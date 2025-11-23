Сотни тысяч украинцев не могут продлить документы на пребывание в США

3 363 49
Сотни тысяч украинцев не могут продлить документы на пребывание в США

В рамках антимиграционной политики администрации Трампа сотни тысяч украинцев, перебравшиеся в Штаты и получившие временные разрешения на жительство в качестве беженцев в период правления Байдена, лишатся права на их продление. Соответственно, они перейдут в разряд нелегалов и подлежат депортации.

Агентство Reuters пишет со ссылкой на данные американского правительства, что в ближайшее время почти 200 тысяч украинцев могут лишиться своего правового статуса из-за задержек с его продлением. С апреля 2022 года по официальным данным в рамках гуманитарной программы, запущенной тогдашним президентом Джо Байденом, в США въехали около 260 тыс. граждан Украины.

Однако все поменялось после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С мая 2025 года американские ведомства обработали лишь около 1,9 тыс. заявок украинцев на продление законного пребывания в стране. Да и это решение было принято после судебных вердиктов. Многие украинцы после проверок потеряли легальный статус, разрешения на работу и доступ к медстраховке.

Часть из них уехала в Канаду, Европу или Южную Америку. Впрочем, и в ЕС им уже не столь рады, как это было в первое время после начала конфликта. Власти европейских стран ужесточили правила пребывания в стране украинских беженцев, они лишаются льгот, резко уменьшается размер пособий.

Помимо этого, даже для легально пребывающих в США украинцев ужесточились правила. Летом в силу вступил обязательный дополнительный сбор, с этого момента сверх прежних 1325 долларов необходимо доплатить еще тысячу.

Ранее спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей из Соединенных Штатов было возвращено 50 депортированных украинцев. Официально объявлено о высылке еще 80 граждан Украины, «незаконно проживающих на территории США». Вскоре ожидается резкое увеличение количества таких «возвращенцев».

Пока еще проживающие в США украинцы жалуются, что стараются не появляться на улице, где могут быть арестованы, помещены в депортационный изолятор, а затем возвращены на родину. Мужчины-мигранты более всего боятся, что на Украине их сразу мобилизуют и отправят на фронт.

49 комментариев
  1. Askiz Звание
    Askiz
    +8
    Сегодня, 13:43
    Сейчас их со всех стран будут гнать))) санными тряпками
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 13:47
      а кому нужны халявщики? только требовать горазды. они думают что им платить обязаны только за то, что они вонять на улицах будут, обернувшись в свой жовто-блакитный...
    2. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 13:53
      Санные - это к саням относится? lol
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 14:05
      Askiz
      Сегодня, 13:43
      Сейчас их со всех стран будут гнать))) санными тряпками

      hi Well come ту Африка!
      Правда, в Африке белым господам придётся пахать на фермах у африканцев. crying
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 14:07
        ...сильно подозреваю что их потом и африканцы вышибать начнут....
    4. Baro Звание
      Baro
      -2
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Askiz
      Сейчас их со всех стран будут гнать))) санными тряпками

      украинец -это уже диагноз !!! Мы их примем на восточном фронте ..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 14:11
        на ЛБС они нам как раз не нужны. можно скрипя зубами согласится их там же и прикапывать чтобы не пахли...
        1. Baro Звание
          Baro
          0
          Сегодня, 14:39
          Цитата: Nexcom
          на ЛБС они нам как раз не нужны. можно скрипя зубами согласится их там же и прикапывать чтобы не пахли...

          Боятся падлы..Дмитрий !! Типо идите и наемники их там в заград отрядах с поляками их гонят .Но они разбегаются как зайцы И даже дроны за ними не угонятся )) ..
          Вон скоро из США пришлют депортиованных Эти от выстрела с визгом будут разбегаться Что с ними делать ? Обратно в США отправлять или в Израиль ? crying
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 14:19
      Сцанными...Так же как и у нас на Кубани в 2014 году.Тут их приняли хорошо.Но они начали злоупотреблять гостеприимством.Работать не хотят,ведут праздный образ жизни.А люди по станицам бегали ,собирали для них помощь..Эти беженцы в большинстве своем на неплохих машинах,одеты-обуты...Короче-выгнали их отсюда.А в Штатах?Там своих бездельников хватает,зачем им еще.Тут я понимаю Трампа.Из этого сброда максимум четверть работящие,а так по большому-халявщики.
    6. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:20
      А в каких странах их любят?.. Только в нашей. Да и то, в прошедшем времени.
      1. Baro Звание
        Baro
        0
        Сегодня, 14:47
        Цитата: Андрей Николаевич
        А в каких странах их любят?.. Только в нашей. Да и то, в прошедшем времени.

        Предателей обычно используют и ликвидируют !! украинец уже ругательное стало и диагноз .. Вякнут и их просто топтать начнут по всему миру !! ..
        Ну а Русскии иди ко мне и на колени вставаяЙ ..Допрос будет !! Ктотакой ,рубаху сними наколки покажи ....! Нет хорошо ..А есть опана все уводите и в расход ..Это как СС ,у них там номерки были подмышкой Кончал сразу !!
    7. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:24
      Цитата: Askiz
      Сейчас их со всех стран будут гнать))) санными тряпками

      Если зелепука подпишет мирный план, то это случится почти наверняка поскольку в странах их пребывания им скажут, что на украине восцарился мир и им больше ничего не угрожает, а по сути, начав процедуру депортации бандерлогов до хаты, запад проведёт доукомплектование ВСУ для следующей зарубы с Россией. Думается так, что таки образом 200-300 тысяч штыков, боеспособного возраста, они рекрутируют не напрягаясь. winked
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 13:44
    ...лижите дальше Хозяину, какелы. вам показали кто вы для Хозяина... laughing
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:54
      .лижите дальше

      Они бы и рады..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 13:55
        от ботинка их отлучают??? беда, беда.... lol
        1. роман66 Звание
          роман66
          +1
          Сегодня, 13:55
          Видать, не справились...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 13:56
            угу. Хозяина шершавость их языка не устроила.... wassat
            1. роман66 Звание
              роман66
              +1
              Сегодня, 13:57
              Критику никто не любит, да и воняют...
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                0
                Сегодня, 13:58
                Их мнение уже даже Хозяина мало волнует. Но до них не доходит....

                зы конструктивную критику нормальные люди обычно воспринимают...
                1. роман66 Звание
                  роман66
                  +2
                  Сегодня, 14:00
                  Да, на "звезд экрана" больше не тянут... Надоел репертуар
                  1. Nexcom Звание
                    Nexcom
                    +1
                    Сегодня, 14:01
                    Репертуар уже не просто надоел. Репертуар уже адски утомил.
              2. Baro Звание
                Baro
                -1
                Сегодня, 14:18
                Цитата: роман66
                Критику никто не любит, да и воняют...

                Кровью и трупми ..
            2. Baro Звание
              Baro
              0
              Сегодня, 14:14
              Цитата: Nexcom
              угу. Хозяина шершавость их языка не устроила.... wassat

              Предателей никто не любит ,особенно когда кучу денег в них вложили ..Там уже по моему триллион на войну с Русским миром ..!! И еще в Киеве кагал засел !!! Качают доллар Вальцманы Зеленские мидичи и т.д.Колломойский ещк выйдет )))
              А майдан помнится Западу обошелся в 5 лярдов и печеньками со снайперами ))
              Мы им еще репарации предъявим за Аллею Ангелов в Донецке и т.д
              Твари они все !! Ролдолжаеи мочить ..
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 13:54
    https://max.ru/tsargrad/AZqwE_QaNX0

    да вот кстати - там видео. ознакомьтесь. кретины они и есть кретины... такому бреду апплодируют....
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:55
    Чем больше бандеровцев уедет из Украины, том легче оставшимся будет адаптироваться к мирной жизни .
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 13:59
      интересно, куда эта бандерва рванёт? на пару барж бы их и "айсберг" им, чтобы "титаник" получился.
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 14:01
        Канада, ФРГ и Франция. Может еще Аргентина и какие-нибудь латиноамериканские страны.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 14:23
          Пусть в Африку их всех свозят. Там тепло.. И свиней разводить можно,круглый год. Чем не " ридна и незалежна "?)
          1. Дилетант Звание
            Дилетант
            +2
            Сегодня, 14:25
            В Африке работать надо. А они уже отвыкли да и квалификацию потеряли. В Африке за хождение с плакатами "Хай живе и пасэтся" никто кормить не будет. no
            1. Андрей Николаевич Звание
              Андрей Николаевич
              0
              Сегодня, 14:45
              Да. Там надо работать. Но зато там свиней много- диких. Лови,ешь и лежи себе на солнышке,загарай.. И мечтай о " вольной и незалежной")
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 13:57
    Закономерная реакция на участие нелегалов в американской политике в составе организованных групп. Ни одно государство, имеющее хоть минимально адекватную власть (наших странных ребят не берем) ни в коем случае не потерпит таких вещей.
    Уже организация диаспор подпадает под статьи о "разжигании межнациональной розни" и представляет для государства огромную опасность. Только очень щедрые... Впрочем это другая история. Но, когда какие то люди используют граждан другой страны как политический таран в своей, такие вещи могут разрушить государство вообще. Даже вроде бы мощное и устойчивое.
    Так что "пехоту" подобных организаций вышлют, и постараются закинуть именно на передовую. А организаторов... если американцы еще сохранили хоть часть прежнего своего стиля, этим тупо не выжить. Не могу сказать, что я им сочувствую)
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:58
    Копайте схроны,валите в партизаны,создавайте "гуляй поля"-опыт имеется.....покажите пин досам как жить надо. Только сначала надо поскакать в кастрюлях перед Белым домом-вот только успеют ли,перед отправкой к бандере?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 14:03
      Там кастрюльных амерская Нац.Гвардия быстро приструнит за прыжки. Это не в Куеве скакать. Доня их уже начал выкидывать из Штатов.
  7. Белый ветер
    Белый ветер
    -7
    Сегодня, 14:00
    Зато уехавших из России сотни тысяч русских после 2022 никто домой не возвращает. И продолжают уезжать. Семьями. Зачастую это небедные и образованные люди. А вместо них миллионы мигрантов из средней азии.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 14:09
      Цитата: Белый ветер
      Зато уехавших из России сотни тысяч русских после 2022 никто домой не возвращает.

      А надо возвращать? Они свой выбор сделали, пусть там и остаются, если им Родина не мила.
      1. Белый ветер
        Белый ветер
        -4
        Сегодня, 14:13
        Действительно. Пущай валят. При такой низкой рождаемости и количества уехавших, плюс потери в Сво, однажды мы станем провинцией Узбекистана.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 14:14
        Полностью согласен, Монтесума yes
        Абсолютно! А то - чуть что и свинтили, потом опять раз и вернулись как "по-теплее" стало.... Что за проституирование? "Родина там где жопа в тепле" (с)????
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +2
          Сегодня, 14:19
          Дмитрий, не только не жаль "поуехавших", а жаль, что вот такие ещё здесь задержались.
          МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Видное назначил семь лет колонии стюардессе "Уральских авиалиний" Варваре Волковой, признав ее виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

          "Суд признал Волкову виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти) и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в суде.

          Как установлено судом, в январе Волковой в социальных сетях попался ролик о действиях российского танкиста на специальной военной операции, к которому она начала испытывать неприязнь из-за его участия в СВО. Позднее она увидела его в телевизионной передаче. Она нашла телефон танкиста, позвонила ему и высказала угрозы. Позднее в чате деревни Сапроново в Подмосковье Волкова написала ряд постов в поддержку СВО. В одном из них она заявила о готовности угостить военнослужащих ВСУ чаем, если те захватят Подмосковье.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 14:21
            Да, читал об этом. Жаль что она с Урала..... К сожалению такие "тупые пелотки" есть.... Предполагаю что за 7 лет зоны ей "кастрюльку" прочистят, может зачатки мозга и зародятся...
    2. codetalker Звание
      codetalker
      0
      Сегодня, 14:32
      Судя по всему, не такие уж и образованные… Или образование на пользу не пошло. В любом случае, у нас свободная страна, пусть едут, плакать не будем.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:02
    Испорченный семейный отпуск Венса в марте 2025 г аукнулся украинцам ? Идиоты сидели бы тихо со своими жевто- блакитными тряпками ,голосовали бы за Трампа - смотришь жизнь удалась.А так да мы ,да я .Могут ехать в Финляндию- будут использоваться как олени ,их хотябы кормят.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:05
      ...там беда, в Финляндии то - "оленей" салом не кормят... wassat
      Андрей hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 14:17
        Дмитрий hi В Финляндии бяда ,ушлыми финами и украинцами в турбизнесе в качестве рабов использовались непальцы и украинцы.Так скандальчик местного пошиба.Ягель в Финляндии тоже сейчас подорожал.
  9. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 14:06
    Нам предлагают их пожалеть?
  10. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +1
    Сегодня, 14:16
    Цитата: Nexcom
    ...лижите дальше Хозяину, какелы. вам показали кто вы для Хозяина... laughing

    Закончилось Весь мир с нами
    laughing
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:23
    Соответственно, они перейдут в разряд нелегалов и подлежат депортации.
    . Вопрос... если и правда начнут депортировать, то куда и как???
  12. egor_burlak
    egor_burlak
    -1
    Сегодня, 14:23
    О как, а встречали-то как богов. Правда 80 депортированных из 200 тыс. нелегалов - это такая себе цифра. Вот если бы все эти 200 тыс. отправили на родину, тогда было бы интересно. А пока что это просто болтовня.
  13. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 14:25
    Ой ёй, халява закончилась? Ну надо же, неожиданность какая, а то там своих бездельников нет
  14. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 14:41
    Лишь бы они их на фронт не погнали. Ну а так, они для Руси конечно отрезанный ломоть.