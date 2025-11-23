США и Украина завершили первый день переговоров, ЕС представил свой контрплан

США и Украина завершили первый день переговоров, ЕС представил свой контрплан

Переговоры делегаций США и Украины на данный момент завершены, продолжение последует или сегодня, или уже завтра. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По словам главы Госдепа, результаты переговоров будут позже, сторонам нужно провести некоторую дополнительную работу. При этом Рубио заявил, что США и Украина «достигли прогресса» по мирному плану, прошла самая «продуктивная и содержательная» встреча на сегодняшний день.



Ещё предстоит проделать некоторую работу, и наши команды вернутся сегодня вечером с дополнительной информацией.


В то же время у украинской делегации впереди встреча со своими европейскими партнерами, об этом заявил Ермак. Переговоры с американцами продолжатся завтра.

Между тем опубликован полный текст плана Евросоюза по урегулированию на Украине, которым Брюссель хочет заменить план Трампа:

1. Прекращение войны и договорённости, гарантирующие недопущение её повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.

2. Обе стороны конфликта обязуются к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.

3. Обе стороны немедленно начинают переговоры о технической реализации мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.

4. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений.

5. Создаётся механизм, через который стороны смогут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, а также для расследования таких нарушений и обсуждения корректирующих мер.

6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами.

7. Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (принцип «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.

8. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию соприкосновения.

9. Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу.

10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая от США (аналог соглашения, подобного статье 5), для предотвращения будущей агрессии.

11. На Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.

12. Гарантирующие государства будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных сил, приглашённых её правительством.

13. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.

14. Украина становится членом ЕС.

15. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.

16. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

17. Территориальные переговоры начинаются от текущей линии контроля.

18. После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.

19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.

20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

21. Украина и её партнёры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.

22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая за счёт российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

23. Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм «snapback»).

24. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Такое ощущение, что танки Евросоюза стоят уже под Московой, а западные генералы диктуют условия победителей.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +9
    Сегодня, 20:27
    Как тут не вспомнить старуху из стихотворения А.С. Пушкина,вернее последнее ее желание.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Ропот 55
      Как тут не вспомнить старуху из стихотворения А.С. Пушкина,вернее последнее ее желание.

      Да уж, коалиция желающих продолжает усиленно желать. Ознакомился со всеми пунктами плана ЕС, восхитился их наглостью. Резюме - отправить в мусорную корзину.
      1. Igool Звание
        Igool
        +2
        Сегодня, 20:55
        Цитата: Монтесума
        . Резюме - отправить в мусорную корзину.


        На более сия писанина не пригодна. Чтобы не писать коротко- капитуляция России, расписали на множество пунктов, но суть та же.
    2. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 20:48
      Цитата: Ропот 55
      Как тут не вспомнить

      От мертвого осла уши! yes
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 20:52
        и на спинку пописить, что бы морем пахло
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 21:02
      Старуха очутилась перед разбитым корытом.
      Разбитое корыто, вновь ей полученное, вместо ранее дарованных золотой рыбкой "должностей" привело ее в чувство реальности.
      Для куевской организованной преступной группировки разбитое корыто это угроза своему существованию, причем с примерами.
      Эта угроза может быть воплощена лишь разгромом ВСУ и прочих укропских бандформирований.
      Это в глобальном смысле. Нужно поднажать ребятам. Вроде бы, дела начинают спориться.
      Ещё хорошо, уже в частном порядке, прихлопнуть несколько главарей группировки.
      Их пример будет другим ( тем, кто придет вместо них) наука.
      Глядишь, и план мира понравится..... wink
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 21:04
        Цитата: алексеев
        Старуха очутилась перед разбитым корытом.

        будем надеяться, что им же она и накроется
  2. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 20:33
    Нам не нужен ни этот план, ни план Трампа. Только все цели СВО. Если не согласятся, то требовать всё левобережье Днепра. И это минимум.
  3. Dimitrios Panagiotou Звание
    Dimitrios Panagiotou
    +1
    Сегодня, 20:34
    They have seen a beautiful dream and then woke up
  4. Aerolab Звание
    Aerolab
    +2
    Сегодня, 20:35
    Нет, ну я знал, что гейропецы ид..ты, но не знал что настолько. Особенно контроль над Кинбурнской косой
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 20:54
      А меня еще это впечатлило - Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены lol
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 21:29
        Цитата: LIONnvrsk
        А меня еще это впечатлило - Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены

        Просто неслыханная снисходительность с их стороны. laughing
        Постепенно и частично могут, а может быть и не смогут, и вообще, неизвестно когда, даже если всё же соизволят. lol
  5. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +2
    Сегодня, 20:35
    Думаю в следующем году можно будет договориться. Там как раз в феврале у Украины закончатся деньги, вот и появится повод для прекращения войны у особо крикливых.
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +8
    Сегодня, 20:38
    ЕС представил свой контрплан
    не читая оного могу вывести суть, Россия должна просить прощения и каяться, каяться и просить прощения
    1. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +5
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Василенко Владимир
      ЕС представил свой контрплан
      не читая оного могу вывести суть, Россия должна просить прощения и каяться, каяться и просить прощения

      Вы забыли добавить - выплатить контрибуцию Украине Европе и США. Причем всем одновременно.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 20:45
        Цитата: Шмель_3
        Вы забыли добавить - выплатить контрибуцию
        это в покаяние входит
        1. Шмель_3 Звание
          Шмель_3
          0
          Сегодня, 20:47
          Цитата: Василенко Владимир
          это в покаяние входит

          Ну это как трактовать.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 20:52
            да как не трактуй, всем им .....
      2. Igool Звание
        Igool
        +1
        Сегодня, 20:58
        Цитата: Шмель_3
        Вы забыли добавить - выплатить контрибуцию


        Именно с этого и надо для них начинать, все остальное им второстепенно, ну кроме ещё допуска нахаляву к российским недрам. Вот, теперь они будут довольны.
        Шли бы они лесом со всеми своими миротворческими планами, близкими к капитуляции России.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      0
      Сегодня, 20:48
      А ещё платить! Причём из своих суверенных средств украденных западом.
  7. megadeth Звание
    megadeth
    +4
    Сегодня, 20:42
    Даже слов не хватает, один трёхэтажный, ну от врагов, ФША и гейропы, нечего было, чего нибудь серьёзного ожидать... имхо
  8. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +1
    Сегодня, 20:43
    Россию эти хотелки ЕС совершенно не устраивают. Чем дольше будет идти согласование, тем лучше для нас, тем больше территорий будет освобождено нашими войсками
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 20:47
    с другой стороны, оно и хорошо, договор идет туда куда ему и положено, в сортир, следующая точка в переговорах - граница по днепру
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Сегодня, 20:53
      Этот договор ---- результат всей российской политики с 90х годов, раскаяния за победы СССР и покаяния
      Цитата: Василенко Владимир
      с другой стороны, оно и хорошо, договор идет туда куда ему и положено, в сортир, ....
      хорошо бы
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 20:57
        Цитата: Reptiloid
        Этот договор ---- результат всей российской политики с 90х годов, раскаяния за победы СССР и покаяния

        тут спорить бессмысленно, хотя истоки в моем понимании находятся в ХХ-м съезде
        именно тогда и был главный удар по фундаменту страны
  10. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 20:53
    На все эти хотелки положить большой увесистый российский прибор!!! am Усилить наступательный потенциал и идти вперёд. Только наш солдат решает как и чему быть. И никак иначе.
  11. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 20:54
    Поражает этот междусобойчик в женеве! Как можно разробатывать какой-то "мирный план" без участие второй стороны конфликта и без учёта её интересов. Этот свой план они могут свернуть в трубочку и дружно выкурить.
  12. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 20:54
    Это какой-то трешь, а не план. Реально воображение больного мозга. Надеюсь, наши просто откажут и всё, ибо его нельзя принимать ни в каком виде - позор и капитуляция по сути.
  13. Hariton Laptev Звание
    Hariton Laptev
    0
    Сегодня, 21:00
    Короче капитуляция России. А кукуху на пятую точку не хотят?
  14. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 21:01
    а тем временем
    По всей Украине растет число новых кладбищ для убитых солдат ВСУ, а отведенные забиты до отказа. Практически повсеместно команды архитекторов работают над мемориалами, которые рассказывают не только о масштабах истребления нации, но и о продолжающихся размышлениях над национальной идеей, пишет корреспондентка французской Le Monde Ариан Шемен.
  15. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 21:06
    Je ne suis pas Russe mais ces points hormis un ou deux semblent totalement inacceptables ! Un Minsk 3?

    Я не русский, но эти пункты, кроме одного или двух, кажутся совершенно неприемлемыми !"Минск-3"?
  16. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 21:08
    По сути, драное ухо обнюхался кокаином с поганым евреем и решил выдвинуть ультиматум. В минусе-то пинdosтан не будет, идея негра Абамки подхваченная Бидоном жива и процветает.
  17. egor_burlak Звание
    egor_burlak
    0
    Сегодня, 21:10
    "Из пустого в порожнее..."
  18. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    0
    Сегодня, 21:13
    Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины.

    то есть также, как и 8 лет до этого на Донбассе они не будут ничего замечать
    - Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая от США (аналог соглашения, подобного статье 5), для предотвращения будущей агрессии.
    - На Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.
    - Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных сил, приглашённых её правительством.
    - Украина становится членом ЕС.

    Зачем это все России?
    Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.

    а если Украина решит пропетлять и не решать, зачем это России?
    Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира

    обещать "могут быть" не значит жениться, где гарантии что их будут снимать
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 21:17
      Цитата: ОлегEKB
      где гарантии что их будут снимать

      а их и не будут снимать, Россия была, есть и будет всегда для них врагом, они нашли повод сделать гадость
  19. Saler Звание
    Saler
    +1
    Сегодня, 21:17
    Проигрывающая сторона не имеет право диктовать какие-то условия.
    Не хотят идти на условия России, то пусть выходят на поле боя умирать. wink
    Руководство РФ очень толератно. sad
    Пора этих тупоголовых по башке так ударить Орешником или ТЯО , чтобы зубы посыпались. laughing