Глава ЕК потребовала право распоряжаться деньгами на восстановление Украины

Страсти вокруг предложенного американцами мирного плана только разгораются. Мало того, что свои версии, иногда ничего не имеющие с реальностью, вбрасывает западная пресса, так масла в огонь подлила еще и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выдвинувшая свои требования.

Пресс-служба главы ЕК выпустила заявление, в котором Урсула фон дер Ляйен требует не допустить сокращения украинской армии, изменения границ Украины, а самое главное — это оставить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Очень она хочет получить «золотой ключик» от российских замороженных активов, которые якобы будут направлены исключительно на «восстановление Украины».



Во-первых, границы не могут быть изменены силой. Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы. В-третьих, в документе должна быть отражена «центральная роль» ЕС в «обеспечении мира на Украине».


Ранее фон дер Ляйен озвучила план по экспроприации российских активов через различные фонды, которые будут восстанавливать Украину.

Между тем украинская делегация уже провела первые консультации со своими союзниками из Франции, Британии и Германии и готовится к переговорам с США. Зеленский сидит в Киеве на телефоне.
  1. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +3
    Сегодня, 16:30
    Ну значит "Карфаген должен быть разрушен"! laughing
    1. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 16:57
      Ну значит "Карфаген должен быть разрушен"!
      И засыпан хлоркой!
    2. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      0
      Сегодня, 17:05
      Бельги сдала назад yes ....т.к видит итог ЭТОГО противостояния и быть потом между кувалдой и наковальней тоже не очень желает...поэтому и терпит все невзгоды и давление!....но готова при хорошем отношении вернуть оставшиеся у нее на счету 140 лярдов
    3. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      Сегодня, 17:10
      Урсуле не плохо было бы почитать документы послевоенной Германии, там и про границы, и про армию, и про многое другое написано. Вроде как немка а истории вообще не знает, дубина вороватая.
  2. HAM Звание
    HAM
    +7
    Сегодня, 16:31
    "Зеленский сидит в Киеве на телефоне."
    Лучше было бы если б на колу...
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 16:39
      Зеленский сидит в Киеве на телефоне.

      И даже сидя на очке.
      К изъятию Европейских активов в стране, я надеюсь, у нас все готово.
    2. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      0
      Сегодня, 17:09
      ❝ Как поймают, Якина на кол посадить — это первое дело, а уж опосля!.. ❞

      🎬 Иван Васильевич меняет профессию
  3. MaxKruh Звание
    MaxKruh
    +2
    Сегодня, 16:35
    Разрушить бы их города ровно на эту сумму и ни центом больше
  4. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 16:38
    оставить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины.

    вообще это право Донни оставил за собой
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:40
    С российскими активами обломс ,в плане Трмпа .А вот о европейских активах в России ни слова в плане трампа.
  6. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 16:41
    "Европейские ценности", "культурная Европа", "мировая демократия" и т.д. а истинное лицо - грабь, воруй, бреши как собака на лису и при этом делай умное и важное лицо - ведь ты представитель "цивилизованного мира"! Вот все, что представляет из себя это "цивилизованный мир". Бей нациков, загоняй их в гроб и плюй на мнение Запада! Вот что нужно делать нам!
  7. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 16:43
    "Старое покупаем, новое крадем!"© ("12 стульев") От мертвого осла ей уши, а не деньги.
  8. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +2
    Сегодня, 16:44
    Пресс-служба главы ЕК выпустила заявление, в котором Урсула фон дер Ляйен требует не допустить сокращения украинской армии, изменения границ Украины, а самое главное — это оставить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Очень она хочет получить «золотой ключик» от российских замороженных активов, которые якобы будут направлены исключительно на «восстановление Украины».

    Кому война, кому мать родна. Этой кодле главное - деньги своровать и присвоить.
    1. Pasha Novik Звание
      Pasha Novik
      0
      Сегодня, 17:05
      Так из-за чего весь этот сыр-бор и не только в (на) Украине? Исключительно из-за ресурсов! Политических, экономических, природных, технологических и т.д.
  9. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 16:56
    Конфискация российских активов в западных странах невозможна, поскольку они остаются собственностью России и лишь числятся на балансах иностранных структур. Об этом рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
    По словам Беляева, разговоры о возможной конфискации российских средств — это элемент информационного давления, не имеющий под собой экономических или юридических оснований. Он подчеркнул, что размещенные за рубежом средства остаются собственностью России и отражаются как пассивы на счетах иностранных финансовых институтов.
    «Наши активы числятся пассивами. Никто их не конфискует — это пустые разговоры. Право распоряжаться средствами принадлежит исключительно их владельцу, и отобрать их невозможно. Попытка изменить это правило разрушит всю систему рыночной экономики и приведет к полному хаосу», — отметил Беляев.
    Ну у нагло...саксов теория это одно, а дела-делишки - это другое. У них уже не то что двойные, а пятикратные стандарты.
  10. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 17:00
    Цитата: Михаил Сибирский
    Кому война, кому мать родна. Этой кодле главное - деньги своровать и присвоить.

    hi Вашими устами глаголит истина , жаль, народ Украины это не хочет понять.
  11. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:03
    Хочет иметь свой нехилый гешефт от хохлоты , ничего личного - просто бизнес.
  12. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 17:05
    Вот же бабка ненасытная. Все ей мало. У нее уже одержимость какая-то.
  13. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 17:06
    Да пошла она в ....на свою работу