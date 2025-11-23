ВСУ продолжают отступать к центру Мирнограда под давлением российских войск
Российские штурмовые подразделения хорошо продвинулись в южной части Мирнограда и в микрорайоне Западный, противник под давлением отходит в центральную часть города, не в силах вырваться из окружения. Об этом сообщают российские ресурсы.
В Мирноградском котле находится примерно под тысячу украинских боевиков из состава двух или трех бригад ВСУ. Выйти они не могут, хотя и предпринимают многочисленные попытки. Однако бойцы 51-й армии группировки «Центр» обкладывают их со всех сторон. Накануне была информация о прорыве наших войск со стороны села Ровное, а также начавшихся атаках со стороны Красного Лимана.
Ранее окруженные в Мирнограде всушники надеялись на прорыв украинских войск со стороны Родинского, но проводимые там атаки захлебнулись окончательно. Противник там переходит в оборону, а наши, наоборот, начинают контратаковать.
Сейчас по Мирнограду активно работает российская авиация, накрывая ФАБами, раз в сутки по наиболее упорным прилетает ФАБ-3000, это сразу снижает сопротивление противника. По последним данным, наше командование предложило остаткам украинских формирований в Мирнограде сдаться, чтобы остаться в живых. Но, судя по отсутствию массовой сдачи в плен, на что-то они, видимо, еще надеются, хотя единичные случаи все же есть.
Информация