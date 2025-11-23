ВС РФ взяли Отрадное, открыв дорогу на Покровское Днепропетровской области

И снова хорошие новости приходят из полосы наступления войск группировки «Восток», под контроль бойцов 29-й армии перешло сразу два населенных пункта в Днепропетровской области. Речь идет о селах Тихое и Отрадное. Об этом сообщает канал «Воин DV».

Ситуация для противника на юге Днепропетровской области становится с каждым днем все хуже, несмотря на предпринимаемые командованием группировки ВСУ меры, остановить продвижение российских войск не удается. Здесь у наших стоит задача взять Покровское — поселок площадью чуть более 14 кв. км, являющийся логистическим хабом и важнейшим узлом обороны ВСУ на этом направлении. И наши потихоньку к нему продвигаются.



Сегодня стало известно, что сразу два села перешли под контроль российских войск. Отличились бойцы 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», совершившие рывки на север и запад, взяв Тихое и Отрадное. Атаки шли с опорой на ранее освобожденные села Волчье и Гай. Попытки противника контратаковать и вернуть населенные пункты были безуспешны.


Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья, а вот Отрадное открывает дальнейший путь на Покровское, населенные пункты соединяет хорошая трасса. В районе Тихого противник потерял до роты личного состава и 12 единиц техники, в Отрадном тоже примерно рота и 15 единиц техники.

«Дальневосточный экспресс» продолжает движение, опережая расписание!
    rocket757
    Сегодня, 12:31
    Что происходит... противник отступает, наши воины освобождают наши земли от ворога...
    Очевидное... стоит ожидать истеричный воплей из за бугра, где они там собрались, гейропейские ястреб... хотя, на ястребов они не тянут, птичий суповой набор, да и тот с душком! soldier
    dmi.pris1
    Сегодня, 13:01
    Есть предложение.Переименовать группы,в фронты.Украинские.Их четыре было.С дерьма сойдут особенно упоротые
      ANB
      Сегодня, 13:05
      . фронты.Украинские.Их четыре было.

      Присвоить штабам те же номера частей и выдать те же самые знамена. На крайний случай - полные копии.
      Аркадий007
      Сегодня, 13:36
      Поддерживаю двумя руками.
      И еще один Прибалтийский из добровольцев тех краёв.
    AK-1945
    Сегодня, 13:28
    Как бы все эти успехи на поле боя не просрали наши "переговорщики по плану Трампа".
    Замкадыш
    Сегодня, 13:36
    Освобождение Тихого является важным шагом в вытеснении противника за реку Волчья, а вот Отрадное открывает дальнейший путь на Покровское, населенные пункты соединяет хорошая трасса.
    "Хорошая трасса" может быть хорошо заминирована и быть под плотным контролем дронов. Там 6 км от Отрадного до южных окраин Александровки. Кстати, от Гая - такое же расстояние. При этом, чуть южнее есть небольшие фермы у этой дороги. До них около 5 км. Есть и лесополки, по которым можно более скрытно подойти туда и, возможно, накапливаться. Опасная затея, но, если у противника не все в порядке с резервами и поддержкой с воздуха, то можно рискнуть. Более постепенный, но (ИМХО) надежный способ как раз вырисовывается от Тихого. Ближайшая задача - от Гая, Новоалександровки и продвинуться на север вдоль балок и взять под наш контроль весь южный берег Волчьей на этом участке. Одновременно чуть восточнее, совместно с подразделениями в Тихом берутся под контроль фермы рядом с Тихим и переправа на северный берег Волчей. Следующая цель - Добропасово. Затем, через лесок - Новоалександровка с востока. Вот тут удар с юга от Гая и Отрадного может помочь.
    Основная ближайшая задача наших сил в Отрадном, кмк, дальнейшее расширение плацдарма на северном берегу Янчура. Взятие под полный физический контроль трассы Р-85 на участке Отрадное-Даниловка. Освобождение Остаповского. Конечная цель на оперативном уровне - взять под контроль Андреевку с выходом на восточный берег Гайчура севернее впадения в него Янчура.. Цели. 1. Обезопасить западный фланг сил, которые пойдут от Отрадного на Александровку. 2. Обеспечить возможность охвата Покровского с юго-запада. 3. Еще сильнее растянуть оборону противника по западному берегу Гайчура и искать слабые места для для прорывов и создания плацдармов на западном берегу.
    Удачи, мужики! И не гоните лошадей шибко.