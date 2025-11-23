Начат штурм Гуляйполя с юго-востока и севера, идут бои на окраинах города
До недавнего времени российская армия в Запорожской и соседней Днепропетровской областях продвигалась на запад, совершая фланговый охват Гуляйполя с целью перерезания логистики и тактического окружения ВСУ на этом участке. Предполагалось, что непосредственный штурм будет начат позже.
Однако сегодня российские паблики сообщают, что наши дожидаться тактического окружения врага не стали и в ходе стремительных маневров с юго-востока и севера уже ворвались на окраины города, где занято несколько домов. Наступление ведется со стороны Ровнополья (северный фланг) и с востока от Марфополя. С юга ВС РФ прорываются через опорные пункты противника от Дорожнянки. От этих ранее освобожденных нашими бойцами населенных пунктов в Гуляйполе идут дороги, что, несомненно, позволяет ускорить наступление.
Фактически, началась активная фаза Гуляйпольской освободительной операции. По городу продолжает интенсивно работать наша авиация, артиллерия, ведут разведку и наносят удары операторы беспилотников. Враг жалуется, что за минувшие сутки наши нанесли 894 удара по 26 населенным пунктам в Запорожье. Утверждается, что ВСУ «отразили» 18 атак.
Это не единичные «тактические улучшения», а продолжение системного давления ВС РФ, которое ВСУ уже не могут компенсировать ни ротациями, ни резервами, которых просто нет. Вчера сообщалось об отходе части украинского гарнизона из Гуляйполя. Приказа теперь не ждут, его как всегда не будет.
На этом фоне украинцы остаются верны себе. Один из вражеских пабликов объявил срочный сбор средств на приобретение пяти пикапов для эвакуации раненых не только из Гуляйполя, но и Покровска, куда на транспорте прорваться уже давно невозможно. Пожертвователей завлекают розыгрышем MacBook Pro M4 по завершению сбора. Не жалеют и красивых слов, ведь собрать надо 2,3 миллиона гривен (4,3 млн рублей):
Кому на самом деле достаются деньги, собранные якобы для «помощи ВСУ», где проживают все эти украинские волонтеры, «Военное обозрение» писало ранее. Кстати, 2,3 млн гривен Киев выделил на съемки пропагандистского фильма «Как козаки на Курщину ходили» о самоубийственном вторжении ВСУ в Курскую область. Какая-то символическая сумма. В августе из украинского государственного бюджета было потрачено 2,3 миллиона гривен на аренду квартир для 112 депутатов Верховной рады.
