Рубио: На переговорах обсуждался «план Трампа», о контрплане ЕС ничего не знаю
9946
На переговорах в Женеве в воскресенье, 23 ноября, делегации США и Украины обсуждали американский план урегулирования, никакого европейского плана США не видели и не работают над ним. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.
США и Украина обсуждают только версию «плана Трампа», никаких европейских планов в повестке нет. При этом, хотя вчера представители США и Украины делали оптимистичные заявления и улыбались на камеру, сами переговоры прошли в весьма напряженной обстановке, американцы обвинили Украину в сливе плана Трампа в американскую прессу. Разговор шел жестко, украинская делегация попыталась внести значительные изменения в план, американцы пообещали рассмотреть ряд условий.
Сами переговоры не закончены, они будут продолжены, пока подвижек нет, но они могут появиться к концу недели или на следующей. А это означает, что назначенный Трампом срок в 27 ноября сдвигается.
Разрабатываемый план по урегулированию включает 26 или 28 пунктов в зависимости от версии. Элементы документа еще могут измениться, так как обсуждения продолжаются.
По словам Рубио, США осведомлены о позиции России и предполагают, что имеющиеся разногласия можно будет преодолеть. После того как план согласуют с Украиной, начнутся переговоры с Россией.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация