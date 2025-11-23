Европа привезла в Женеву три серьёзных изменения в мирный план Трампа по Украине

8 292 43
Европа привезла в Женеву три серьёзных изменения в мирный план Трампа по Украине

Европа определилась со своими предложениями о внесении изменений в мирный план Трампа. Они будут озвучены сегодня в ходе переговоров в Женеве. Об этом сообщает The Washington Post.

Европейцы привезли в Женеву три основных пункта, которые они попытаются пропихнуть в план по урегулированию конфликта. Первое, как и предполагалось, это отмена ограничений на численность украинской армии. Об этом ранее заявлял Зеленский, теперь еще и Европа.



Второй пункт говорит о том, что Киев получает контроль над Запорожской АЭС, Каховской плотиной и Кинбурнской косой, а также «беспрепятственный проход» по Днепру. Здесь Зеленский широко размахнулся, ведь Кинбурнская коса фактически перекрывает выход из Днепра и Южного Буга в Черное море. Кто ее контролирует, тот контролирует и судоходство в этом районе. По ЗАЭС и Каховской плотине тоже планы как у Наполеона.

Третьим пунктом Европа хочет протащить временное перемирие, предлагая все территориальные споры решать после прекращения огня. То есть никакого вывода ВСУ с Донбасса не будет, все останавливается по линии фронта. Если этот пункт принять, то все эти споры могут затянуться на года.

Понятно, что ни один из этих пунктов Россия не примет. Москва ранее обозначила свои требования и отступать от них не будет. Если американцы пойдут на поводу у Европы, то это 100-процентный срыв дальнейших переговоров. Да и в Европе это прекрасно понимают, поэтому все эти новые условия — способ потянуть время.
43 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 10:38
    Они будут озвучены сегодня в ходе переговоров в Женеве.
    . Вопрос... а кто их хотя б слушать будет, не говоря о том, что б услышать и учитывать их мнение?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +5
      Сегодня, 10:42
      Понятно, что ни один из этих пунктов Россия не примет
      Да и все 28 пунктов Трампа!
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 10:53
        Европа хочет .... все территориальные споры решать после прекращения огня.

        Для России эти пункты не о чем. А хотеть не вредно.
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +4
        Сегодня, 11:08
        Им нужен факт отказа России от их мирного плана, дабы потом всё свалить на неуступчивость русских.
        Справедливо возникает вопрос - почему никто не спрашивает мнение России?
        Соответственно нам надо в этот план добавлять заранее неприемлемые условия для них. А далее крутить маховик СВО согласно поставленных целей.

        Пусть за войну на Украине отвечают США и ЕС, как развязавшие её путём спонсирования Майдана и геноцида русского населения.
        1. Pete Mitchell Звание
          Pete Mitchell
          +2
          Сегодня, 12:01
          Цитата: Аркадий007
          Справедливо возникает вопрос - почему никто не спрашивает мнение России?
          Эти персонажи живут по прописанной для них партитуре и считают что они на Олимпе и никого спрашивать не нужно.
          Конкретно мнение России они не слышат с Мюнхенской речи ‘07 - слушали: жили бы спокойно. Они застряли во временах ЕБНа и не понимают - а как это по другому. Но, Россия им нужна как фактор врага: будет мир дружба бизнес - придется заниматься своими проблемами, а на это они не способны…
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:03
        Не примет, так должно быть...
        Что нужно нам, давно определено и доведено до сведения всех и каждого ... у них период/стадия неприятия, хотя все уже настолько шатко и их корячит по взрослому...
        Посмотрим, какие стадии они начнут проходить в ближайшее время... soldier
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:44
      Цитата: rocket757
      Вопрос... а кто их хотя б слушать будет, не говоря о том, что б услышать и учитывать их мнение?

      Слушать-то их будут, для того и сборище, а вот насчёт учёта мнений будем посмотреть.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:05
        Так их междусобойчик для кого? Кто будет слушать, ориентироваться именно на них?
        Как то все... кисло, большинство от их вида... может и тошнит.
    3. Canecat Звание
      Canecat
      +2
      Сегодня, 10:51
      Цитата: rocket757
      . Вопрос... а кто их хотя б слушать будет, не говоря о том, что б услышать и учитывать их мнение?

      Сами себя и будут слушать. И друг перед другом расшаркиваться в комплиментах о гениальности идей урегулирования конфликта.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:07
        Очередной междусобойчик для того, что б хоть так обозначить, поднять свою значимость...
        А на деле, по фактам, на них положили большой болт многие и этот процесс не остановить! soldier
    4. красноярск Звание
      красноярск
      +3
      Сегодня, 11:01
      Цитата: rocket757

      Они будут озвучены сегодня в ходе переговоров в Женеве.. Вопрос... а кто их хотя б слушать будет, не говоря о том, что б услышать и учитывать их мнение?

      Как кто? Доня, конечно же. Он завтра сменин свой курс на 180* и введет очередные санкции против нас. Передержанный и ЕС внесли "конструктивные" изменения в план, а Россия просто отказалась его принять. Вывод - Россия не хочет мира, ату ее ату....
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:10
        Да ладно, про Доню... он такой, туда-сюда и это давно знаюют/поняли все, кто умеет подумать, хоть иногда...
        Вряд ли его, туда-сюда, зависит от гейропейских... у него свои дела и заглавные как раз у них внутри, в самой полосатии...
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:42
    По данным ВСУ ,они по прежнему упорно обороняют центр Покровска.И обезьяна с своей " скумбрией" давит на жалость,сегодня. .Надо искать подтверждение слов Навроцкого : Украина должна принять любой мирный план.( может Алиса не правильно перевела его слова).А на счёт устья Днепра, это хотелки англичан.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: tralflot1832
      Надо искать подтверждение слов Навроцкого : Украина должна принять любой мирный план.( может Алиса не правильно перевела его слова)

      Андрей, неправильно Алиса перевела, Навроцкий несколько другое имел в виду:
      Украина должна иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. С таким призывом выступил президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X.

      «Любой мирный план (...) должен быть принят в Киеве», — подчеркнул политик.

      https://lenta.ru/news/2025/11/23/prezident-polshi-vyskazalsya-o-mirnom-plane-trampa-po-ukraine/
      1. ОлегEKB Звание
        ОлегEKB
        0
        Сегодня, 10:57
        Украина должна иметь решающий голос в любых переговорах по урегулированию вооруженного конфликта с Россией. С таким призывом выступил президент Польши Кароль Навроцкий в соцсети X.

        «Любой мирный план (...) должен быть принят в Киеве», — подчеркнул политик.

        я даже с ним согласен (хотя скорее всего у него был другой контекст)
        проблема Украины, то что за нее думают в Европе
        были бы руководители страны более суверенны, давно бы уже, мы соседи, обо всем договорились
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +4
      Сегодня, 10:51
      ❝ А на счёт устья Днепра ... ❞ —

      — « А Дънепрь вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Руськое » © ...
      ( Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ )
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 11:20
        Владимир Владимирович Воронцов
        Сегодня, 10:51— « А Дънепрь вътечеть в Понтьское море трьми жерелы, еже море словеть Руськое » © ...
        ( Повѣсть врємѧнныхъ лѣтъ )


        hi Придётся щирым свидомым копать новое море где-нибудь в гейропе или Америке, а может и туннель с Чукотки на Аляску. what
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +2
          Сегодня, 11:25
          ❝ Придётся щирым свидомым копать новое море ❞ —
        2. Комментарий был удален.
  3. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +3
    Сегодня, 10:45
    я думаю, что нашим выгодны все эти идеи Евросоюза, пусть генерируют побольше
    тогда и обсуждать будут дольше по времени
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 10:50
      Цитата: ОлегEKB
      тогда и обсуждать будут дольше по времени

      "А Васька слушает, да ест!" tongue
      1. Baro Звание
        Baro
        +1
        Сегодня, 11:53
        Цитата: Егоза
        Цитата: ОлегEKB
        тогда и обсуждать будут дольше по времени

        "А Васька слушает, да ест!" tongue

        И котлы образует и мочит там все и всех !! Шобы запомнили ,лет на 100!!
    2. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      -1
      Сегодня, 11:04
      Думаю, что наш гегемон будет изображать, что согласен с планом, дабы выиграть в иммидже. По факту же, тоже с половиной пунктов не согласится. В итоге выкинут этот план как использованную туалетную бумагу. Слишком принципиальные позиции у обеих сторон могут быть решены только по итогу применения силы.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 10:53
    Может Гейропа хочет ещё и Хабаровск к кастрюлеголовому в государству присоединить? Так я против wink
  5. drags33 Звание
    drags33
    +1
    Сегодня, 10:53
    Полагаю, наш ВВП поэтому и сказал, что план можно рассмотреть (хотя он для России уже неприемлем!), зная, что "миротворцы" из гейропы и б/украины туда набросают пунктов, которые сделают этот план совершенно бессмысленным для нас... Так что ждем неузнаваемой редакции плана )))))) Ну а там ВВП просто разведет руками - он это рассматривать не будет....
  6. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 10:55
    Ну и пусть тянут время, отказываются и прочее. Нам не останавливаться надо и сносить нахрен Украину как явление.
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 11:04
      Цитата: Антоний
      Ну и пусть тянут время, отказываются и прочее. Нам не останавливаться надо и сносить нахрен Украину как явление.

      Будет хутор большой !! Украина -это уже диагноз ..Будем лечить !!
  7. lubesky Звание
    lubesky
    -2
    Сегодня, 10:56
    «Способ потянуть время» - для чего тянуть время? Ситуация будет ухудшаться для гейропы! Вправду готовятся к войне? Необходимо срочно провести испытания ЯО на Новой Земле!
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +1
      Сегодня, 11:22
      Цитата: lubesky
      Необходимо срочно провести испытания ЯО на Новой Земле

      Зачем наших мишек то пугать. Есть острова и получше. Например Британские
  8. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 10:59
    Есть два варианта реакции Рыжего : или взбесится- поорёт,поорёт да и забудет про краину.....вариант второй-фактически европа его унижает (как же корректируют гениальный план) и будет трудно прогнозировать реакцию мстительного и обидчивого человека.В любом случае европа рискует отхватить матов в свою сторону..
  9. Baro Звание
    Baro
    -1
    Сегодня, 11:02
    Россия молчит и мочит !! Завтра удар будет массированный .. А Зеля пусть там бегает по ЕС с охраной из Ми-6 )))) Вернется в Киев ..Замочим нах !! Нетаьяха согласился ,что этот черт позор Еврейского народа ,как и сам Нетаньха )))
    1. Лудоман Звание
      Лудоман
      -3
      Сегодня, 11:11
      Вернется в Киев ..Замочим нах !!

      Ага, щас, разбежались. Если Путин начнëт мочить украинскую элиту, то украинская элита начнет в ответ мочить друзей и родственников Путина, а на это он пойтить не может. Этим и отличается война от СВО, в одной холопы друг друга мочат, а в другой элита.
      1. Baro Звание
        Baro
        0
        Сегодня, 11:40
        Цитата: Лудоман
        Вернется в Киев ..Замочим нах !!

        Ага, щас, разбежались. Если Путин начнëт мочить украинскую элиту, то украинская элита начнет в ответ мочить друзей и родственников Путина, а на это он пойтить не может. Этим и отличается война от СВО, в одной холопы друг друга мочат, а в другой элита.

        да уже мочат и не стесняются об этом заявлять ..Теракт идут и где то получается у бандеров вших с англосакасами ..
        Россия молчит и наш ввп тоже ..Хотя вчера заявил ,что киевская власть это бандиты и воры ..То есть будем мочить !! Чечня знает как это проитсходит хе хе
        Вас тоже кстате могут замочить Андрей ..Бегите или вы уже сбеали и из Австралии пишете хе ех
  10. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:02
    Только капитуляция другого пути просто нет и это уже все понимают и Трамп в том числе!!
  11. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +3
    Сегодня, 11:07
    Спасибо господам европейцам: они стараются сделать все, чтобы мы освободили всю Украину. Без мирных планов, перемирий, и прочей западной шелухи.
    1. леонидыч Звание
      леонидыч
      +2
      Сегодня, 11:49
      Мы не только освободим всю Украину но ещё и сделаем нищими всю Европу..
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 11:51
        Мы не только освободим всю Украину но ещё и сделаем нищими всю Европу..
        Скажем так, чиновники ЕС сами давно над этим работают. Они, я уверен, справятся и без нашей помощи. smile
  12. Zaurbek Звание
    Zaurbek
    0
    Сегодня, 11:49
    Они(ЕС) могут играться сколько захотят....они рискую только напечатанными деньгами.
  13. Baro Звание
    Baro
    +1
    Сегодня, 11:50
    ФОТО дня !! Смотрите им в глаза и все поймете мужики .. Продолжать мочить ,а потом ими займемся и повесм всех !!
  14. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 11:53
    Все мирные планы со стороны смеют целью вред России и подготовку новой войны через 3-5 лет.
    Следует радикально ограничить экспорт (в том числе и прежде всего экспорт капиталов), направить все ресурсы в ВПК. Потери экспортёров в размере расходов на консервацию месторождений и убытки от временного содержания лишней рабочей силы компенсировать за счёт резервов ЦБ. Далее вахтовиков, блогеров, охранников и прочих менеджеров на заводы, мигрантов на фронт...
  15. Feodor13 Звание
    Feodor13
    0
    Сегодня, 11:53
    Неслучайно Запорожская АЭС упоминается.
    ЕС еще пытается удобную им границу провести.
  16. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 12:00
    ЕС и Великобритания примут участие в переговорах США и Украины в Швейцарии по мирному плану, сообщает Politico.

    Это прорыв для Лондона и Брюсселя, которые до сих пор были отстранены от процесса, подчёркивает газета.
    ***********************************************************************************************************8
    Не люблю Шария, но иногда не грешно воспользоваться его информацией. И добавить нечего.

  17. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    0
    Сегодня, 12:05
    Это "хорошие" предложения.
    Для Украины будет еще хуже.
  18. Панчо_Эскамильо Звание
    Панчо_Эскамильо
    0
    Сегодня, 12:13
    теперь, после всех эффектных громких заявлений, принятие плана Трампа будет означать: для Украины - официальный отказ от национального достоинства, для Европы - официальное поражение от России. следить надо за помелом.