Рубио: На переговорах обсуждался «план Трампа», о контрплане ЕС ничего не знаю

994 6
Рубио: На переговорах обсуждался «план Трампа», о контрплане ЕС ничего не знаю

На переговорах в Женеве в воскресенье, 23 ноября, делегации США и Украины обсуждали американский план урегулирования, никакого европейского плана США не видели и не работают над ним. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.

США и Украина обсуждают только версию «плана Трампа», никаких европейских планов в повестке нет. При этом, хотя вчера представители США и Украины делали оптимистичные заявления и улыбались на камеру, сами переговоры прошли в весьма напряженной обстановке, американцы обвинили Украину в сливе плана Трампа в американскую прессу. Разговор шел жестко, украинская делегация попыталась внести значительные изменения в план, американцы пообещали рассмотреть ряд условий.



Сами переговоры не закончены, они будут продолжены, пока подвижек нет, но они могут появиться к концу недели или на следующей. А это означает, что назначенный Трампом срок в 27 ноября сдвигается.

Разрабатываемый план по урегулированию включает 26 или 28 пунктов в зависимости от версии. Элементы документа еще могут измениться, так как обсуждения продолжаются.


По словам Рубио, США осведомлены о позиции России и предполагают, что имеющиеся разногласия можно будет преодолеть. После того как план согласуют с Украиной, начнутся переговоры с Россией.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:16
    Забавная ситуация.
    Я бы сказал тупиковая...пока идёт вся эта мышинная возня в Женеве и Вашингтоне наши переговорщики на поле боя решают главную задачу принуждения к капитуляции нацисткого режима в Киеве.
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      0
      Сегодня, 06:26
      А чуть ранее был план вроде , прям тут на во, чуть ниже. Думаю, что сейчас все попытаются на этих планах хайпануть
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 06:31
      После того как план согласуют с Украиной

      А согласуют ли?
      Просроченный будет руками и ногами отвергать план Трампа! Принятие плана Трампа для зе смерти подобно!
  2. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 06:28
    никакого европейского плана США не видели и не работают над ним.

    Ну правильно. Гейпопейцы его для себя написали. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять писать начнем. Мартышки.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:39
    ❝ Сами переговоры не закончены, они будут продолжены, пока подвижек нет, но они могут появиться к концу недели или на следующей ❞ —

    — Или на последующей ...

    ❝ А это означает, что назначенный Трампом срок в 27 ноября сдвигается ❞ —

    — Как обычно ...
  4. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 06:47
    прикольно конечно что-то там обсуждают и повезут в РФ их общий план )) а утроит ли это РФ, и сюда уже будет Россия вносить свои правки