще и на «позорных условиях». Кинул камень Джонсон и в огород британцев, которые тоже слились, хотя при его премьерстве оказывали Киеву всю необходимую поддержку.

Это полное предательство Украины… Где их союзники? Где их друзья? Украинцам был предъявлен ультиматум: начать переговоры на этих позорных условиях.


Напомним, что именно Джонсон отговорил Зеленского принимать условия России в 2022 году и тем самым стал одним из виновников сегодняшней ситуации на Украине. Было бы справедливо судить его вместе с Зеленским.
  1. 123_123 Звание
    123_123
    +4
    Сегодня, 09:39
    Джонсон заслужил конечно суда и наказания
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +3
      Сегодня, 10:04
      А как наркоша радостно заглядывает в глаза Борьке, прям сейчас готов штаны спустить и стать в позу.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 11:01
        Это Борька-чучело все продолжает гадить.
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 10:07
      Очередная англосаксонская забава в хорошего и плохого политика
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:17
      Это полное предательство Украины… Где их союзники? Где их друзья? Украинцам был предъявлен ультиматум: начать переговоры на этих позорных условиях.

      «Мне бы саблю да коня —
      Да на линию огня!
      А дворцовые интрижки —
      Энто всё не про меня!».

      Цитата: 123_123
      Джонсон заслужил конечно суда и наказания

      Дайте, наконец-то ему парабеллум и отправьте на ЛБС.
    4. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 10:19
      Очередной мэм про британских ученых - янки предали очередную жертву/союзника! Вот это открытие джон! А вообще то тебя ждет ледоруб, надеюсь ты не сдохнешь своей смерть до исполнения нашего приговора! am
    5. Комментарий был удален.
    6. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 10:35
      Цитата: 123_123
      Джонсон заслужил конечно суда и наказания

      Кончат его ,вслед за Зе ..Крови много уже под 2 млн !Сколько им еще нужно долларов ?
      1. 30 вис Звание
        30 вис
        +2
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Baro
        Цитата: 123_123
        Джонсон заслужил конечно суда и наказания

        Кончат его ,вслед за Зе ..Крови много уже под 2 млн !Сколько им еще нужно долларов ?

        Михан ? good Жив и на боевом посту . soldier
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 11:34
          Цитата: 30 вис
          Цитата: Baro
          Цитата: 123_123
          Джонсон заслужил конечно суда и наказания

          Кончат его ,вслед за Зе ..Крови много уже под 2 млн !Сколько им еще нужно долларов ?

          Михан ? good Жив и на боевом посту . soldier

          Дуст его не берет...
          Может эпицентр ядерного взрыва?
    7. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:11
      123_123
      Сегодня, 09:39
      Джонсон заслужил конечно суда и наказания

      hi У лохматого мелко брита свой шкурный интерес.
      Не будет прежней хунты и жыдо наркофюрера - опустеет его личный карман без откатов по лоббированию вооружений поганого острова. am
    8. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 11:41
      Говорящая голова,не более. Так- же как и нарик просроченный. И потом, что- бы судить надо всю гейропу на танке проехать.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +6
    Сегодня, 09:39
    Вот по кому реально ледоруб плачет.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 09:44
      Это полное предательство Украины… Где их союзники? Где их друзья?
      Втянул Украину в войну, а теперь причитает, что её все бросили !
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 09:47
      ❝ Вот по кому реально ледоруб плачет ❞ —
    3. Baro Звание
      Baro
      -1
      Сегодня, 10:38
      Цитата: Уарабей
      Вот по кому реально ледоруб плачет.

      Да ледорубы раскупают уже по всему миру ....Пока сдерживаем как можем ,но стоит сказать пора И начненется !! Доведут чую
    4. Essex62 Звание
      Essex62
      0
      Сегодня, 11:43
      Отдел "Л" в Конторе ликвидирован ещё в бытность Либермана- Андропова генсеком.
  3. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 09:49
    Man sollte nicht vergessen, dass es Johnson war, der Selenskyj 2022 davon abhielt, Russlands Bedingungen anzunehmen, und sich damit zu einem der Schuldigen an der aktuellen Situation in der Ukraine machte. Es wäre daher gerechtfertigt, ihn gemeinsam mit Selenskyj vor Gericht zu stellen.


    Этого никогда не случится! Наказание должно быть иным!

    Иначе Джонсон и остальные поджигатели войны в ЕС продолжат войну.
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    0
    Сегодня, 09:51
    Особенно Джонсону не понравились пункты с территориальными уступками и сокращением украинской армии

    Пусть хеденшолдерс теперь покупает. Трамп им пользуется laughing
  5. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 09:53
    Чем дальше от власти ,тем больше безответственного трёпа
  6. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 09:58
    Конечно позорные!!! Причем позорные для обеих сторон! Каждая из которых при подписании этого ужаса теряет лицо перед всем Миром и перед своими гражданами.
    Только Трамп в выигрыше - он остановил самую большую войну 21 века, грозившую перерасти в ядерный конфликт между Россией и НАТО. Нобелевская премия мира в следующем году без вариантов!
    1. 1976AG Звание
      1976AG
      0
      Сегодня, 10:07
      "Конечно позорные!!! Причем позорные для обеих сторон! Каждая из которых при подписании этого ужаса теряет лицо перед всем Миром и перед своими гражданами."

      И по этой причине на этих условиях конфликт не будет остановлен.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +1
        Сегодня, 10:09
        Дай бог чтобы у Кремля хватило ума и совести это не подписать.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 10:15
          Роман Ефремов (Роман)

          Конечно позорные!!! Причем позорные для обеих сторон! Каждая из которых при подписании этого ужаса теряет лицо перед всем Миром и перед своими гражданами.

          Цитата: Роман Ефремов
          Дай бог чтобы у Кремля хватило ума и совести это не подписать.

          Отставить панику и театральное заламывание рук, даже русофобу Келлогу понятно, что РФ такой план не примет:
          НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Кит Келлог ожидает, что российское руководство потребует внести в мирный план по Украине некоторые коррективы.

          "Я думаю, Россия <...> выдвинет некоторые требования, потребует внести некоторые изменения в документ", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
        2. Тарелка Звание
          Тарелка
          0
          Сегодня, 12:10
          Боюсь, что если Кремль будет руководствоваться совестью, то как раз мир и будет подписан. Но так-как Кремль руководствуется амбициями и жадностью - как и все политики во всех странах - подписания не случится yes
    2. olbop Звание
      olbop
      -1
      Сегодня, 10:12
      Причем позорные для обеих сторон! Каждая из которых при подписании этого ужаса теряет лицо перед всем Миром и перед своими гражданами.

      Разрешите напомнить одну политическую мудрость, высказанную одной из крупных фигур 19 века (не помню точно, возможно Бисмарк). "Каждая война кончается заключением мира. Причем справедливым миром считается такой, который одинаково не выгоден обеим сторонам."
      Конечно, 19 век не 21, но что в этом высказывании есть. Односторонне выгодный мир возможен только при полной капитуляции одной из сторон конфликта. При этом не забываем, что противоположной стороной конфликта является не только Украина, но также и коллективный Запад.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:05
    Да ладно, борюсик как индикатор... его выпускают, запускают тогда, когда и них идёт не туда и не так, как они считают...
    1. Baro Звание
      Baro
      +1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: rocket757
      Да ладно, борюсик как индикатор... его выпускают, запускают тогда, когда и них идёт не туда и не так, как они считают...

      Да Рыжие в мире что то командуют под контролем носатых ..)))
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:59
        Те, которые уже в прошлом, иногда бывают востребованы там, за бугром, поскольку теперешние ещё хуже, вообще ни о чем!
        Впрочем и те, которые уже прошлое, ни о чем, если тщательнее разбиратся...
        Одного поля ягодки, просто которые посвежее, уже с тухлинкой, а прошлые сгнили совсем...
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 10:12
    Напомним, что именно Джонсон отговорил Зеленского принимать условия России в 2022 году и тем самым стал одним из виновников сегодняшней ситуации на Украине. Было бы справедливо судить его вместе с Зеленским.

    А зачем нам это напоминать? Сколько британских грязных следов оставлено на российской земле только после 2014 года? Могу предположить, что существование этой страны подчинено одной главной цели - уничтожению российской государственности, а российское руководство продолжает делать какие-то ставки на отношения с этой страной... no
    Инцидент в Чёрном море (2021) — международный морской инцидент, который произошел 23—24 июня 2021 года, когда британский эсминец «Дефендер», следуя правилу «мирного прохода», двигался из Одессы в Батуми и при этом на 3 км углубился в 12-мильную зону у побережья Крымского полуострова. Российское командование заявило, что сторожевиком был открыт предупредительный огонь и бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по курсу британского корабля. В Минобороны Великобритании отрицали, что по курсу корабля были сброшены бомбы или открыт огонь.

    А уничтожили бы из распиаренных БРК и там на островах присмирели бы, воевать уже не смели бы... yes
    Слишком много реверансов и книксенов не всегда уместно...Иногда взмах дубины действует нагляднее и убедительней, не говоря уже о пистолете в руке...
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 10:18
    Несомненно одно - за лай в сторону России прощают любые преступления, в том числе взятки и воровство. Лохматому нары не светят, хоть его уже не раз брали за опу.
  10. helmi8 Звание
    helmi8
    -2
    Сегодня, 10:21
    Англичанка как всегда - подтолкнуть, разжечь конфликт, и все чужими руками.
    Мне интересно другое - неужели все эти "составители планов по спасению Украины" не могут понять своим не отягощенным интеллектом мозгом, что у России есть свой сценарий действий, и он отличается от предлагаемых "друзьями Украины"?
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:23
    Ультиматум не только Украине ,но и Европе.До БОриса дошло наконец .Его беспокоят только откаты - он умеет деньги зарабатывать только языком.
    1. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 10:55
      Сейчас хорошо видно тех, кто в доле с Зеленским по воровству не только американских, но и денег налогоплатильщиков своих стран.
      Поэтому Борис Джонсон требует продолжения банкета на прежних условиях.
  12. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:37
    Особенно Джонсону не понравились пункты с территориальными уступками и сокращением украинской армии.

    То, что у скакуасов просто денег нет содержать такую толпу за свой счёт борьке до лампочки. Главное как баба-Яга, быть не согласным, прокукарекать, а там хоть солнце не вставай. lol
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 10:43
    Этот нечесаный полупокер - отправил на смерь около двух миллионов бандерогейцев и не рефлексирует по этому поводу. Глупо от него ждать чего то другого.
  14. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 10:46
    Где их союзники? Где их друзья? Украинцам был предъявлен ультиматум: начать переговоры на этих позорных условиях.

    и правда, Бориска ты где?
    что ж ты фраер сдал назад и ушел из политики
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:56
    У меня складывается такое впечатление, что Лохматый Боря главный утилизатор Украины и украинцев. И это единственное в чем я его поддерживаю wink
  16. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 10:58
    Политический кастрат Джонсон рассуждает о кастрированной Украине. Какое милое сочетание!
  17. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Сегодня, 10:58
    Ukraina ma tzw "przyjaciół" których interesuje tylko kas którą mogą zarobic na tej wojnie!
  18. Дедок Звание
    Дедок
    -2
    Сегодня, 11:04
    «Позорные условия»: Джонсон раскритиковал план Трампа и заодно «друзей Украины»

    все подобные статьи на ВО - призваны нас убедить в "чудесных" условиях предоставленных России?
    а как иначе можно всю эту хрень трактовать?
  19. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:05
    Отчего Борис то лохматый-потому как дурной совершенно!
  20. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:52
    «Позорные условия»: Джонсон раскритиковал план Трампа

    В 22-м были намного лучше, для скакуасов, но ты же, борька, сам им сказал :никаких договоров, воюйте, мы с вами".
    Вот и "выросло", что "выросло". wassat