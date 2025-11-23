Европейцы говорят мне: «О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились.

Европейские санкции, введенные против России, не достигли своих целей. С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессант в эфире телеканала NBC News.Бессант считает европейские санкции против России полностью «провальными». По его словам, страны Европы расширяют ограничения против России, но эффективность этих действий очень сомнительна. Европа приняла 19 пакетов санкций и не сумела добиться ничего. Значит, европейцы что-то делают неправильно.Как подчеркнул глава Минфина США, у американцев с европейцами разный подход к оценке влияния ограничений на российскую экономику. Это показали многочисленные обсуждения и дискуссии. Не забыл Бессант обвинить Европу в закупке российской нефти, поскольку этим Европа только стимулирует российскую экономику.Ранее некоторые западные политики признали, что антироссийские санкции не работают, экономика приспособилась к ним. К тому же введенные ограничения дали толчок развитию России, которая раньше во многом полагалась на иностранных партнеров. Понятно, что не всё пока удалось заместить, но страна к этому стремится.