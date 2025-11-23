Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине.

Война между Россией и Украиной — жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы никогда не случилась. Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась.

Дональд Трамп раскритиковал «лидеров» Украины, не выразивших благодарность за все усилия США по завершению конфликта. Причем слово «лидеры» он взял в кавычки, как бы показывая, кто они на самом деле. Досталось и европейцам.По словам Трампа, при сильном и правильном руководстве США и Украины война никогда не началась. Это камень в огород Байдена и Зеленского. Президент США снова вспомнил, что «Сонный Джо» пришел к власти в результате фальсификации на выборах. И война началась при Байдене, и с тех пор ситуация только ухудшалась. Не забыл Трамп и про себя любимого, заявив, что если бы он был при власти, то никакой войны не было бы.Пост вышел на фоне проходящих в Женеве переговоров США, Европы и Украины. Как предполагают некоторые украинские ресурсы, он говорит о недовольстве Трампом попытками Киева и Брюсселя изменить американский мирный план.