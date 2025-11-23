ВС РФ начали движение к Славянску с востока, взяв село Петровское

Российские войска активизировались на еще одном участке фронта южнее Северска. Как сообщает Минобороны, штурмовые подразделения группировки войск «Южная» взяли населенный пункт Петровское (Пазино — укр.).

На Северском направлении очередной успех у подразделений «Южной» группировки войск. По данным военного ведомства, наши бойцы взяли небольшое село Петровское Бахмутского района ДНР, в 2016 году переименованное в Пазено. Подробностей нет, ранее оно в сводках не упоминалось. Видимо, был рывок наших войск от Васюковки или Федоровки с последующим занятием села.



Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Петровское Донецкой Народной Республики.



Как предполагается, на этом участке фронта наши пошли вперед в направлении Славянка, открывая еще одно направление. Сейчас группировка «Запад» взламывает оборону Красного Лимана, чтобы выйти к Славянску с севера, а здесь наши будут идти с востока. Таким образом, наступление на Краматорско-Славянскую агломерацию будет идти с двух сторон.

Стоит отметить, что активные бои на данном участке Северского направления велись еще весной этого года, когда наши взяли Васюковку. Потом возобновились, но в направлении Северска. Теперь ВС РФ пошли в западном направлении.
  Baro
    Baro
    +5
    Сегодня, 14:20
    Легендарный Славянск !!! Берегите себя Русские дружины ..Возможно и штурмовать не придется ..ВСЕ Рухнет !! Бегает хрипатый по ес ..))) Кончат его своя же охрана из ми-6 Галсткука не носит ..хехе
    Но резинка на трусах есть !! Ледоруб могут найти
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:22
    ❝ ВС РФ начали движение к Славянску с востока ❞ —

    — «Значит нам туда дорога!» © ...
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:22
    А всу на все встречи с хозяевами на западе таскают свои стенды с картами по ЛБС ,чтобы их устаканить с реальностью потребуются недели. Зеленский будет отчаянно сопротивляться русской реальности.
  Napayz
    Napayz
    +1
    Сегодня, 14:24
    Думаю, что удавка для Северска пройдёт по линии Петровское - Кривая Лука - Ямполь
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:25
    Очевидное... значит нам туда дорога.
    Удачи нашим воинам! soldier
  Chersky
    Chersky
    +2
    Сегодня, 14:31
    Неплохой такой бросок на 4 км через поля. Дай Бог!