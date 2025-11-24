Трамп спешит, потому что его отвлекает Китай. Пекин уже начал подготовку к военному вторжению на Тайвань. Уже готовится группировка численностью около 20 тысяч военнослужащих с целью полного захвата острова в сжатые сроки.

Украинские «эксперты» пытаются объяснить самим себе, почему Трамп «так спешит» с подписанием мирного соглашения по урегулированию на Украине. Уже даже не вспоминают о том, что вообще-то Трамп обещал завершить этот конфликт в течение 24 часов.Одно из «объяснений» звучит примерно так:Далее в украинских медиа добавляют, что для президента США будет настоящим фиаско, если Тайвань будет утрачен. Причем все эти рассуждения приправлены «соусом» о необходимости для Трампа продемонстрировать решительность на китайском «треке» и одновременно способность останавливать и предотвращать даже самые серьезные вооруженные конфликты.Напомним, что накануне в Швейцарии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Проходили они за закрытыми дверями.Высказываются предположения о том, что теперь Трамп «вынудит» Зеленского прибыть в Вашингтон с целью подписания итогового соглашения.А на текущий момент киевский режим делает всё, чтобы добиться сначала прекращения боевых действий со стороны России, уже и не скрывая того, что хочет снова затягивать переговорный процесс без необходимости гарантировать выполнение чего-либо из подписанного.