Трамп раскритиковал «лидеров» Украины, не поблагодаривших его за мирные усилия

Дональд Трамп раскритиковал «лидеров» Украины, не выразивших благодарность за все усилия США по завершению конфликта. Причем слово «лидеры» он взял в кавычки, как бы показывая, кто они на самом деле. Досталось и европейцам.

Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине.




По словам Трампа, при сильном и правильном руководстве США и Украины война никогда не началась. Это камень в огород Байдена и Зеленского. Президент США снова вспомнил, что «Сонный Джо» пришел к власти в результате фальсификации на выборах. И война началась при Байдене, и с тех пор ситуация только ухудшалась. Не забыл Трамп и про себя любимого, заявив, что если бы он был при власти, то никакой войны не было бы.

Война между Россией и Украиной — жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы никогда не случилась. Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась.


Пост вышел на фоне проходящих в Женеве переговоров США, Европы и Украины. Как предполагают некоторые украинские ресурсы, он говорит о недовольстве Трампом попытками Киева и Брюсселя изменить американский мирный план.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +5
    Сегодня, 18:11
    ...Туфлю Хозяина надо целовать не сразу, а проползя на коленях 5 метров и посыпая голову песком, о неблагодарные!!! lol Да как вы посмели?!
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 18:19
      И фраза . США продают за огромные деньги оружие НАТО для распространения на Украине .
      В этом суть Америки .
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +3
      Сегодня, 18:29
      Трамп самовлюбленное чучело..... без России он ничего не закончит, путь дальше брешет.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 18:13
    C третьего раза прочитал не кончилось, ой не началась . bully
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 18:15
    Бедняжечку не похвалили,злые-злые дяденьки и тетеньки из-за океана,малыш Дональд расстроен и подавлен laughing ,и это глава страны которая мнит себя "пупом" Земли,м-дааа.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 18:16
    Война между Россией и Украиной — жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы никогда не случилась. Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась.

    Эти слова ни о чём. Сегодня он говорит одно, а завтра вводит санкции и начинает угрожать...
    Понятно, чего он хочет добиться, и это - не премия мира.
  5. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 18:18
    Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась.

    Вообще то она началась и задолго до его первого срока.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 18:57
      Цитата: guest
      Вообще то она началась
      в Беловежской Пуще в 1991.
  6. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 18:20
    Вообще то она началась и задолго до его первого срока.

    Украина и благодарность это вещи несовместимые.
  7. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 18:21
    Ну недавно же так было - один в один. Трамп недоволен украми, а потом России санкции очередные выкатывает.)) Хоть бы нового чего придумали в своих комбинациях))
  8. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 18:24
    Вот молодец какой Трампуша
    Как в средневековье требует благодарить себя вассалу, что не сильно его ограбил и оставил в живых вместе с семьёй и челядью
    А чего еще эти позорники из хунты хотели ?
    Сидишь попугаем под внешним управлением так и не чирикай .Тебе даже воровать в такой позе неудобно
    Выполняй что тебе приказано и говори за все спасибо
  9. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 18:24
    Так эта национальность думает что ей все и так должны, за что благодарить? Сколько не дай, все плохой будешь. Привыкай дядя Дони, они такие, мерзкие, сколько встречал их по жизни всё неблагодарные свиньи.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:36
    Дари дАбро... а дальше, ла ла ла...
    Хочется ему, что его и так и ся и ВАЩЕ со всех сторон...
  11. Комментарий был удален.
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 19:06
    Клоун и директор цирка "разводят народ" по принципу "Плохой/хороший" Главное - что бы некоторые не забывали, что играют с лохотронщиками
    И скандал со взяточниками - это то, что в Голливуде называется "лучшая роль второго плана". Что бы "фраер ушастый" повелся на мелочевку и решил, что кто-то "за него".
  13. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 19:07
    Плевать, что они там все несли. Главное, что бы Украина отказалась от этого плана, ибо для РФ этот план хуже поражения.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Антоний
      Главное, что бы Украина отказалась от этого плана, ибо для нас этот план хуже поражения.

      То есть, если Украина не откажется, то РФ этот план примет с благодарностью? Какой-то неясный смысл вашего коммента.