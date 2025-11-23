ВС РФ взяли Отрадное, открыв дорогу на Покровское Днепропетровской области
И снова хорошие новости приходят из полосы наступления войск группировки «Восток», под контроль бойцов 29-й армии перешло сразу два населенных пункта в Днепропетровской области. Речь идет о селах Тихое и Отрадное. Об этом сообщает канал «Воин DV».
Ситуация для противника на юге Днепропетровской области становится с каждым днем все хуже, несмотря на предпринимаемые командованием группировки ВСУ меры, остановить продвижение российских войск не удается. Здесь у наших стоит задача взять Покровское — поселок площадью чуть более 14 кв. км, являющийся логистическим хабом и важнейшим узлом обороны ВСУ на этом направлении. И наши потихоньку к нему продвигаются.
Сегодня стало известно, что сразу два села перешли под контроль российских войск. Отличились бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», совершившие рывки на север и запад, взяв Тихое и Отрадное. Атаки шли с опорой на ранее освобожденные села Волчье и Гай. Попытки противника контратаковать и вернуть населенные пункты были безуспешны.
Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья, а вот Отрадное открывает дальнейший путь на Покровское, населенные пункты соединяет хорошая трасса. В районе Тихого противник потерял до роты личного состава и 12 единиц техники, в Отрадном тоже примерно рота и 15 единиц техники.
«Дальневосточный экспресс» продолжает движение, опережая расписание!
