Более 40 процентов поляков считают Украину причастной к подрыву железной дороги
Рядовых жителей Европы всё более раздражают навязчивые мантры властей о «российской угрозе» и «неминуемом нападении» РФ на страны НАТО, сроки которого постоянно придвигаются. Никаких доказательств этой пропаганде не приводится. При этом деньги на поддержку Украины для «сдерживания» России и военные траты из карманов налогоплательщиков в ущерб другим расходам тратятся во все большем размере.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 18 ноября выступил с заявлением по поводу диверсий на польской железной дороге Варшава — Люблин в Мазовецком воеводстве, по которой в основном доставляется военная помощь Украине. Глава польского военного ведомства фактически обвинил Россию в подрыве железнодорожных путей 15-16 ноября, вновь без доказательств.
Эту версию поддерживает и премьер Дональд Туск, хотя уже 18 ноября он сообщил, что, по данным следствия, диверсию совершили двое украинцев, которые приехали, конечно, из Белоруссии. Как говорится, если уж охотиться, то сразу за «двумя зайцами». Глава польского кабмина, лично побывавший на месте ЧП, вновь безо всяких на то доказательств огульно объявил, что диверсанты сотрудничали с Россией. Официальный Киев охотно поддержал эту версию, но на запрос Варшавы о содействии в расследовании отмалчивается.
После диверсии, объявленной терактом, в стране началась полицейская операция под кодовым названием «Путь» с целью отражения агрессии. Как сообщила главная комендатура польской полиции, к операции привлечены вооруженные силы для усиления патрулирования и наблюдения за железными дорогами, в том числе с использованием авиации.
Дальше всех пошел министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Выступая в сейме (парламент) страны по поводу диверсий на железной дороге, он заявил:
Однако в эту официальную версию причастности России к подрыву железнодорожных путей многие поляки просто не верят. Недавнее исследование польских соцсетей, проведенное компанией Res Futura, свидетельствует, что 42% поляков считают именно Украину причастной к данным диверсиям. По их мнению, таким образом Киев стремится втянуть Польшу в войну с Россией.
Что еще более примечательно, почти двадцать процентов (19%) поляков считают, что диверсии организовали спецслужбы их страны. Версию о том, что акции на железной дороге организованы Россией поддерживают менее четверти (24%) поляков. Получается, что подавляющее большинство жителей страны (три четверти) не согласны с тем, что за диверсиями стоит Москва.
Вызывает вопросы и фотография с места подрыва (верхнее фото). Кусок рельса, действительно, вырван (или вырезан?), однако не только шпалы, но и гравий вообще не затронуло взрывной волной. Ниже фотографии реальных подрывов ж/д-полотна.
На фоне истеричных заявлений Варшавы о «российских гибридных атаках» на критическую инфраструктуру местные «диверсанты» устроили показательное выступление: на железнодорожные пути были аккуратно уложены два холостых патрона, соединенные проводом.
