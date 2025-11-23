WP допускает размещение «Томагавков» на Украине в качестве гарантий безопасности

Россия не допустит размещения на украинской территории европейских войск в качестве гарантий безопасности, но США могут разместить на Украине ракеты «Томагавк». Об этом пишет The Washington Post.

Ракеты «Томагавк» и Украина снова всплыли в западной прессе. Как пишет обозреватель Washington Post Давид Игнатиус со ссылкой на неназванные источники, США якобы допускают размещение ракет на украинской территории в качестве одной из гарантий безопасности. В Вашингтоне уверены, что Украина не будет использовать эти ракеты против России, иначе ни о какой поддержке США речи даже идти не может, гарантии будут признаны недействительными.



Россия не согласится на размещение европейских войск в Украине после прекращения огня. Вместо этого официальные лица США рассматривают возможность предоставления Украине «Томагавков» в качестве альтернативы.


Размещение ракет на территории Украины, не важно каких — европейских или американских, является красной линией для России. Москва никогда не даст на это согласия. По сути, это американские ракеты, управляемые американцами у границ России с минимальным временем подлета. О каких украинцах здесь может идти речь? Кто их к ракетам подпустит?

Стоит отметить, что на данный момент Россия не приняла план Трампа, все споры идут между США, Украиной и Европой. То, что в итоге из этого получится, представители США повезут в Москву. А там уже наши будут смотреть, можно с ним работать или нет. А пока российские войска наступают и продолжают освобождать территорию.
  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 13:07
    Пожар тушить бензином. Годный план. laughing
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +8
      Сегодня, 13:13
      "Пожар тушить бензином. Годный план."

      У всего запада лишь один план- поставить нас на колени и унизить! Что Трамп , что Европа все они играют в плохого и хорошего полицейского. Поэтому громим бандеровцев до самого конца!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:56
      hi Провокационная статья, скорее всего ослы направляют удар по Стреляному Уху в момент острейшего кризиса у матрасников, как во внешней, так и внутренней политике с элементами гражданской войны.
  2. Александр Х Звание
    Александр Х
    +6
    Сегодня, 13:07
    Чтобы на Украине не размещались ракеты США и Европы, надо, чтобы вместо Украины стала Новороссия- область России.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:09
    Полосатикам надо как то, чем то надавить на руководство России, продавить/реализовать свои хотелки...
    Ничего нового, если тщательнее присмотрется, разбиратся...
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +2
    Сегодня, 13:21
    Из логики WP что "США рассматривают возможность предоставления Украине «Томагавков» в качестве альтернативы", вытекает размещение "Орешника" на Кубе или Венесуэле ( в крайнем случае Готланд) в качестве гарантии не пуска "Тамагавков" по России.
    1. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 13:39
      В этом направлении, за любую "движуху". Другое не понятно, почему до сих пор, наших военных баз там нет?
    2. Fisher Звание
      Fisher
      -1
      Сегодня, 13:42
      Тут есть небольшая нестыковка. США могут сейчас и в будущем, если Украина останется, разместить там что угодно и беспрепятственно пополнять запасы в случае расхода, как они сейчас это делают например с химерами или атакамсами, оставаясь как бы не стороной конфликта. Стреляют украинцы, а мы не причем, мы за мир и тд и тп.Насчёт Кубы и Венесуэлы я сильно сомневаюсь, что мы сможем нечто подобное повторить.
    3. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 14:53
      "Орешник" это конвенциальный комплекс БРСД РС-26 "Рубеж", заменить заряды на боеголовки с ТЯБЧ не думаю, что большая проблема, если протащить хоть одну машину на Кубу, СШП взвоют, это не стационарный комплекс как во время Карибского кризиса, засекут - ещё до взлёта самолётов или ракет комплекс уедет далеко от зоны поражения, и куда не известно, всегда планируются несколько маршрутов эвакуации
  5. Ныробский Звание
    Ныробский
    +6
    Сегодня, 13:22
    В таком случае надо и нам объявить о том, что ради соблюдения "паритета и спокойствия" мы равномерно уложим вдоль побережья США штук "дцать" Посейдонов т.к. гарантии должны быть взаимными.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 13:45
      А они там разве ещё не лежат?
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        0
        Сегодня, 13:57
        Цитата: роман66
        А они там разве ещё не лежат?

        Хотелось бы верить в то, что они уже уложены и терпеливо ждут своего часа yes
  6. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 13:25
    Эти журнопутаны нагнетают явно по указке деРмократов. Издание хоть и претворяется "независимым" (уже смешно- независимость в США), но явно тяготеет к дЭмократам. Подобные статейки это бочка пороха под планом Апельсина. winked
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 13:25
    Обозреватель Washington Post как обычно какую-то чушь написал.
  8. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +1
    Сегодня, 13:32
    Россия тоже допускает нахождение Российских ракет на Кубе , Венесуэле и Никарагуа , чтоб противодействовать украинским и европейским экстремистским нападкам на Россию !
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      -2
      Сегодня, 14:12
      Солидарен. Но. Для этого нужны Настоящие Политики, которые не боятся, принимать решения направленные исключительно на пользу Родине.
  9. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 13:34
    Вангую, Зе и его еврохозяева отвергнут план Трампа, тогда его повезут в Москву, там его подкорректируют в сторону еще более жесткую для б/у и скажут - вы не хотели принять более мягкий план теперь вам надо принять этот. Замечательный способ для Трампа умыть руки.
  10. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 14:16
    но США могут разместить на Украине ракеты «Томагавк». Об этом пишет The Washington Post.

    А ядерный удар США не хотят получить?
  11. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 14:38
    WP допускает . А МО РФ нет ... Сорян, англосаксы , но нет. Не ваша это война , и земля тоже не ваша . Мы же к вам в Мексику и Техас не лезем , хотя очень хотелось бы. Вот и вы не суйтесь туда где вам нет места