Ряд недружественных России стран хотят возобновить экономическое сотрудничество

Ряд «недружественных» стран предложил России восстановить экономическое сотрудничество. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, возглавлявший российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

Российская делегация провела в ходе саммита ряд конструктивных встреч по экономическому сотрудничеству с дружественными России странами. Однако сотрудничать с Россией захотел и ряд стран, входящих в список недружественных. Причем они приходили не с эфемерными, а с конкретными предложениями, предлагая совместные проекты. И это были не одна и не две страны.



У делегации РФ на саммите было много конструктивного общения с нашими дружественными странами, но и не только с ними. Но и ряд стран, которые мы считаем недружественными, подходил с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, как реализовывать совместные проекты.


В разговоре с ТАСС Орешкин отказался называть недружественные страны, предложившие сотрудничество, заявив, что пока это делать рано. Иначе их более агрессивные «заклюют».

Ранее на Западе заявляли о якобы «изоляции» России от «всего мира». Под всем миром западные политики имели в виду Европу. Но, как оказалось, мир намного больше, и он не ограничивается границами европейских стран, возомнивших себя непонятно кем. Когда-то благополучная Европа превращается в заштатные страны, полностью зависимые от США.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +8
    Сегодня, 17:36
    и что, неужели наши "поймут и простят" и согласятся? один раз кинули - дубль два?
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +7
      Сегодня, 17:44
      hi Если вспомнить согласие комбайнёра ЦК КПСС на объединение фрицев, как проявление доброй воли, и какое покаяние ганцев последовало после этого и до сих пор преследует россиян, можно не удивляться стремлению последователей либерастов в очередной раз поверить в мир, дружбу, жвачку.
      Все эти доброжелатели - волчары в овечьей шкуре.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +8
        Сегодня, 17:45
        с комбайнером всея СССР и так всё уже ясно. главное теперь чтобы трактрист такой же не нашёлся....
    2. Владислав_2 Звание
      Владислав_2
      +8
      Сегодня, 17:52
      я думаю,что ДА...они и так положили на плечи населения всё что можно...от повышения квартплаты и всего остального....ведь ГАЗПРОМ нужно спасать от....убытков wassat bully и не только его
    3. guest Звание
      guest
      +3
      Сегодня, 17:58
      Цитата: Nexcom
      один раз кинули

      Если бы только один раз, пальцев на руках и даже ногах не хватит считать сколько раз они нас кидали.
    4. koksalek Звание
      koksalek
      +1
      Сегодня, 18:51
      даже не сомневаюсь, как всегда одни будут с профитом, остальные с дефицитом
    5. ужас Звание
      ужас
      +1
      Сегодня, 19:07
      День, всё решают деньги, а за большие деньги готовы всё забыть и простить)
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:40
    Дай угадаю ,Эрдоган и япошка. bullyЭрдоган уже спалился.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +4
      Сегодня, 17:51
      Цитата: tralflot1832
      Эрдоган

      Турцию в статус "недружественные" - не переводили
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:10
        Виноват исправлюсь.Южная Корея.Они тоже в G20.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 18:19
          tralflot1832 hi , эти ещё в 2022 мотались в Вашингтон чтоб "папочка" разрешил бибики в Россию пробовать в обход санкций так те ещё борцуны за демократию и независимость во всём мире laughing
    2. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      +2
      Сегодня, 17:53
      Эрдоган как это ни странно в списке дружественных
      Наверное там что то вроде Италии ,Испании возможно даже Франции
      Макароша там не очень командует бизнесом .Не имеет таких полномочий
      Японии -пожалуй да
    3. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 17:55
      наверно поляки яблоки предложили... laughing
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 17:59
        Цитата: Nexcom
        поляки яблоки предложили...

        А они к G20 каким боком?
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:00
          никаким. потому и предложили наверно -завидно им. laughing
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            0
            Сегодня, 18:22
            Nexcom hi ,a что лихо они трибалтов с границей кинули,во время конфликта между Белоруссией и Литвой (если не ошибаюсь).
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:59
      hi Султан - Троянская конячка в стане врагов НАТО не надо, а страна харакири пить водички просит, а то так куСсать хочется, аж переночевать негде.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 18:01
        Страна харакири осеня острова хосесся.
        Поэтому фиг им большой.
        1. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          +1
          Сегодня, 18:03
          Nexcom
          Сегодня, 18:01
          Страна харакири осеня острова хосесся.
          Поэтому фиг им большой

          hi А вот хрен им русский вместо краба и морской капусты. am
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 18:06
            ...лучше конский и без соли. а заодно всех их рыбаков гнать ссаными тряпками - все квоты им отрезать. путь к амерам теперь плавают за отловом рыбы.
    5. Ray Звание
      Ray
      +1
      Сегодня, 18:06
      С Эрдоганом то все октносительно ок, Турция сегодея для нас один из главных хабов параллельного импорта.
  3. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +1
    Сегодня, 17:40
    Кушать оказывается все хотят. А когда нечего, начинают работать мозги.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 17:46
    Недружественные... а что говорит весь предыдущий опыт???
    А дальше "вероятное или очевидное", выгода это то, что есть самое главное или фигу им всем навертят/покажут?
  5. Не_боец Звание
    Не_боец
    +1
    Сегодня, 17:47
    Вместо "самого" поехал заместитель руководителя администрации? Ничего себе уровень представительства :(
  6. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    +2
    Сегодня, 17:49
    Ну и кто тут "колонии"? Кто "заштатные" страны? Европа уже де-факто стала колонией Са-Ша-Ай. Причём уже давно. Ну ни разу г...ейропейцев не жалко. Заслужили.
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:51
    Хотеть не вредно, только возврата к преждним отношениям не будет , мы вам всё припомним .
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 17:52
    Бойтесь данайцев дары приносящих.
    Поживем увидим...насколько искренние намерения у этих стран. request
  9. ГолыйМужик Звание
    ГолыйМужик
    +1
    Сегодня, 17:55
    Забывать не стоит. Но удочку закинуть было бы неплохо. Пусть наименее недружественные получат за это свои плюшки, на зависть соседям. Главное дозированно, не нам набиваться в друзья, а пусть они сами захотят большего.
  10. helilelik Звание
    helilelik
    +5
    Сегодня, 17:55
    Ура! Нафиг Северная Корея! Впирëт в объятия дружбанов!
  11. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    Сегодня, 17:56
    Вражда враждою, а табачёк выгоднее приобретать вскладчину
  12. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 18:06
    Поняли, что на «территории украина» запахло жареным и пытаются в своей продажной сущности, заработать. РФ для них всегда лакомый кусочек.
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 18:20
    В разговоре с ТАСС Орешкин отказался называть недружественные страны, предложившие сотрудничество, заявив, что пока это делать рано.

    Вполне вероятно, что они такие же недружественные, как могущественные и грозные...И, вполне возможно, что в Нидерландах скопилось немало тюльпанов, а брать их кроме России некому...