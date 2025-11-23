Ряд недружественных России стран хотят возобновить экономическое сотрудничество
Ряд «недружественных» стран предложил России восстановить экономическое сотрудничество. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, возглавлявший российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).
Российская делегация провела в ходе саммита ряд конструктивных встреч по экономическому сотрудничеству с дружественными России странами. Однако сотрудничать с Россией захотел и ряд стран, входящих в список недружественных. Причем они приходили не с эфемерными, а с конкретными предложениями, предлагая совместные проекты. И это были не одна и не две страны.
В разговоре с ТАСС Орешкин отказался называть недружественные страны, предложившие сотрудничество, заявив, что пока это делать рано. Иначе их более агрессивные «заклюют».
Ранее на Западе заявляли о якобы «изоляции» России от «всего мира». Под всем миром западные политики имели в виду Европу. Но, как оказалось, мир намного больше, и он не ограничивается границами европейских стран, возомнивших себя непонятно кем. Когда-то благополучная Европа превращается в заштатные страны, полностью зависимые от США.
