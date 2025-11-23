США и Украина завершили первый день переговоров, ЕС представил свой контрплан
Переговоры делегаций США и Украины на данный момент завершены, продолжение последует или сегодня, или уже завтра. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
По словам главы Госдепа, результаты переговоров будут позже, сторонам нужно провести некоторую дополнительную работу. При этом Рубио заявил, что США и Украина «достигли прогресса» по мирному плану, прошла самая «продуктивная и содержательная» встреча на сегодняшний день.
В то же время у украинской делегации впереди встреча со своими европейскими партнерами, об этом заявил Ермак. Переговоры с американцами продолжатся завтра.
Между тем опубликован полный текст плана Евросоюза по урегулированию на Украине, которым Брюссель хочет заменить план Трампа:
1. Прекращение войны и договорённости, гарантирующие недопущение её повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.
2. Обе стороны конфликта обязуются к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.
3. Обе стороны немедленно начинают переговоры о технической реализации мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.
4. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений.
5. Создаётся механизм, через который стороны смогут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, а также для расследования таких нарушений и обсуждения корректирующих мер.
6. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами.
7. Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (принцип «всех на всех»). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
8. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию соприкосновения.
9. Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу.
10. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая от США (аналог соглашения, подобного статье 5), для предотвращения будущей агрессии.
11. На Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.
12. Гарантирующие государства будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных сил, приглашённых её правительством.
13. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
14. Украина становится членом ЕС.
15. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.
16. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
17. Территориальные переговоры начинаются от текущей линии контроля.
18. После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.
19. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.
20. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
21. Украина и её партнёры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
22. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, включая за счёт российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
23. Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм «snapback»).
24. Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
Такое ощущение, что танки Евросоюза стоят уже под Московой, а западные генералы диктуют условия победителей.
