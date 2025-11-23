Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую в ФРГ официально считают не только ультраправой, но и пророссийской, пытаясь по этой причине даже запретить, водят немцев на экскурсии в посольство РФ в Берлине. Об этом пишут сразу несколько немецких СМИ, попутно возмущаясь, что эти посещения «вражеского диппредставительства» еще и оплачиваются из федеральной казны.В немецкой прессе указаны имена вначале двух депутатов АдГ, затем к ним добавлены еще четверо, которые «злоупотребляют» бюджетным финансированием. Это Удо Хеммельгарн (Udo Hemmelgarn) и Биргит Бессин (Birgit Bessin), к которым позднее присоединились Райнер Ротфус (Rainer Rothfuß), Михаэль Кауфман (Michael Kaufmann), Эдгар Науйок (Edgar Naujok) и Юрген Поль (Jürgen Pohl).На самом деле, депутаты бундестага (парламента) от оппозиционной партии действуют строго в рамках закона. В Германии парламентариям разрешено ежегодно приглашать в Берлин несколько групп из своих избирательных округов. Эти поездки, проживание и питание частично оплачивает Федеральное ведомство печати. Считается, что эта инициатива направлена на «содействие политическому просвещению граждан».Ежегодно такой возможностью посетить столицу пользуются около 100 тысяч человек, интересующихся политикой. Но на экскурсии в российское посольство их водят только депутаты «Альтернативы для Германии». И ведь не принудительно, рядовые немцы сами охотно выбирают именно это посещение. Весь комплекс зданий посольства по адресу Unter den Linden (Унтер-ден-Линден), 63-65 занимает целый квартал в центре Берлина, недалеко от Бранденбургских ворот.Некоторые немецкие СМИ утверждают, что депутаты АдГ «обманывают» Федеральное ведомство печати. По существующим правилам оно организует программу мероприятий для избирателей, но парламентарии могут добавлять свои маршруты. Есть условие заранее уведомлять ведомство о дополнительных экскурсиях, но оно соблюдается не всегда, утверждается в прессе Германии.Российское представительство в ФРГ регулярно проводит различные мероприятия, которые интересны многим немцам, но сильно не нравятся нынешнему руководству ФРГ. К примеру, по случаю 80-й годовщины Нюрнбергских процессов 22 ноября 2025 года на советском воинском захоронении на Южном кладбище города Нюрнберга состоялась церемония возложения венков.