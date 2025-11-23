Некоторое время назад армия обороны Израиля нанесла точный удар по одному из ключевых террористов «Хизбаллы» в Бейруте. Подробности будут опубликованы позднее.

Президент США Дональд Трамп записал себе в актив прекращение войны в секторе Газа и полностью переключился на Украину. Правительство Нетаньяху подыграло амбициям американского лидера и продолжило карательные операции на Ближнем Востоке на свое усмотрение.Сегодня пресс-служба армии обороны Израиля сообщила об очередном авиаударе по столице Ливана. Утверждается, что целью ВВС ЦАХАЛ в рамках операции Black Friday («Чёрная пятница») стал начальник Генштаба «Хизбаллы» Хайтам Али Табатабаи. Это второе лицо в иерархии ливанской шиитской организации сопротивления.В сегодняшнем сообщении ЦАХАЛ говорится:Офис премьер-министра Израиля сообщил, что удар был нанесен по центру ливанской столицы по начальнику штаба «Хизбаллы», который «руководил усилением и перевооружением террористической организации». В результате «точечного удара», приказ на который отдал лично Нетаньяху, по данным израильского командования Табатабаи ликвидирован. Израильские СМИ пишут, что подтверждения этому пока нет.Как всегда, не обошлось без пострадавших среди гражданского населения, что никогда не останавливало Израиль. Предварительно, около 20 человек были ранены в результате авиаудара ВВС ЦАХАЛ по Бейруту.Израильская газета The Times of Israel сообщает со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что США не были проинформированы об этом ударе по Бейруту. Второй чиновник сказал, что Вашингтону уже несколько дней было известно о том, что Израиль планирует усилить атаки на Ливан, но «заранее не было известно о времени, месте или цели удара».Вчера армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух членов «Хизбаллы» на юге Ливана. Утверждается, что «деятельность террористов представляла собой нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном». Продолжаются удары ЦАХАЛ и в палестинском анклаве. В субботу ВВС Израиля атаковали ХАМАС по всему сектору Газа, как утверждается, после нарушения соглашения о прекращении огня.