Депутат ВРУ назвал потери украинской армии с начала СВО

Потери украинской армии только убитыми составляют более полумиллиона человек, примерно такое же количество раненых. Такие цифры озвучил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности Ивченко.

Нардеп выступил на украинском телевидении, где, отвечая на вопрос ведущего о возможных потерях украинской армии, заявил, что ВСУ с начала СВО только «двухсотыми» потеряли более 500 тысяч человек, да такое же количество «трехсотых», потерявших возможность воевать. При этом на уточняющий вопрос о том, уверен ли он в таких цифрах, Ивченко заявил, что в реальности они гораздо больше.



Более 500 тысяч человек двухсотые, примерно такое же количество — трехсотые. Но я считаю, что эти цифры могут быть больше.


Такому заявлению нардепа удивляться не стоит, все они в курсе реальных потерь украинской армии, сейчас просто идет «прогрев» Украины перед капитуляцией, которую так или иначе подпишет Зеленский. Сейчас ряд депутатов ВРУ выступает с позиции, что войну надо заканчивать по одной, но простой причине — некому воевать.

В реальности названные Ивченко цифры потерь гораздо больше, ведь он не учел пропавших без вести. По некоторым данным, озвученным недавно в Совбезе ООН, Украина могла потерять до 1,7 млн человек. Но точно посчитать получится только после окончания конфликта. Это только у Зеленского «потерь нет».
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 13:35
    Ни какой капитуляции зеленский подписывать сейчас не будет.Единственный для него вариант это испортить трампу день благодарения и продолжить войну с коалицией желающих против России.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      -1
      Сегодня, 14:05
      Если всё будет на основе телеги от Дронни, не дай Бог - то это ещё вопрос, чья будет капитуляция-то...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 14:29
      hi У Стреляного Уха есть дела поважнее в День благодарения даровать жизнь индюшке, нежели беспокоиться состоянием дел у жыдо наркофюрера.
      Своё оружие с прибылью пингвины всегда продадут гейропе.
  2. Maluck Звание
    Maluck
    +3
    Сегодня, 13:36
    Обычно раненных бывает раза в три четыре больше убитых, а у него какой то подозрительный паритет.
    1. старпом Лом Звание
      старпом Лом
      +3
      Сегодня, 13:43
      Цитата: Maluck
      Обычно раненных бывает раза в три четыре больше убитых

      Это если их эвакуировать и лечить , а не бросать в окопах а то и сразу добивать или разбирать на органы для экспорта в "цветущий сад". Это нетипичное соотношение скорее придает еще больше достоверности данным.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +3
      Сегодня, 13:44
      Обычно раненных бывает раза в три четыре больше убитых

      Если повнимательнее почитать статью то сказано про раненных которые не способны в дальнейшем воевать то есть попросту калеки. А так да раненых всегда даже не в три-четыре раза а может и больше чем убитых. А бывают раненные по несколько раз.
  3. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 13:36
    Я думаю к следующему месяцу можно смело заявлять о 2 000 000 потерь ВСУ.
  4. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 13:40
    у Зеленского «потерь нет».

    У него естественно потерь нет, в имущественном и финансовых планах.
  5. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 13:42
    Просто "дезертиров" из разряда "без вести пропавшие" явно больше 500 тыс. На войне как ни оценивай потери всегда идет занижение по сравнению фактическими.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 13:44
    Чубатые начинают о чем то " догадываться"..) Может,зря скакали?.. Морды свинорылые.(((
  7. Симаргл Звание
    Симаргл
    0
    Сегодня, 13:47
    Зеленский, вроде, о потерях особо не распространяется - у него везде наступление (переходящее в бегство, но это детали)
  8. Винни76 Звание
    Винни76
    +3
    Сегодня, 13:56
    Имхо количество потерь на Украине непринципиально. С учетом количества уехавших и экономической ситуации эта страна не жилец. Даже если война закончится прямо сейчас.
    Понятное дело, Европа сможет какое-то время вливать ресурсы чтобы гальванизировать труп.
  9. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    -1
    Сегодня, 14:04
    Исторически соотношение раненых к убитым составляло 3/1
    Так что если убитых 500 ,то раненых втрое больше
    Возможно что этот депутат имел ввиду раненых ,которые попадают в категорию "безвозвратные потери "
    То есть получивших увечья ,которые более не позволяют их считать подлежащим мобилизации
  10. wku Звание
    wku
    -1
    Сегодня, 14:04
    так на сайте радуются высоким потерям ВСУ, не подозревая или просто гоня от себя мысли от того,потери обеих армий взаимосвязаны. в той или иной пропорции.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      Сегодня, 14:31
      Да, нам пропагандисты внушают разными приёмами, что с нашей стороны потери чуть ли не в десятки раз меньшие. Но это всё-таки потери, и потери лучших людей ! Особенно стараются в случаях, когда показывают величины "обмена телами"... Пока можно отметить положительно лишь одно : действия российских армий исходят из целей, прежде всего, нанести противнику наибольшие потери, не подвергая свои силы риску и "жуковскому" соблазну "мясных штурмов" ради отвоёванных площадей и УР-ов. Впечатление, что наше командование к концу четвёртого года СВО нашло эффективные способы ведения БД !
    2. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      0
      Сегодня, 14:35
      А в какой интересно пропорции они взаимосвязаны ?
      Или вы думаете что эти пропорции всегда и любой войне неизменны ?
      Ошибаетесь
  11. navigator777 Звание
    navigator777
    +2
    Сегодня, 14:15
    Цитата: Maluck
    Обычно раненных бывает раза в три четыре больше убитых, а у него какой то подозрительный паритет.

    Имеются ввиду инвалиды, которые уже не повоюют.
  12. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:21
    Сколько сгинуло народа сейчас можно оценивать очень примерно... тут даже не туман войны, в этом вопросе сплошная муть... soldier