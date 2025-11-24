Украинские медиа пытаются объяснить «спешку» Трампа с мирным договором

491 1
Украинские медиа пытаются объяснить «спешку» Трампа с мирным договором

Украинские «эксперты» пытаются объяснить самим себе, почему Трамп «так спешит» с подписанием мирного соглашения по урегулированию на Украине. Уже даже не вспоминают о том, что вообще-то Трамп обещал завершить этот конфликт в течение 24 часов.

Одно из «объяснений» звучит примерно так:

Трамп спешит, потому что его отвлекает Китай. Пекин уже начал подготовку к военному вторжению на Тайвань. Уже готовится группировка численностью около 20 тысяч военнослужащих с целью полного захвата острова в сжатые сроки.

Далее в украинских медиа добавляют, что для президента США будет настоящим фиаско, если Тайвань будет утрачен. Причем все эти рассуждения приправлены «соусом» о необходимости для Трампа продемонстрировать решительность на китайском «треке» и одновременно способность останавливать и предотвращать даже самые серьезные вооруженные конфликты.

Напомним, что накануне в Швейцарии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Проходили они за закрытыми дверями.

Высказываются предположения о том, что теперь Трамп «вынудит» Зеленского прибыть в Вашингтон с целью подписания итогового соглашения.

А на текущий момент киевский режим делает всё, чтобы добиться сначала прекращения боевых действий со стороны России, уже и не скрывая того, что хочет снова затягивать переговорный процесс без необходимости гарантировать выполнение чего-либо из подписанного.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 06:35
    Уже готовится группировка численностью около 20 тысяч военнослужащих с целью полного захвата острова в сжатые сроки.

    Ну а как иначе?! Хо хлятским " экспертам" все известно про Си и Трампа! Только в своем болоте не могут разобраться! laughing