Украинские медиа пытаются объяснить «спешку» Трампа с мирным договором
4911
Украинские «эксперты» пытаются объяснить самим себе, почему Трамп «так спешит» с подписанием мирного соглашения по урегулированию на Украине. Уже даже не вспоминают о том, что вообще-то Трамп обещал завершить этот конфликт в течение 24 часов.
Одно из «объяснений» звучит примерно так:
Трамп спешит, потому что его отвлекает Китай. Пекин уже начал подготовку к военному вторжению на Тайвань. Уже готовится группировка численностью около 20 тысяч военнослужащих с целью полного захвата острова в сжатые сроки.
Далее в украинских медиа добавляют, что для президента США будет настоящим фиаско, если Тайвань будет утрачен. Причем все эти рассуждения приправлены «соусом» о необходимости для Трампа продемонстрировать решительность на китайском «треке» и одновременно способность останавливать и предотвращать даже самые серьезные вооруженные конфликты.
Напомним, что накануне в Швейцарии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Проходили они за закрытыми дверями.
Высказываются предположения о том, что теперь Трамп «вынудит» Зеленского прибыть в Вашингтон с целью подписания итогового соглашения.
А на текущий момент киевский режим делает всё, чтобы добиться сначала прекращения боевых действий со стороны России, уже и не скрывая того, что хочет снова затягивать переговорный процесс без необходимости гарантировать выполнение чего-либо из подписанного.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация