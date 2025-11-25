Постоишь с поверженным «Абрамсом» — подышишь пылью из урана
Очередной аспект опасности/безопасности урановой брони
Мы уже не раз публиковали статьи, касающиеся проблематики безопасности урановой «тяжёлой» брони американских танков «Абрамс». Однако все они касались радиационного воздействия обеднённого урана на экипаж. Теперь стоит поговорить ещё об одном аспекте данной темы, к освещению которого меня, как автора, подтолкнул один из комментариев к недавно опубликованной статье: Можно ли получить высокую дозу радиации в танке «Абрамс» с урановой бронёй?
Заключается этот аспект в том, что обеднённый уран, содержащийся в броне танков «Абрамс», — штука далеко небезопасная в плане радиоактивности, а уж про его токсичность для организма и заикаться не стоит. Поэтому, пока он покоится внутри неповреждённых бронепакетов, можно особо не беспокоиться. Ну, «фонит» себе немного, особо танкистов не беспокоит, жизнь не укорачивает, и ладно.
Другое дело, если целостность бронепакета была нарушена в результате его пробития снарядом противника. В таком случае экипаж танка при отсутствии средств защиты дыхания может хорошенько накушаться и надышаться урановой пылью — тут и говорить нечего. А что будет с теми, кто в этот момент находился в непосредственной близости от танка? Пыль и осколки же не только внутрь машины летят, но и наружу.
Народная молва в этом деле плюрализмом мнений не выделяется и чётко твердит, что
Полных и детальных отчётов по теме нет
Американцев в деле танкостроения трудно назвать безответственными дурачками, руководствующимися принципом «на авось». Внедряя такой неоднозначный материал, как обеднённый уран, в броню своих танков, они скрупулёзно оценивали все явные и «косвенные» риски её боевой эксплуатации. В том числе это касалось таких ситуаций, как поражение облаком урановой пыли дружественных подразделений от пробитого «Абрамса».
Скажем сразу — полных и детальных отчётов по этому делу в открытом доступе попросту нет. Но есть один чуть-чуть засветившийся в Сети интересный документ под названием «Радиологическое заражение в результате пробития тяжёлой брони «Абрамс» от Абердинского полигона, датируемый декабрём 1989 года.
В рамках экспериментов, описываемых в этом документе, танк М1А1 (по всей видимости, Heavy Armor — модификации с урановой бронёй первого поколения) обстреливали самыми разными снарядами, вплоть до противотанковых ракет и даже мин. Всё это, разумеется, было засекречено, поскольку ни одна страна просто так этими данными делиться не будет.
Но, учитывая всю секретность, общие выводы этого отчёта без привязки к конкретным боеприпасам всё-таки были опубликованы на сайте, посвящённом войне в Персидском заливе и официально поддерживаемом правительством США (gulflink.fhpr.osd.mil). То ли по причине давления со стороны воевавших в Ираке военных, то ли за давностью лет.
Некоторые результаты обстрела
Какие же это выводы?
Главный и самый очевидный — да, урановая броня «Абрамса» может щедро одарить окружающее танк пространство обеднённым ураном. Чтобы оценить масштабы его разлёта, танк обстреливали на бетонной площадке, дабы потом не ковыряться в почве, отыскивая куски опасного компонента брони. Этот обстрел показал, что максимальная концентрация осевших компонентов брони наблюдается на расстоянии 5–7 метров от танка. Отдельные же фрагменты отлетали на расстояние 76 метров от машины.
Ситуация, конечно, не очень однозначная. С одной стороны, мы видим, что от танка в любом случае стоит держаться подальше. С другой, совершенно не ясно, какова концентрация урановой пыли, которую потенциально может вдохнуть или проглотить человек, находящийся вблизи танка в тот момент, когда по нему прилетел снаряд.
Прояснить эти моменты помогают результаты испытаний, в ходе которых перед обстрелом на разных дистанциях от танка устанавливались специальные пробоотборники воздуха, измерявшие концентрацию пыли.
Например, на расстоянии 200 метров от цели пробоотборник, попав в зону облака пыли от пробитой брони на несколько секунд, зафиксировал максимальное количество обеднённого урана в виде 0,82 микрограмма, которое потенциально мог вдохнуть человек. Это буквально следовые количества. В США на тот момент пределы вдыхания урана для мирного населения находились на уровне 190 микрограмм в день для растворимого урана, который всасывается в кровь, и 3,8 микрограмма для нерастворимого урана, который оседает в организме на долгие годы.
На расстоянии от 10 до 100 метров от танка, но вне облака урановой пыли, концентрации урана в воздухе тоже были оценены как незначительные. То есть тоже не превышавшие предельные уровни для населения США и потому не представлявшие никакой угрозы даже в долгосрочной перспективе.
Максимальную дозу обеднённого урана мог вдохнуть человек, находящийся в пределах 10 метров от танка на траектории прохождения пылевого облака (если не повезло и ветер дул в сторону человека). Это 280 микрограмм смеси из растворимых и нерастворимых частиц урановой брони. На фоне пределов вдыхаемого урана для населения и результатов прошлых испытаний данная доза может показаться существенной. Однако её можно охарактеризовать как «много, но несмертельно».
Никакого явно выраженного токсического воздействия такие количества обеднённого урана на организм дать не могут. Шанс получить онкологическое заболевание из-за радиоактивности (по большей части альфа-активности) с такими дозами тоже невелик. По сути, максимум, что здесь можно сделать, — это проходить медицинские обследования для перестраховки через определённые промежутки времени.
Также были проведены исследования по возможной ресуспензии урановой пыли уже после попадания снарядов в броню танка. То есть экспериментаторы проверяли, могут ли частицы пыли, уже осевшие на землю и поверхности танка, снова взмыть в воздух под действием ветра и прочих факторов в такой концентрации, что это станет опасно для находящихся рядом людей. Тесты показали, что опасность в целом отсутствует — ресуспензия будет, но концентрации урана безопасны.
Опасность брони для сварщиков-ремонтников
Ну и, конечно, нельзя хотя бы вскользь не затронуть тему опасности обеднённого урана для сварщиков. Просто эти специалисты, занимаясь ремонтом танков, приваривая «заплаты» на пробоины в броне «Абрамса», теоретически тоже могут надышаться ураном. И здесь лучше просто процитировать выводы из выжимки того документа (перевод машинный с помощью ChatGPT):
При сварке не использовалась местная вытяжная вентиляция. В отчёте отмечено: «Даже если уровни DU в воздухе во время сварки и превышали бы лимит ограниченной зоны, сварщик, вероятно, всё равно не получил бы сверхдозу: экспозиция учитывается с поправкой на реальное время работы. Обычная установка заплаты занимает около 20 минут». Однако сварщик всё равно должен использовать респиратор согласно принципу ALARA («настолько низко, насколько возможно») и принимать меры предосторожности против других сварочных рисков, таких как пары оксида железа.
Выводы
Разумеется, вся информация, изложенная в данном материале, относится к «Абрамсу» с урановой бронёй первого поколения. С появлением обновлённых бронепакетов ситуация могла как-то измениться. Но каких-то чётких оснований для мыслей о том, что последние модификации М1А2 стали локальными «мини-Чернобылями», нет.
Впрочем, даже если концентрация урановой пыли вырастет в два раза во всех рассматриваемых случаях, это не станет смертным приговором для военных, оказавшихся рядом с танком в момент пробития его брони. Статистически вероятность получить какое-либо заболевание может вырасти, но в любом случае останется на уровне «риск есть, но умеренный или незначительный».
Так что можно однозначно сказать — американские танки «Абрамс» с урановой бронёй условно безопасны для тех, кто снаружи. Условно потому, что теоретически кто-то, наглотавшись той же урановой пыли, может действительно заболеть, но эта вероятность крайне низка. Хотя рекомендации оцепить зону вокруг битого танка и взаимодействовать с ним в СИЗ встречаются, но это уже в стиле «лучше перебдеть».
Источник информации:
Fliszar, Richard W., Edward F. Wilsey, and Ernest W. Bloore, Radiological Contamination from Impacted Abrams Heavy Armor, Technical Report BRL-TR-3068, Aberdeen Proving Ground, MD: Ballistic Research Laboratory, December 1989.
Информация