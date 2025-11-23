Европа привезла в Женеву три серьёзных изменения в мирный план Трампа по Украине
Европа определилась со своими предложениями о внесении изменений в мирный план Трампа. Они будут озвучены сегодня в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщает The Washington Post.
Европейцы привезли в Женеву три основных пункта, которые они попытаются пропихнуть в план по урегулированию конфликта. Первое, как и предполагалось, это отмена ограничений на численность украинской армии. Об этом ранее заявлял Зеленский, теперь еще и Европа.
Второй пункт говорит о том, что Киев получает контроль над Запорожской АЭС, Каховской плотиной и Кинбурнской косой, а также «беспрепятственный проход» по Днепру. Здесь Зеленский широко размахнулся, ведь Кинбурнская коса фактически перекрывает выход из Днепра и Южного Буга в Черное море. Кто ее контролирует, тот контролирует и судоходство в этом районе. По ЗАЭС и Каховской плотине тоже планы как у Наполеона.
Третьим пунктом Европа хочет протащить временное перемирие, предлагая все территориальные споры решать после прекращения огня. То есть никакого вывода ВСУ с Донбасса не будет, все останавливается по линии фронта. Если этот пункт принять, то все эти споры могут затянуться на года.
Понятно, что ни один из этих пунктов Россия не примет. Москва ранее обозначила свои требования и отступать от них не будет. Если американцы пойдут на поводу у Европы, то это 100-процентный срыв дальнейших переговоров. Да и в Европе это прекрасно понимают, поэтому все эти новые условия — способ потянуть время.
