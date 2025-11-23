Киев ударил беспилотниками по Шатурской ГРЭС в Подмосковье
ВСУ попытались атаковать Шатурскую ГРЭС в Подмосковье, ударив по объекту беспилотниками. В результате атаки на ГРЭС возник пожар, который экстренно потушили. Об этом сообщают власти региона.
Атака украинских беспилотников на Шатурскую ГРЭС была совершена уже утром, в районе 07:00 часов. По словам местных жителей, было слышно несколько взрывов, потом зарево и столб огня в стороне ГРЭС. Как сообщают власти, ПВО сбила несколько беспилотников, но часть из них упала на территорию станции, что и привело к возгоранию, которое было оперативно локализовано. Сколько дронов участвовало в атаке, пока не сообщается.
По данным МЧС, было возгорание 4-х трансформаторов на территории ГРЭС Шатурская после падения частей беспилотников. Пожар потушили, электроснабжение в городе не нарушено, было произведено оперативное переключение на резервные линии. Идет устранение последствий возгорания.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку на Шатурскую ГРЭС.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночное время были сбиты два украинских беспилотника над Подмосковьем.
