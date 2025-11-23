Глава Минфина США Бессант назвал санкции Европы против России «провальными»

Европейские санкции, введенные против России, не достигли своих целей. С таким заявлением выступил глава Минфина США Скотт Бессант в эфире телеканала NBC News.

Бессант считает европейские санкции против России полностью «провальными». По его словам, страны Европы расширяют ограничения против России, но эффективность этих действий очень сомнительна. Европа приняла 19 пакетов санкций и не сумела добиться ничего. Значит, европейцы что-то делают неправильно.



Европейцы говорят мне: «О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились.


Как подчеркнул глава Минфина США, у американцев с европейцами разный подход к оценке влияния ограничений на российскую экономику. Это показали многочисленные обсуждения и дискуссии. Не забыл Бессант обвинить Европу в закупке российской нефти, поскольку этим Европа только стимулирует российскую экономику.

Ранее некоторые западные политики признали, что антироссийские санкции не работают, экономика приспособилась к ним. К тому же введенные ограничения дали толчок развитию России, которая раньше во многом полагалась на иностранных партнеров. Понятно, что не всё пока удалось заместить, но страна к этому стремится.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 20:11
    У Е.С. одна ошибка они не хотят учить ИСТОРИЮ!!!!!
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 20:26
      Америка ничего не делает без выгоды для себя . Европа стреляет себе в ногу с этими санкциями .
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 20:13
    Нифига себе!.Эстонцы оказываются быстрее некоторых амерзцев.Дошло наконец
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 20:16
      dmi.pris1 hi ,а у янки проблема другая,они не знают что есть такая наука история.
  3. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:25
    О, мы принимаем 19-й пакет санкций». По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились.

    Ничего нового, в общем-то.
    «Безумие — повторение одних и тех же ошибок, в ожидании разных результатов».
    Чаще всего приписывается Эйнштейну, реже Марку Твену, но на самом деле это цитата из методического пособия «Общества Анонимных Наркоманов».