Украинские беспилотники впервые добрались до Архангельской области
Киевский режим продолжает расширять географию ударов по России, сегодня украинские беспилотники добрались до Архангельской области. Об этом сообщает российское Минобороны.
Украинские БПЛА самолетного типа впервые долетели до Архангельской области России. Ранее в сводке этот регион не попадал. Согласно данным военного ведомства, сегодня днем в период с 9 утра и до 13 часов дня средствами ПВО были сбиты и перехвачены 10 украинских беспилотников, из которых два над Архангельской областью. Подробности военные традиционно не раскрывают, лишь констатируют сам факт.
С 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: (...) два – над территорией Архангельской области (...).
Власти региона никак не комментируют эту информацию, на сайте губернатора вообще нет упоминания об атаке беспилотников. Однако, по данным местного портала «29.ru», сегодня в Архангельске начались проблемы с мобильным интернетом. Временные ограничения связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей области».
Ранее Зеленский поставил задачу расширить географию ударов по России, чтобы нанести как можно больший ущерб российской экономике.
