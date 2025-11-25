«Стратегия» А.А. Свечина: на сломе эпох, или Размышления в преддверии юбилея

Мир, в котором родилась «Стратегия», Или путь от сохи до «Востока»



Генерал-майор А.А. Свечин



Соха и «Восток-1»… Между ними, повторю, по историческим меркам ничтожный отрезок времени. Вспоминаю заставшую то и другое мою прабабушку: родилась в 1890 г. и умерла в 1972 г.



Н. Неврев. «Торг. Сцена из крепостной жизни». Пройдет немного времени, и если и не дети, то внуки изображенных на картине персонажей, возможно, поменяются местами на социальной лестнице, что, собственно, и отражено в «Вишневом саде»



Будущие командиры Красной Армии, именно для них А.А. Свечин писал «Стратегию» и именно им пришлось воплощать ее положения в жизнь



Генерал-лейтенант М.А. Свечин

Ковалевский согласился жить. Адриан Семенович застрелился уже после всего, в 1926 году, в Америке; там он очень хорошо, в довольстве жил у своей сестры. Такая смерть, видно, была ему написана на роду. В его последней записке было всего пять слов: «Без России жить не могу». Ему было не более тридцати лет.

Лучшие тебе я отдал годы,

Всё тебе доверил, не тая, – Франция, страна моей свободы,

Мачеха весёлая моя.

Своими увлекательными рассказами, – вспоминал Михаил, – об участии в боях, вероятно, сильно приукрашенными, он очаровывал меня с братом; целыми часами, забыв о своих детских играх и шалостях, мы внимательно его выслушивали, и наше воображение рисовало в наших юных головах батальные картины того времени.

Гимназии вместо кадетских корпусов, или Спор о милютинском наследии

В 1863 году последовал полный разгром кадетских корпусов. Из 17 оставлено 2 – Пажеский и Финляндский. Остальные преобразованы: 12 – в военные гимназии.



Кадеты 2-го Московского кадетского корпуса

Милютин, исходя из мысли отделения специального образования от общего, приступил в 1863 г. к реформе кадетских корпусов. Он изгнал из последних муштру, как препятствие для умственного развития кадет. Пятиклассные корпуса, в которых учебные занятия прерывались военными упражнениями, были преобразованы в семиклассные военные гимназии, программа коих охватывала полностью курс реального училища.

К началу 80-х гг. выяснилось, что военные гимназии, удовлетворяя требованиям среднего реального образования и педагогическим целям воспитания, не вполне отвечают задаче профессионального военного заведения и недостаточно хорошо подготавливают учащихся к переходу в военные училища в профессионально-психологическом плане.

Счастье увидеть самодержца, или Осколок патриархального быта

У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование в «правде воли монаршей».

Мое образование и юность протекли в эпоху мира в Европе, при патриархальной жизни того времени в нашем Отечестве. Жизнь того времени шла патриархально, отсутствие теперешних великих изобретений делало ее не столь нервной.

Лицо свиты, находившееся в поезде, рассказывало, что к месту катастрофы сбегались жители ближайших деревень. Старик крестьянин-хохол, увидевши спускающуюся из вагона могучую фигуру Царя, державшего на руках немного пострадавшую вел. княжну Ольгу Александровну (которой было 5 лет), так умилился, что сподобился на старости увидеть Государя, в порыве своих простонародных чувств громко воскликнул: «Дывись, оце так Царь!» И, видимо, не отдавая себе отчета, но по-своему, ласкательно, прибавил грубую фразу. Был подхвачен чинами охраны, которые пытались убрать его. Не понимая, за что и куда его хотят увести, упирался. На шум и возню Государь обратил внимание и спросил: «В чем дело?» Узнав, улыбнулся, приказал отпустить, ведь это у него вырвался крик его деревенской души. Распорядился выдать ему серебряный рубль с портретом Царя.

В холодном сумраке они шли по немощёной улице к высоким каменным клеткам фабрики, она с равнодушной уверенностью ждала их, освещая грязную дорогу десятками жирных квадратных глаз.



Б. Иогансон «Рабфак идет»: наглядная иллюстрация работы социальных лифтов в обществе нового типа, благодаря которому реализация свечинских идей стала возможной на практике

Молодой Император, еще не освоившийся со возложенными на Него, Божьей милостью, трудами, обратился к нам с милостивыми словами, которые были выслушаны с волнением и глубоко запали нам в душу. Государь подошел к нам, обвел своим чарующим взглядом выстроенных юных юнкеров и пажей и с любовной улыбкой произнес: «Служите верой и правдой России и Мне».

Еще событие, коснувшееся стороной и меня. Было мне тогда 7 или 8 лет. В городе стало известным, что из-за границы возвращается император Александр II через Александров-пограничный и что царский поезд остановится во Влоцлавске на 10 минут. Для встречи государя, кроме начальства, допущены были несколько жителей города, в том числе и мой отец. Отец решил взять меня с собой. Воспитанный в духе мистического отношения к личности царя, я был вне себя от радости.



Когда подъехал царский поезд, государь подошел к открытому окну вагона и приветливо беседовал с кем-то из встречавших. Отец застыл с поднятой к козырьку рукой, не обращая на меня внимания. Я не отрывал глаз от государя.

Я принял российский либерализм в его идеологической сущности, без какого-либо партийного догматизма. В широком обобщении это приятие приводило меня к трем положениям: 1) Конституционная монархия, 2) Радикальные реформы и 3) Мирные пути обновления страны.

