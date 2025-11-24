Американские и украинские чиновники обсуждают возможность визита Владимира Зеленского в США на этой неделе в рамках усилий президента Трампа по достижению соглашения по Украине ко Дню благодарения.

Зеленский собирается в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы попытаться уговорить его изменить план по урегулированию конфликта, который сейчас обсуждается в Женеве. Однако, как отмечает западная пресса, визит состоится только в том случае, если переговоры покажут «значительный прогресс».Американские и украинские чиновники подтверждают, что стороны обсуждают возможный визит Зеленского в Вашингтон, но, судя по звучащим заявлениям, он там никому не нужен. Сейчас все внимание приковано к Женеве, где Ермак во главе украинской делегации пытается протолкнуть условия Киева. Вот если американцы посчитают, что прогресс в переговорах есть, то разрешение «нелегитимному» выдадут. Пока же он сидит в Киеве и делает заявления о том, что «защищает интересы» Украины.Между тем появились данные, что министр армии США Дэниел Дрисколл собирается с визитом в Россию или в другую нейтральную страну для переговоров с российскими представителями. Москва эти данные не подтверждает, отмечая, что на сегодняшний день никаких договоренностей с США нет. На данный момент Россия вообще не участвует в переговорах, США согласовывают свой план с Украиной.Ранее Путин заявил, что американский план может лечь в основу будущих соглашений, но нужно смотреть, что привезут американцы в Москву.