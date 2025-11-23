Армия Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте начальника Генштаба «Хизбаллы»

Президент США Дональд Трамп записал себе в актив прекращение войны в секторе Газа и полностью переключился на Украину. Правительство Нетаньяху подыграло амбициям американского лидера и продолжило карательные операции на Ближнем Востоке на свое усмотрение.

Сегодня пресс-служба армии обороны Израиля сообщила об очередном авиаударе по столице Ливана. Утверждается, что целью ВВС ЦАХАЛ в рамках операции Black Friday («Чёрная пятница») стал начальник Генштаба «Хизбаллы» Хайтам Али Табатабаи. Это второе лицо в иерархии ливанской шиитской организации сопротивления.

В сегодняшнем сообщении ЦАХАЛ говорится:

Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по одному из ключевых террористов «Хизбаллы» в Бейруте. Подробности будут опубликованы позднее.

Офис премьер-министра Израиля сообщил, что удар был нанесен по центру ливанской столицы по начальнику штаба «Хизбаллы», который «руководил усилением и перевооружением террористической организации». В результате «точечного удара», приказ на который отдал лично Нетаньяху, по данным израильского командования Табатабаи ликвидирован. Израильские СМИ пишут, что подтверждения этому пока нет.

Как всегда, не обошлось без пострадавших среди гражданского населения, что никогда не останавливало Израиль. Предварительно, около 20 человек были ранены в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛ по Бейруту.

Израильская газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США не были проинформированы об этом ударе по Бейруту. Второй чиновник сказал, что Вашингтону уже несколько дней было известно о том, что Израиль планирует усилить атаки на Ливан, но «заранее не было известно о времени, месте или цели удара».

Вчера армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух членов «Хизбаллы» на юге Ливана. Утверждается, что «деятельность террористов представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном». Продолжаются удары ЦАХАЛ и в палестинском анклаве. В субботу ВВС Израиля атаковали ХАМАС по всему сектору Газа, как утверждается, после нарушения соглашения о прекращении огня.
  1. Руслан М Звание
    Руслан М
    0
    Сегодня, 19:37
    Стоит брать пример, а не давать всяких гарантий безопасности ...
  2. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 19:39
    Привет хизбале и их решению отсидеться в сторонке, когда израиль в сектор Газа вторгся
    Уже никого в живых из тогдашнего руководсва и не осталось вроде как
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 19:47
    Предварительно, около 20 человек были ранены в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛ по Бейруту.

    Появились более точные данные:
    БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. В результате атаки израильского беспилотника на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута по меньшей мере 5 человек погибли и 25 получили ранения .

    Об этом сообщили агентству Quds Press медицинские источники. Они отметили, что удар был нанесен по густонаселенному району южной окраины, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти. Ранее приводились сведения о 2 погибших и 20 раненых.

    Как передал телеканал Al Hadath, в результате атаки израильского беспилотника был убит начальник штаба вооруженных отрядов движения Хайсам Али Табтабауи.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 19:56
    Армия Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте начальника Генштаба «Хизбаллы»

    А в Европе - молчание...
    Вот бы Россия хлопнула какую-нибудь Ляйнен или Каллас...Можно Бориса Джонсона...
    А, если Сибигу или Буданова?
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 19:58
    "Кто террористов финансирует,тот их и бомбит".-БелоДомовская пословица. . . winked
  6. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 20:23
    Четвёртый израильский Рейх убивает кого хочет и когда. Ох доиграются они...
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 21:08
    Если верить евреям, то они уже по нескольку раз уничтожили всех террористов вокруг своего государства в радиусе 1000 км. Откуда же они только берутся? А очень просто. Ликвидировали одного, а на его место встал другой. А потом подрастут новые. Рождаемость в Ближнем Востоке высокая. Это борьба с ветряными мельницами.
    1. Варяжко Звание
      Варяжко
      0
      Сегодня, 21:12
      Только все почему-то забыли что создал и финансировал ХАМАС сам израиль в противовес Фатху. Получается что синонистко-фашистский режим Израиль создал террористическую группировку которая вышла из под его контроля. Так же как создатели Алькаиды были сами США, а потом от этой же Алькаиды чавке получили.
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        0
        Сегодня, 21:16
        Израиль создал террористическую группировку которая вышла из под его контроля. Так же как создатели Алькаиды были сами США, а потом от этой же Алькаиды чавке получили.
        Так в истории всегда бывает. Перед 2 Мировой европейский и английский капитал науськивал Гитлера к нападению на СССР. А в результате сами стали жертвами нацистского режима Германии.
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 21:13
    Вот он "мир" по-трамповски. Сама планета на примере других стран показывает кое-кому чего стоят все договора с западниками.
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 21:24
    Как видно, сейчас есть 2 подхода к пониманию роли личности в истории. И они диаметрально противоположны. Еврейцы считают, что определенные личности определяют значимые моменты во взаимоотношении государств. И устранение ключевых, неугодных фигур противника будет способствовать быстрейшему достижению целей. Но существует и иная точка зрения: на смену одному лидеру тут же появится другой такой же и ничего не изменится. Какая точка зрения верна? Может стоит попробовать применить методику израильтян ибо иное уже как то не дает видимых результатов. И ощущение безнаказанности приводит к вседозволенности. К сожалению.