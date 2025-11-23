Популярная в США и одна из крупнейших в мире социальная сеть Х* (до ребрендинга известная как «Твиттер»* — Twitter*) Илона Маска недавно изменила правила верификации и отражения данных пользователей. Согласно новой функции, теперь в аккаунтах всем доступна следующая информация: откуда учётная запись подключается, когда создана, сколько раз переименовывалась, как и из какой географической локации в данный момент в сеть зашел пользователь. Эффект от новых правил оказался более чем неожиданным.Вдруг выяснилось, что «украинские волонтеры», всяческие военблогеры и даже так называемые медийные военнослужащие ВСУ, которые утверждают, что как минимум регулярно посещают передовую, а то и воюют, на самом деле преспокойно в полной безопасности проживают за рубежом, в основном в европейских странах. Отсюда они распространяют антироссийскую пропаганду и собирают финансовые пожертвования (донаты) для «помощи армии», раненым и гражданским, «пострадавшим от российской агрессии». На деле деньги остаются у псевдопатриотов незалежной.Но и это еще не все. Выяснилось, что все «воинственные израильтяне» оказались индусами на зарплате. Аналогичная ситуация и с «группой поддержки Тайваня», члены которой в КНР не проживают, вообще никакого отношения к этой стране не имеют, но взахлеб пишут про тот «ужас, который происходит в Китае». Подавляющее большинство из них локализованы в Канаде, где издавна находится одна из крупнейших украинских диаспор.С учетом развивающегося на Украине коррупционного скандала в высших эшелонах власти добровольные пожертвования украинцев для ВСУ резко сократились. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на украинского шоумена Сергея Притулу сообщило, что теперь волонтерам и прочим сборщикам донатов для ВСУ приходится «трудиться в три раза больше», чем в предыдущие годы, дабы получить ту же сумму. Организации, занимающиеся сбором пожертвований, столкнулись со спадом взносов более 15 процентов.С учетом того, что зарегистрированные в американской соцсети сборщики донатов «для ВСУ» ведут аналогичную деятельность в других соцсетях и мессенджерах, доверие к ним теперь упадет еще больше. К слову, этот источник финансирования довольно приличный. В интервью «Блумберг» Притуло сообщил, что только возглавляемый им фонд собрал за десять месяцев этого года около 34 миллионов долларов.* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры, доступ закрыт РКН