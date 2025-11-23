Туск усомнился, что авторами «плана Трампа» были американцы

Польский премьер-русофоб Дональд Туск усомнился в авторстве мирного «плана Трампа». По мнению поляка, документ писали не американцы.

Туск заявил, что готов работать над мирным планом по Украине, но сначала он хотел бы узнать, кто на самом деле является автором этого документа и где он был написан. Вероятней всего, польский премьер обратил внимание на распространяющуюся некоторыми СМИ версию, что план якобы был написан Россией. Хотя сегодня глава Госдепа США Марко Рубио четко и ясно сказал, что план целиком и полностью был написан в Вашингтоне.



Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан.


А вообще этот фейк был запущен группой американских сенаторов-ястребов, выступающих против мирного соглашения по Украине, да и вообще против России. Есть в Конгрессе США такие не совсем адекватные люди. Вот они и заявили, что это не план, а просто «список пожеланий русских». Да еще накануне республиканец Майк Раундс заявил, что Белый дом якобы не несет ответственности за представленный план, потому что он «выглядит так, будто изначально был написан по-русски».

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг все домыслы, заявив, что документ американский, составленный с учетом пожеланий обеих сторон конфликта.
  1. алек Звание
    алек
    +3
    Сегодня, 15:08
    Ну а мы сомневаемся в психическом здоровье Туска. Ведь для России такой план не отвечает национальным интересам
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 15:11
      У Туска хроническое обострение русофобии. Наши такую дичь написать не могли. Там такое, что принципиально не устроит Россию.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +2
        Сегодня, 15:15
        документ американский, составленный с учетом пожеланий обеих сторон конфликта.
        Странные пожелания, если не сказать больше !
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:38
        Цитата: Павел_Свешников
        У Туска хроническое обострение русофобии.

        Это хорошо, что на женевской сходке будут присутствовать такие шизофреники. Во-первых, провалят принятие "мирного плана", а во-вторых, ещё больше рассорят ЕС (и Украину заодно) с Вашингтоном.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 16:06
      У старухи Шапокляк родился сын с большим носом и оттопыренными ушами. Чебурашка заявил, что он с Геной не при делах...
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 17:18
      Чего бы там ни говорили враги и ястребы российского народа и Отечества, 28 попугаев Стреляного Уха не сумеют обвести наши ВС РФ в СВО, достигающие международных дипломатических успехов военным путём.
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 15:12
    Сколько же от этой Польши вони?
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +2
    Сегодня, 15:17
    Готов он работать над планом...))) Кто же тебя допустит? )))
    1. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      +1
      Сегодня, 15:41
      республиканец Майк Раундс заявил, что ... представленный план, ... «выглядит так, будто изначально был написан по-русски».

      Мне интересно, каким образом данный республиканец сумел понять, что план "выглядит"?! так как будто его писал русский, по запаху что ли?. Разве что на бумаге были водяные знаки в русском стиле. Тоже мне Достоевский! Туда же Туск. С ума они что ли там посходили? Закусывать надо!
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        Сегодня, 16:16
        Мне интересно, каким образом данный республиканец сумел понять, что план "выглядит"?! так как будто его писал русский, по запаху что ли?. Разве что на бумаге были водяные знаки в русском стиле.
        План, который этот самый Раундс видел, полагаю, был написан на листе А4, но по русски, химическим карандашом. На бумаге жирные пятна от пальцев, стойкий запах селедки и спирта... wassat
        Если серьезно, то "ястребы" в США и ЕС, продолжающие (получать откаты) топить за БД, даже в нынешней, безвыходной для ВСУ ситуации, пытаются помимо поддержки поставок военной продукции на Украину (несомненно, не просто так), снизить доверие к Трампу. Нам, в общем то, фиолетово, грызутся они там, за океаном, или нет. Я уверен, что СВО будет продолжаться до достижения всех поставленных целей. .
  4. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 15:25
    дональда туска понять можно, он старается сделать все от него возможное, что бы максимально сократить поголовье бандеровского крупного рогатого скота laughing
  5. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 15:27
    Если бы Русские написали какой-то план, то первым пунктом надо было - "Ввод окупационных войск с одновременным расформированием ВСУ". Остальные пункты продолжающие первый.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:33
    Если смотреть план из 28 пунктов ,ясно видно чьи пожелания учтены в основном - Украины.За нами только 100 % Крым. bully