Вместе с лидерами Европы, Канады и Японии мы заявили о готовности работать над 28-пунктным планом, несмотря на некоторые оговорки. Однако, прежде чем начать работу, было бы хорошо точно знать, кто является автором плана и где он был создан.

Польский премьер-русофоб Дональд Туск усомнился в авторстве мирного «плана Трампа». По мнению поляка, документ писали не американцы.Туск заявил, что готов работать над мирным планом по Украине, но сначала он хотел бы узнать, кто на самом деле является автором этого документа и где он был написан. Вероятней всего, польский премьер обратил внимание на распространяющуюся некоторыми СМИ версию, что план якобы был написан Россией. Хотя сегодня глава Госдепа США Марко Рубио четко и ясно сказал, что план целиком и полностью был написан в Вашингтоне.А вообще этот фейк был запущен группой американских сенаторов-ястребов, выступающих против мирного соглашения по Украине, да и вообще против России. Есть в Конгрессе США такие не совсем адекватные люди. Вот они и заявили, что это не план, а просто «список пожеланий русских». Да еще накануне республиканец Майк Раундс заявил, что Белый дом якобы не несет ответственности за представленный план, потому что он «выглядит так, будто изначально был написан по-русски».Госсекретарь США Марко Рубио опроверг все домыслы, заявив, что документ американский, составленный с учетом пожеланий обеих сторон конфликта.