Рубио: На переговорах обсуждался «план Трампа», о контрплане ЕС ничего не знаю

Разрабатываемый план по урегулированию включает 26 или 28 пунктов в зависимости от версии. Элементы документа еще могут измениться, так как обсуждения продолжаются.

На переговорах в Женеве в воскресенье, 23 ноября, делегации США и Украины обсуждали американский план урегулирования, никакого европейского плана США не видели и не работают над ним. Об этом Рубио заявил на пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов.США и Украина обсуждают только версию «плана Трампа», никаких европейских планов в повестке нет. При этом, хотя вчера представители США и Украины делали оптимистичные заявления и улыбались на камеру, сами переговоры прошли в весьма напряженной обстановке, американцы обвинили Украину в сливе плана Трампа в американскую прессу. Разговор шел жестко, украинская делегация попыталась внести значительные изменения в план, американцы пообещали рассмотреть ряд условий.Сами переговоры не закончены, они будут продолжены, пока подвижек нет, но они могут появиться к концу недели или на следующей. А это означает, что назначенный Трампом срок в 27 ноября сдвигается.По словам Рубио, США осведомлены о позиции России и предполагают, что имеющиеся разногласия можно будет преодолеть. После того как план согласуют с Украиной, начнутся переговоры с Россией.