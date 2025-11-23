Глава ЕК потребовала право распоряжаться деньгами на восстановление Украины

Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы. В-третьих, в документе должна быть отражена «центральная роль» ЕС в «обеспечении мира на Украине».

Страсти вокруг предложенного американцами мирного плана только разгораются. Мало того, что свои версии, иногда ничего не имеющие с реальностью, вбрасывает западная пресса, так масла в огонь подлила еще и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выдвинувшая свои требования.Пресс-служба главы ЕК выпустила заявление, в котором Урсула фон дер Ляйен требует не допустить сокращения украинской армии, изменения границ Украины, а самое главное — это оставить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Очень она хочет получить «золотой ключик» от российских замороженных активов, которые якобы будут направлены исключительно на «восстановление Украины».Ранее фон дер Ляйен озвучила план по экспроприации российских активов через различные фонды, которые будут восстанавливать Украину.Между тем украинская делегация уже провела первые консультации со своими союзниками из Франции, Британии и Германии и готовится к переговорам с США. Зеленский сидит в Киеве на телефоне.