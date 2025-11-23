В Полтаве и Чернигове перебои со светом, в Харькове остановилось метро
В Женеве за закрытыми дверями прошел первый раунд американо-украинских переговоров по поводу «мирного плана» Трампа, а жители практически всех регионов Украины жалуются на масштабные отключения электроэнергии. Местные паблики сообщают о скачках напряжения в Полтаве и Чернигове. Без света на неопределенное время периодически остаются отдельные дома и целые районы, мигает и гаснет уличное освещение. Никакие графики не действуют.
Сообщается, что в отдельных районах Полтавы пропало отопление, а в Харькове остановилось метро. Днем пока плюс, но уже завтра ночью обещают минусовую температуру. Компания «Черниговоблэнерго» заявляет, что в областном центре на севере Украины из-за аварийного отключения электроподстанции обесточены около 40 тыс. абонентов. Дополнительные отключения вводятся на юге области.
Жителей Чернигова просят сделать запасы воды. В компании «Черниговводоканал» пояснили, что из-за аварии в электросети обесточена большая часть насосных станций водопровода, обеспечивающих водоснабжение города. Пока что объекты водоканала работают от других источников энергии, но возможен переход на подачу воды по графикам.
Британская газета The Guardian комментирует уничтожение в результате удара ВС РФ последнего энергоблока в Черниговской области. Саму подстанцию укрепили дополнительными бетонными стенами и мешками с песком, но усилить крышу якобы не успели. Подземный вариант стоил бы десятки миллионов и месяцы работы, оправдываются чиновники. В результате — три дня ударов российских дронов с пикирования, и комплекс выведен из строя, оборудование полностью уничтожено.
Риторический вопрос должны задать жители Черниговской области киевским правителям: куда делись деньги, которые Минэнерго должно было потратить как раз на укрепление энергообъектов? На стены хватило, а на крышу нет. Все ушло в карманы чиновников, Ермака и Зеленского, как бы он ни открещивался от коррупции.
Не лучше обстоят дела и в украинской столице, где, помимо всего прочего, остановлено движение фуникулера из-за отсутствия электроснабжения. Это самая малая проблема, завтра в Киеве, да и в большинстве других украинских населенных пунктов, обещают уже не отключения, а короткие внеплановые включения электроснабжения в течение всех суток.
Чернигов, Сумы, Харьков снова входят в зиму в режиме выживания. Круглосуточные отключения света для украинцев стали бытовой рутиной. Жители рассказывают, что по 14 часов сидят без электричества: лифты стоят, вода не поднимается выше второго-третьего этажа, насосы отключены. Минобразования Украины рекомендовало школам закрыться на зиму.
В это время Зеленский, внимательно следящий за новостями из Женевы, пишет в своем телеграм-канале:
Вот только прочитать этот пафос киевского узурпатора многим украинцам никак не получится. Без электричества нет интернета, даже телемарафон не посмотреть. Далеко не у всех есть генераторы, а «пункты незламности» имеются не везде. Еще поговаривают, что и к ним доступ станет платным.
