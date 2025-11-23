ВСУ продолжают отступать к центру Мирнограда под давлением российских войск

Российские штурмовые подразделения хорошо продвинулись в южной части Мирнограда и в микрорайоне Западный, противник под давлением отходит в центральную часть города, не в силах вырваться из окружения. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Мирноградском котле находится примерно под тысячу украинских боевиков из состава двух или трех бригад ВСУ. Выйти они не могут, хотя и предпринимают многочисленные попытки. Однако бойцы 51-й армии группировки «Центр» обкладывают их со всех сторон. Накануне была информация о прорыве наших войск со стороны села Ровное, а также начавшихся атаках со стороны Красного Лимана.



Ранее окруженные в Мирнограде всушники надеялись на прорыв украинских войск со стороны Родинского, но проводимые там атаки захлебнулись окончательно. Противник там переходит в оборону, а наши, наоборот, начинают контратаковать.


Российские штурмовые группы продвигаются в южной части Димитрова (Мирноград) и мкр. Западный.


Сейчас по Мирнограду активно работает российская авиация, накрывая ФАБами, раз в сутки по наиболее упорным прилетает ФАБ-3000, это сразу снижает сопротивление противника. По последним данным, наше командование предложило остаткам украинских формирований в Мирнограде сдаться, чтобы остаться в живых. Но, судя по отсутствию массовой сдачи в плен, на что-то они, видимо, еще надеются, хотя единичные случаи все же есть.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:42
    ВСУ до сих пор обороняет центр Покровска .Официальная деза для западных покровителей ." Оборонять будут " наверно до 27 ноября.А может сегодня к вечеру " сдадуться".Это зависит от ненормативной лексики в Женеве американского представителя.Ждёмс !!!
    Мы то знаем как всё на самом деле.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 11:52
      Цитата: tralflot1832
      ВСУ до сих пор обороняет центр Покровска .Официальная деза для западных покровителей ." Оборонять будут " наверно до 27 ноября.А может сегодня к вечеру " сдадуться".Это зависит от ненормативной лексики в Женеве американского представителя.Ждёмс !!!
      Мы то знаем как всё на самом деле.

      Ну так по их "логике" те самые 60 российских солдат уже зачистили Купянск!
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 11:56
      Для западного обывателя и спонсоров нужна та картинка, которая им нужна/нравится...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:54
    судя по отсутствию массовой сдачи в плен, на что-то они, видимо, еще надеются,
    Их выбор...
    А так, зачем нам упертые/упоротые и те, у кого "кровавые мальчики в глазах пляшут"...
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 12:04
      Цитата: rocket757
      А так, зачем нам упертые/упоротые и те, у кого "кровавые мальчики в глазах пляшут"...

      Хотя бы затем, чтоб не пришлось тратить своих людей на их уничтожение в бою.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:11
        А просто так, само собой, не получится и это уже реальность, в которой приходится жить не только нам...
    2. Ринат_Лутфуллин Звание
      Ринат_Лутфуллин
      0
      Сегодня, 12:10
      Будут восстанавливать Покровск.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:13
        Спорное решение... лучше меньше, но нормальных, чем много юродиевых/больных на всю голову.
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 12:11
      Тогда не понятно почему только "раз в сутки по наиболее упорным прилетает ФАБ-3000"?
      Жизнь наших бойцов стоит много дороже, чем уговоры о сдаче оставшейся кучки бандерлогов.
      Сколько там надо ФАБов на такую площадь, чтобы сделать поле для пшеницы?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:15
        А кто может утверждать, что все происходит именно так, как пишут в статье?
        Даже "вести с полей" не всегда объективным, увы.
        Туман войны, он такой, многое за ним не видно... soldier
  3. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 11:54
    По последним данным, наше командование предложило остаткам украинских формирований в Мирнограде сдаться, чтобы остаться в живых. Но, судя по отсутствию массовой сдачи в плен, на что-то они, видимо, еще надеются, хотя единичные случаи все же есть.
    Если враг не сдается, его уничтожают. Им предложили, они не согласились. Не надо больше им предлагать сдаваться, шанс был, они его упустили. Это их выбор.
  4. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 11:56
    по наиболее упорным прилетает ФАБ-3000

    По особо упертым надо испытать ФАБ -5000, так сказать , для разнообразия боевого применения.