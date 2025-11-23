Украинские беспилотники впервые добрались до Архангельской области

Киевский режим продолжает расширять географию ударов по России, сегодня украинские беспилотники добрались до Архангельской области. Об этом сообщает российское Минобороны.

Украинские БПЛА самолетного типа впервые долетели до Архангельской области России. Ранее в сводке этот регион не попадал. Согласно данным военного ведомства, сегодня днем в период с 9 утра и до 13 часов дня средствами ПВО были сбиты и перехвачены 10 украинских беспилотников, из которых два над Архангельской областью. Подробности военные традиционно не раскрывают, лишь констатируют сам факт.



С 9:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов: (...) два – над территорией Архангельской области (...).



Власти региона никак не комментируют эту информацию, на сайте губернатора вообще нет упоминания об атаке беспилотников. Однако, по данным местного портала «29.ru», сегодня в Архангельске начались проблемы с мобильным интернетом. Временные ограничения связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей области».

Ранее Зеленский поставил задачу расширить географию ударов по России, чтобы нанести как можно больший ущерб российской экономике.
    Сегодня, 15:35
    Почему всех так удивляет? Их запускают, с нашей территории уже давно известно, очень много сочувствующих здесь, они и помогают.
      Сегодня, 15:53
      Одна из модификаций "Лютого" летит на 2000 км.
        Сегодня, 16:58
        Украинские беспилотники впервые добрались до Архангельской области

        Русским БПЛА тоже не мешало-бы уже добраться до улицы Банковой... winked
    Сегодня, 15:35
    Вопрос откуда они летели - из Финляндии или Прибалтики? Скорее всего Финляндии.
      Сегодня, 15:53
      Dart2027
      откуда они летели - из Финляндии или Прибалтики?

      Ранее Зеленский поставил задачу расширить географию ударов по России

      Разницы нет откуда они летели. Долго еще будем играть в поддавки с укpoзадым чмoшником, или пора ответить уже по статусу военной державы.
    Сегодня, 15:40
    Простите - но тут есть только два вывода. Либо ПВО страны у нас отсутствует как класс, либо эти железяки запускаются ну вот ни фига не с территории Цэгабонии... И даже пожалуй не с территории НАТО. А конкретно с нашей. Иначе я решительно не представляю, как такие в общем-то не очень продвинутые аппараты могут без проблем пройти несколько районов ПВО да ещё на такое расстояние...
      Сегодня, 15:47
      Нет,тут другое.И ПВО вроде как есть,не везде,правда..Просто враг умен и коварен.Вполне себе может создать легкий аэроплан с бомбой.Там есть и КБ и производство.Маршрут прокладывается там,где его не заметят.По руслам рек,лесами итд.
        Сегодня, 15:57
        А как вы думаете, если б перед Советским Союзом в 1941-45гг стояла задача отбиться от налетов беспилотных кукурузников ("легких аэропланов с бомбой") справился бы он тогда или получили б то же что и сейчас?
          Сегодня, 17:01
          Ну,Вы же историю изучали.И гитлеровцы бомбили наши города в 1941-43 ем..Массированные налеты.Что то сбивали,что то прорывалось.Кстати,в мае 41го над Москвой пролетел немецкий самолет,и вроде как никто и не пошевелился.Взял и сел на аэродроме им.Фрунзе.Всякое было.Даже в последствии-полет Руста
            Сегодня, 17:05
            Да, но они прорывались не на У-2 и не на Физилер Шторхах, а на самой современной на тот момент технике.
              Сегодня, 17:12
              Ну,а наши..Девчонки,кстати.Прорывались на По2.И немецкое люфтваффе зачастую не помогало
                Сегодня, 17:15
                Цитата: dmi.pris1
                Ну,а наши..Девчонки,кстати.Прорывались на По2.

                На Берлин или Кенигсберг? Они же стратегические задачи не решали.
            Сегодня, 17:18
            Москву несколько раз бомбили. В частности, досталось частично эвакуированному 22-му авиазаводу в Филевской пойме (нынешнему центру им. Хруничева) и дому на Моховой возле Кремля, прямо напротив Румянцевского особняка. Распополамило так, что из него сделали два отдельных здания.
        Сегодня, 16:06
        Можно. И - что, он настолько необнаружим, что спокойно проходит на районами ПВО?? Мда... То есть - какой-нибудь стелс Шедоу Шторм обнаружить можем, а тарахтелку нет?

        Ладно - положим это так. Тогда - какой смысл во всех этих мирных переговорах? Ибо совершенно очевидно - при таких раскладах всё будет продолжаться даже после типа мира.. Раз такое можно делать настолько безнаказанно - почему нет?
          Сегодня, 16:28
          "То есть - какой-нибудь стелс Шедоу Шторм обнаружить можем, а тарахтелку нет?"///
          ---
          Стелсы не секутся ПВО, если дрон,КР, или стелс-истребитель не пролетает близко - в 30-50 км от них.
          Если есть 100-150 км "дырка" в ПВО - стелсы пролетают между комплексами незамеченными.
          Вроде, 4 года войны? Пора уже это понять...
          Сегодня, 16:42
          А вы думаете ПВО это прямо таки сплошное поле из радаров и перехватчиков? Даже я в такое не верю. Прикрыты наиболее ценные районы, а между ними дыра в заборе. А находят эти дыры натовские высотные аэроразведчики с аппаратурой на борту. Затем не сложно составить карту полёта для низколетящий тарахтелки.
            Сегодня, 16:59
            В СССР на территории европейской части было сплошное радиолокационное поле ( ну или максимально близко к нему) сами все порушили. Но ведь есть еще и опыт предков -ну создайте посты ВНОС, у нас куча неработающих, назначить точку дежурства, сектор обзора, выдать им по биноклю и обеспечить связью (зарплата и стаж естественно).
            Я бы еще взял под контроль все старые сельские и аэроклубовские аэродромы, и запретил бы шастать на частных аэропланах.
              Сегодня, 17:04
              Ну и зря. Частные аэропланы то же можно привлечь как - глаза сверху.
                Сегодня, 17:06
                Привлечь можно, а просто так шастать и с толку сбивать ни к чему .
            Сегодня, 17:10
            Даже такой важный обьект как Новороссийск прикрывается в том числе и обычным стрелковым оружием.Нет,над морем их встречает авиация,флот.Но надо учитывать,что эта вся летающая хрень не видна на локаторах.А с флотскими вообще беда- стреляют с борта "Иглой" в лучшем случае.Если заметят
        Сегодня, 16:07
        dmi.pris1
        Маршрут прокладывается там,где его не заметят.

        Я их видел в черте города. Когда летит, гудит как мопед без глушака и к тому же горят габаритные огоньки. Его и видно и слышно издалека.
      Сегодня, 15:59
      paul3390
      я решительно не представляю..... аппараты могут без проблем пройти несколько районов ПВО

      В том районе средств радиолокации предостаточно. 6 ВА считается одной из самых продвинутых в техническом плане. А пролетели просто, вдоль ЖД над шпалами С-Петербург- Архангельск, я предполагаю.
      Сегодня, 16:17
      я как то ехал на Форд торнео коннект- Минск-Москва- так менты каждые 50-70 км тормоили- даже не спрашивали док-ты- вопрос один- откройте фургон, раз на 8й- я сразу предлагал заглядывайте в окно- все видно- пустой. Видимо был какой то сигнал- этот аппарат на 4 части делится- и потом 20-30мин собрать и с любой дороги запустить. И в фургоне легко помещается.
    Сегодня, 15:43
    Могу предположить, что запуск БПЛА был с борта сухогруза, к-рый находился в нейтральных водах Балтики.
      Сегодня, 16:11
      да и с вод близ Норвегии вполне возможно- по Поморью
    Сегодня, 15:44
    Интересно, кто такую "красивую" линию прочертил в 1670 км? Да еще через зону ответственности 1-ой Армии ПВО прямо через Рублевку lol . Нужно было сразу через Кремль рисовать. Чего мелочиться.
    Сегодня, 15:48
    Полагаю Всем уже ясно. что ни о каком мире речи быть не может. во всяком случае в ближайшие пол года.
    Сегодня, 15:50
    Самое паршивое, что если даже (не дай бог) подпишут какой-то "мирный план", подобные нападения будут продолжаться
    Сегодня, 15:59
    Цитата: Dart2027
    Вопрос откуда они летели - из Финляндии или Прибалтики? Скорее всего Финляндии.

    Не исключена и трибалтика. Я все же склонен думать, что от лимитрофов запущены.
    Сегодня, 16:08
    Цитата: agoran
    Могу предположить, что запуск БПЛА был с борта сухогруза, к-рый находился в нейтральных водах Балтики.


    Характеристики. БПЛА Лютый.

    Взлетная масса: 250-300 кг
    Длина: 4,4 м
    Размах крыла: 6,7 м
    Масса боевой части: 75 кг
    Дальность полета: 1000 км
    Стоимость: ~200 тысяч долларов


    При таких характеристиках с сухогруза не взлететь. Нужен малый авианосец.
      Сегодня, 16:11
      У "Лютых" несколько модификаций, одна из них летит на 2000 км.
      Сегодня, 17:18
      Ну, поинтересуйтесь, что есть такое СПРД.
    Сегодня, 16:10
    Надо быть полным идиотом что бы считать что они летт с БУССР- наше фсб- как бы оно ща не называлось- ващще мышей не ловит.
    Сегодня, 16:11
    Из финляндии явно ближе

    И не только из финляндии
      Сегодня, 16:56
      Из финляндии явно ближе
      Из Чухонии запускать чревато! Можно и нарваться!
    Сегодня, 16:12
    Там рядом база Северного флота...за этой акцией видны уши британцев.
    Сегодня, 16:21
    Откуда летели не вопрос. Вопрос, в РФ есть ПВО. Почему не сбивают. Разлетались по территории России. Как это понимать???
    Сегодня, 16:30
    " Враг будет разбит ! Победа будет за нами ! "
    Сегодня, 16:30
    Чушь что с территории Украины бывшей запускают. Финны или Прибалты через Финляндию.
    Сегодня, 16:55
    А в какую сторону смотрит ПВО?
      Сегодня, 17:10
      Существует статья за 01.08.2020 г. "Проблемы войск ПРО-ПВО ВКС РФ"
      Автор Мосиенко С. А.
      Там найдётся ответ на вопрос "в какую сторону смотрит ПВО?"