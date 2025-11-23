Более 500 тысяч человек двухсотые, примерно такое же количество — трехсотые. Но я считаю, что эти цифры могут быть больше.

Потери украинской армии только убитыми составляют более полумиллиона человек, примерно такое же количество раненых. Такие цифры озвучил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности Ивченко.Нардеп выступил на украинском телевидении, где, отвечая на вопрос ведущего о возможных потерях украинской армии, заявил, что ВСУ с начала СВО только «двухсотыми» потеряли более 500 тысяч человек, да такое же количество «трехсотых», потерявших возможность воевать. При этом на уточняющий вопрос о том, уверен ли он в таких цифрах, Ивченко заявил, что в реальности они гораздо больше.Такому заявлению нардепа удивляться не стоит, все они в курсе реальных потерь украинской армии, сейчас просто идет «прогрев» Украины перед капитуляцией, которую так или иначе подпишет Зеленский. Сейчас ряд депутатов ВРУ выступает с позиции, что войну надо заканчивать по одной, но простой причине — некому воевать.В реальности названные Ивченко цифры потерь гораздо больше, ведь он не учел пропавших без вести. По некоторым данным, озвученным недавно в Совбезе ООН, Украина могла потерять до 1,7 млн человек. Но точно посчитать получится только после окончания конфликта. Это только у Зеленского «потерь нет».