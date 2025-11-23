Киев ударил беспилотниками по Шатурской ГРЭС в Подмосковье

7 294 39
Киев ударил беспилотниками по Шатурской ГРЭС в Подмосковье

ВСУ попытались атаковать Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, ударив по объекту беспилотниками. В результате атаки на ГРЭС возник пожар, который экстренно потушили. Об этом сообщают власти региона.

Атака украинских беспилотников на Шатурскую ГРЭС была совершена уже утром, в районе 07:00 часов. По словам местных жителей, было слышно несколько взрывов, потом зарево и столб огня в стороне ГРЭС. Как сообщают власти, ПВО сбила несколько беспилотников, но часть из них упала на территорию станции, что и привело к возгоранию, которое было оперативно локализовано. Сколько дронов участвовало в атаке, пока не сообщается.



По данным МЧС, было возгорание 4-х трансформаторов на территории ГРЭС Шатурская после падения частей беспилотников. Пожар потушили, электроснабжение в городе не нарушено, было произведено оперативное переключение на резервные линии. Идет устранение последствий возгорания.


Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку на Шатурскую ГРЭС.

Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу. Ситуация находится под контролем, угрозы для жителей нет.


Ранее Минобороны сообщило, что в ночное время были сбиты два украинских беспилотника над Подмосковьем.
39 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. drags33 Звание
    drags33
    +10
    Сегодня, 10:09
    Может уже Орешником выпороть всю эту укро-нацистскую нечисть???
    1. Baro Звание
      Baro
      -5
      Сегодня, 10:14
      Цитата: drags33
      Может уже Орешником выпороть всю эту укро-нацистскую нечисть???

      Нет ждем ,но ответка будет мощная .."Орешники" это для хозяев их уже с яо начинкой .. Не дай Бог применить !
      Работаем !!! Руки у России развязаны ..Выключаем территорию хооохлов Полностью !! Вот задача вполне возможная ..Превратим украину в большой хутор ..И будут Русскую армию кормить в будущем !!
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +6
        Сегодня, 10:36
        Шатурская ГРЭС — одна из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России)
        Ударили по Ленинскому первенцу Плана ГОЭЛРО ! am
        1. wku Звание
          wku
          -1
          Сегодня, 10:53
          от ГОЭЛРО там только названия, станция весьма современная, включая самый мощный блок ПГУ Дженерал Электрик, если удар и серьёзный был по нему восстановить его будет крайне сложно, а может и невозможно по понятным причинам, всё критическое оборудование на нём производства США и других западных стран.
          1. Аркадий007 Звание
            Аркадий007
            +4
            Сегодня, 11:15
            Вот и возникает вопрос зачем врать про обломки и отсутствие ущерба?
            Народ продолжают за бестолковое быдло держать.
            Если только Андрей Воробьев готов все эти мелкие вопросы готов решить за свои деньги, вопрос можно снять.
            1. wku Звание
              wku
              -4
              Сегодня, 11:22
              про обломки врать конечно не хорошо, ну вот только Воробьёв ни как не отвечает за ПВО, непонятно по чему на Глав регионов де факто возложили ответственность комментировать провальную работу МО и ГШ.
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -3
            Сегодня, 11:38
            В Шатуре нарушено теплоснабжение.Это из сообщения Воробьева-губернатора Подмосковья.Видимо отсутствует электроснабжение на собственные нужды или повреждения более серьезные
            1. wku Звание
              wku
              -3
              Сегодня, 11:47
              Шатура очень маленький город, думается проблемы появились и в Подмосковье и в Москве, но по счастью в Москве и Области весьма мощная генерация, быстро должны справится с проблемой переброски электроэнергии, её слава Богу ещё в далёкие времена научились оперативно перекидывать.
        2. Fisherman Звание
          Fisherman
          +2
          Сегодня, 10:54
          Там видимо и не думали защищать оборудование...4 траснформатора за удар - это преступная халатность...ни габионов, ни обвалки...разгильдяйство во время СВО. Одно держит в нормальном настроении - что это "сопутствующие потери", которые ни в какое сравнение не идут с тем армагеддоном, в который погрузилась энергетика страны 404. Но мы имеем дело с щуплым истощённым противником, а готовыми надо быть к массированным атакам потоков КР, так что давно пора всю энергетику определить как первоочередные объекты защиты и начать уже их строить и перестраивать исходя из новых требований безопасности! Хватит трансформаторы ставить рядом в красивые ряды в чистом поле или в одном ангаре.
          1. Баюн Звание
            Баюн
            0
            Сегодня, 11:35
            Защитные сооружения противоречат порой, например, требованиям... пожаробезопасности и некоторым другим нормам эксплуатации сложных промобъектов . Владелец и директор банально выбирают, за какое "нарушение" наказание меньше.
        3. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 10:54
          Ударили по Ленинскому первенцу Плана ГОЭЛРО

          "первенцев" было много: Волховская ГЭС...
        4. Baro Звание
          Baro
          -1
          Сегодня, 11:17
          Цитата: Uncle Lee
          Шатурская ГРЭС — одна из первых электростанций, построенных по плану ГОЭЛРО (Государственная комиссия по электрификации России)
          Ударили по Ленинскому первенцу Плана ГОЭЛРО ! am

          Мочим аккуратно все же ..Вот западную нужно мочить ,как последний раз ..Кстате ответка будет ночью мощьная Цель ..западненцев погасить и декоммунизировать полностью ..Чтобы хутора остались на дровах и т.д !! Заряжают уже стратеги и БПЛА дальние Завтра вопли начнутся )))
          Мы их планы на одном месте вертели и вертеть будем Дональд ты понял ? По Эпштейну еще вопрос еще не закрыт и т.д.
          Свободу Техасу !!!
  2. Valery Звание
    Valery
    +5
    Сегодня, 10:13
    Не пора ли нашим правителям прекратить выражать озабоченности т.н. "партнёрам" из ЕС. Украина ( ударение на первую букву "У") не самостоятельна в принятии решений об ударе вглубь России.
  3. ТАИ Звание
    ТАИ
    +6
    Сегодня, 10:17
    А может уже пора людей, которые по должности должны отвечать за безопасность стратегических объектов, ставить к стенке? По законам военного времени!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 10:41
      Цитата: ТАИ
      По законам военного времени!

      у нас СВО! И не 37й год! Так что тут мы пролетаем.
      1. Kusja Звание
        Kusja
        0
        Сегодня, 11:36
        Ну во всяком случае давно пора назначить одно единственное лицо, ответственное за срочное возведение защитных сооружений стратегических объектов.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 10:58
      А может уже пора людей, которые по должности должны отвечать за безопасность стратегических объектов, ставить к стенке? По законам военного времени!

      вы - про историю от как.лов?
      историю с их Энергоатомом??
      у нас она даже не возникнет...
  4. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -4
    Сегодня, 10:21
    Принципе все ТЭЦ, ГРЭС можно защитить относительно дёшево, закрыв остекленение цехов решётками или сеткой рабицей. Также закрыть трансформаторы, в них много индустриального масла, и они нагреваются при работе и требуют охлаждения. Также нужно закрыть рабицей распределительные подстанции. В ночное время соблюдать светомаскировку, выключать ночные огни на дымовых трубах для безопасности авиации , по ним могут наводиться дроны. Сами стены ТЭЦ мощные и их дроны не пробьют.
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 10:48
      Сейчас ТЭЦ строят из г-на и палок, это раньше строили на века, если не на тысячелетия, у нас Первый корпус ОИЯИ, там первый в ОИЯИ ядерный реактор запустили, так коробка из литого бетона, монолит, толщина стен доходит до полутора метров, в него хоть АТАКМС запусти, только пыль полетит, а более современный корпус с реактором ИБР-2 из картона, хотя смысла бомбить его нет, сам реактор под землёй, работает по циклам, мощность 2МВт, ни о чём
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        +1
        Сегодня, 10:52
        Новых ТЭЦ сейчас раз, два и обчёлся, все остальные построены в советское время. hi
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 10:57
          Ну я и советское время имею ввиду, 70-80 годы, 1-й корпус это начало 50-х
    2. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      +1
      Сегодня, 11:03
      Цитата: Солдатов В.
      Также нужно закрыть рабицей распределительные подстанции.

      На Шатурской ГРЭС только распределительная площадка занимает площадь около 38 000мкв. Представьте конструкцию из сетки рабици и чтобы она еще и снеговую нагрузку зимой выдерживала.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -2
        Сегодня, 11:11
        Как решётка или сетка рабица может покрыться снеговой нагрузкой? Помните устройство распределительных площадок? Там много громоотводов на которые можно прицепить сетки или те же сети.
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 11:22
          Как решётка или сетка рабица может покрыться снеговой нагрузкой?

          Примерно как и у xoxлов на днях завалились сетчатые противодроновые заграждения на дорогах после выпадения снега. Там ещё и обледенение помимо снега, как такового.
      2. wku Звание
        wku
        -2
        Сегодня, 11:35
        очень интересная конструкция сделана на Московском НПЗ, сотни, а может тысячи тросов натянуты на трубы и перегонные вышки предприятия к земле, получился своеобразный купол, защиты от дронов, территория Московского НПЗ в разы больше территории любой ТЭЦ, и вроде как получилось
    3. Керенский Звание
      Керенский
      -2
      Сегодня, 11:27
      Принципе все ТЭЦ, ГРЭС можно защитить относительно дёшево,

      Да?!
      Так вот: ту "сетку рабица", Вы будете обязаны приобрести у "специальных поставщиков" (небольшой список прилагается), а монтировать её будут "специальные установщики" (тоже небольшой список)....
    4. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -1
      Сегодня, 11:41
      Вот типичный пример непонимания серьезности ситуации и того, что время - против нас. Никакая защита не спасет крупный стационарный объект от уничтожения. Рано или поздно, прилетят более современные дроны, с более мощьной БЧ, а со временем и ракеты. Вопрос количества. Пока идет по нарастающей. Этого не видит либо, не очень умный человек, либо ждун из пятой колонны. Только полное устранение преступного режима на Украине и всех его представителей, продотвратит подобные атаки.
  5. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    -3
    Сегодня, 10:53
    По данным МЧС, было возгорание 4-х трансформаторов на территории ГРЭС

    Если это так, то удар был нанесен по пристанционному узлу, где обычно находятся блочные трансформаторы и трансформаторы собственных нужд. Значит, как минимум, два энергоблока выведены из работы. Ущерб, связанный с заменой трансформаторов, недоотпуском электроэнергии и устранением сопутствующих повреждений составляет несколько сотен миллионов рублей
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 10:59
      Успокаивает только, что у нас ВВ силовые трансы производят, а в/на больше нет, совсем
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        -2
        Сегодня, 11:03
        Так то да, но для изготовления трансов такой мощности нужны месяцы
        1. KCA Звание
          KCA
          -1
          Сегодня, 11:09
          Это да, на складе нет, не было, по крайней мере, хотя с ударами лохлов, возможно, стали изготавливать про запас, да и изготовителей прибавилось на новых территориях
      2. wku Звание
        wku
        -3
        Сегодня, 11:11
        при внезапном отключении трансформатора и падении нагрузки на паровую турбину она может очень сильно пострадать .
  6. staer-62 Звание
    staer-62
    -2
    Сегодня, 11:01
    Любое другое государство и другие власти за такие действия как удары по их территориям матку вывернули всем даже тем у кого ее нет. Я считаю что наши власти просто трусливы. Европа открыто заявляет о желании уничтожить Россию и делает это, а у наших нет духу возмутится. Есть вероятность что у нас подпишутся на все оставив не решенными все проблемы для других поколений лишь бы не брать на себя ответственность.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:41
      Любое другое государство и другие власти за такие действия как удары по их территориям матку вывернули всем даже тем у кого ее нет.

      Вы сильно преувеличиваете.
      И кому именно должны выворачивать матку? Xoхлам, например, ее выворачивают ежедневно. Или вы предлагаете вывернуть всем одновременно?
      СВО тоже начали из трусости? Что-то у вас не бьётся.
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:05
    Пожар потушили, электроснабжение в городе не нарушено, было произведено оперативное переключение на резервные линии. Идет устранение последствий возгорания.
    У меня там зять, работает вахтовым, как раз сейчас этот объект взяли. Электричество и отопление отсутствовали часа полтора назад. Супруга с ним списывалась. Может, конечно, уже и устранили, но что было, то и говорю.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +1
      Сегодня, 11:28
      Электричество есть. С теплом хуже. Будут задействованы передвижные котельные.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    -1
    Сегодня, 11:20
    Вчера промелькнуло сообщение, что накрыли целое одно место запуска дальних дронов. С пару лет подождать и все накроют, правда тепла с электричеством уже не будет и в европейской части России... Чувствуется с планом Трампа уже все на расслабоне и всем по, хотя там ещё конь не валялся, да и Трамп хозяин своего слова. Дал-взял.
  9. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 11:31
    Цитата: drags33
    Может уже Орешником выпороть всю эту укро-нацистскую нечисть???

    А что сейчас то Орешником, а не тогда когда по Белгороду или по Донецку прилетает? Обязательно по Подмосковью должно прилететь чтобы Орешником?
  10. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Сегодня, 11:38
    То что атакован очередной энергообъект с последствиями уже не удивляет. Бесит другое



    Не заброшенные диверсанты снимали эти кадры, а местные недотепы, у которых в одном месте всегда чешется.

    А ведь в МО должно действовать постановление о запрете съемки и публикацию информации, касающейся чувствительных вопросов безопасности.

    Запрещено снимать и публиковать:

    Момент применения и последствия применения БПЛА;
    Применение и последствия применения средств ПВО;
    Мест падения БПЛА;
    Мест расположения военных объектов;
    Мест расположения систем охраны жизненно важных объектов.

    За нарушение постановления вводятся штрафы до 5000 рублей для граждан, до 50 тысяч рублей для СМИ. (Маловато, но хотя бы это было неотвратимо-уже был бы прогресс)