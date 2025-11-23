Япония размещает ракеты рядом с Тайванем, Китай заявляет о праве на самооборону
Япония разместит на острове Йонагуни, самой западной части страны, зенитные ракеты средней дальности. Об этом заявил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми в ходе визита на остров.
Остров Йонагуни находится всего в 110 км от Тайваня. Размещение на нем ракет в Японии назвали расширением военного присутствия на фоне самой жесткой и сложной ситуации с безопасностью с конца Второй мировой войны. Таким образом Япония хочет снизить вероятность нападения со стороны Китая, но делает только хуже. Впрочем, Коидзуми отказался комментировать ситуацию вокруг Тайваня, заявив, что не обсуждает «гипотетические сценарии».
Размещение поможет снизить вероятность вооруженного нападения на нашу страну. Мнение о том, что это приведет к обострению напряженности в регионе, неверно.
На данный момент на острове Йонагуни развернута РЛС для контроля моря и воздуха, а также базируются подразделения радиоразведки и РЭБ.
Между тем накануне Китай уведомил ООН о готовности к самообороне. В письме, направленном на имя генсека ООН Антониу Гутерриша, говорится, что Китай воспользуется этим правом, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском заливе. Что Пекин посчитает за «вооруженное вмешательство» не поясняется, возможно, что размещение ракет на острове Йонагуни.
