Сотни тысяч украинцев не могут продлить документы на пребывание в США

В рамках антимиграционной политики администрации Трампа сотни тысяч украинцев, перебравшиеся в Штаты и получившие временные разрешения на жительство в качестве беженцев в период правления Байдена, лишатся права на их продление. Соответственно, они перейдут в разряд нелегалов и подлежат депортации.Агентство Reuters пишет со ссылкой на данные американского правительства, что в ближайшее время почти 200 тысяч украинцев могут лишиться своего правового статуса из-за задержек с его продлением. С апреля 2022 года по официальным данным в рамках гуманитарной программы, запущенной тогдашним президентом Джо Байденом, в США въехали около 260 тыс. граждан Украины.Однако все поменялось после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. С мая 2025 года американские ведомства обработали лишь около 1,9 тыс. заявок украинцев на продление законного пребывания в стране. Да и это решение было принято после судебных вердиктов. Многие украинцы после проверок потеряли легальный статус, разрешения на работу и доступ к медстраховке.Часть из них уехала в Канаду, Европу или Южную Америку. Впрочем, и в ЕС им уже не столь рады, как это было в первое время после начала конфликта. Власти европейских стран ужесточили правила пребывания в стране украинских беженцев, они лишаются льгот, резко уменьшается размер пособий.Помимо этого, даже для легально пребывающих в США украинцев ужесточились правила. Летом в силу вступил обязательный дополнительный сбор, с этого момента сверх прежних 1325 долларов необходимо доплатить еще тысячу.Ранее спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко сообщил, что через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей из Соединенных Штатов было возвращено 50 депортированных украинцев. Официально объявлено о высылке еще 80 граждан Украины, «незаконно проживающих на территории США». Вскоре ожидается резкое увеличение количества таких «возвращенцев».Пока еще проживающие в США украинцы жалуются, что стараются не появляться на улице, где могут быть арестованы, помещены в депортационный изолятор, а затем возвращены на родину. Мужчины-мигранты более всего боятся, что на Украине их сразу мобилизуют и отправят на фронт.